Aileye rahat yok… ‘İstenmeyen gelin’ intikam planını cebinde hazır tutuyor

Haberin Devamı

“Biz ne unvan ne ayrıcalık ne de şöhret istiyoruz. Biz sadece ailemizi gözlerden ve sorunlardan uzakta, sessiz sakin yaşatmak ve özgür olmak istiyoruz” demişlerdi bu ayrılış kararını verdikten sonra…





SON DÖRT YILDIR MANŞET OLMADIKLARI BİR GÜN GEÇİRMEDİLER

Oysa Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesini terk edip, kraliyet görevlerinden de istifa ettikten sonra yerleştikleri ABD’de kendilerine tıpkı birer Hollywood yıldızıymışçasına bir kez daha lüks içinde, her an kendilerinden bahsettirdikleri bir hayat kurdular…

Haberin Devamı

Önce 2021’de dünyanın en ünlü talk şovcusu Oprah Winfrey’le dünyayı şoke eden bir röportaj yaptılar, burada söyledikleri ve kraliyet ailesine yönelttikleri suçlamalar aylarca manşetlerden inmedi.

HARRY AİLESİNDEN TÜM SIRLARI ORTAYA DÖKEREK İNTİKAM ALMIŞTI

Sonra da Prens Harry bir anı kitabı kaleme aldı ve Spare (Yedek) adını verdiği bu kitapta çocukluğundan Meghan’la evlendikten sonra başlarına gelenlere kadarki bir zamanı kapsayan tüm sırları ortaya söktü…

Konunun merkezinde Harry’nin kendi ailesinden göremediği ilgi ve sevgi bir yana sevgili eşi Meghan’a yapılan ayrımcılıklar, eziyetler, aşağılamalar ve en kötüsü de ırkçılık vardı. Ve Prens Harry tüm bunlar için en yakınlarını; babası Charles, ağabeyi William, yengesi Kate ve üvey annesi Camilla’yı suçluyordu.

MEGHAN’INKİ “FIRTINA ÖNCESİ” SESSİZLİK…

Bu hikâyenin “kötü kadını”, istenmeyen gelini Meghan Markle, önce Oprah röportajı, sonra da Harry’yle hayatlarını anlatan dijital platform belgeseli “Harry&Meghan”dan sonra kraliyet ailesiyle ilgili konuşmaktan vazgeçti.

Haberin Devamı

Bu konuda kendini geri çeken, destekleyici eş, anne ve yeni hayaller peşinde koşan girişimci, özgür bir kadın rollerine bürünen Meghan epeydir onu istemeyen bu ünlü aile konusunda sessiz…

YAZACAĞI BİR KİTAP HER ŞEYİ YIKIP GEÇEBİLİR

Ancak bu durum tehlikenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor… Kraliyet uzmanlarının öngörüsüne göre Meghan Markle artık konuşmasa da intikam planından vazgeçmiş değil… Ve bu planı “dolu” bir silah gibi cebinde tutmaya devam ediyor.

Bu planın ise Meghan’ın olayları kendi gözünden, yaşanan her şeyi kendi bakış açısından anlatacağı bir anı kitabı… Tıpkı kocası Harry’nin bomba kitabı gibi…

Haberin Devamı

Bu söylentiler ise, Meghan'ın iki yıl önce verdiği bir röportajda çalışan bir kraliyet mensubu olarak geçirdiği süre boyunca bir günlük tuttuğunu ima etmesinin ardından alevlendi.

“ARKA CEPTE DURAN POTANSİYEL SİLAH”

BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, bunun Meghan'ın bir ifşa kitabı seçeneğinin “arka cebinde” olduğu anlamına geldiğini öne sürdü ve “O röportajı vereli iki yıldan fazla oldu ve o zamandan beri kraliyet ailesi hakkındaki tartışmalardan uzak durdu. Açıkçası, bahsettiği günlük, bir tür intikam alma ihtiyacı hissetmesi halinde arka cebinde potansiyel bir silah olarak kalacaktır.” dedi.

Haberin Devamı

Bu konuyla ilgili en büyük ipucu ve aynı zamanda en büyük korku da yine Meghan’ın kendi ağzından çıkan bir gerçek…

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMADI, KONUŞURSA ONU DURDURABİLECEK BİR ŞEY YOK!

Sussex Düşesi Meghan Markle kraliyet ailesinden istifa ederek ayrılırken herhangi bir gizlilik sözleşmesine imza atmadığını ve onu konuşmaktan ve gerçekleri açıklamaktan alıkoyacak hiçbir bağlayıcı şey olmadığını söylemişti.

Üstelik istenmeyen gelin İngiltere’ye ayak basabildiği son ziyaretlerden birinde, Kraliçe Elizabeth’in ölmeden önce kutlanan, tahta çıkışının 70. yıl dönümü Platin Jübile’de, aileden ayrılmadan önce yaşadığı Frogmore Cottage'da tuttuğu günlüğü bulduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

“AMAN TANRIM! BEN GÜNLÜĞÜME BUNLARI YAZIYORDUM”

“Geri dönüyorsunuz, çekmeceleri açıyorsunuz ve 'Aman Tanrım' diyorsunuz. İşte orada günlüğüme bunları yazıyordum” diyen Meghan Markle’ın, Harry’yle evlenip kraliyet gelini olduktan sonra tutmaya başladığı bu günlükte ne gibi sırların olabileceği açık.

İşte istenmeyen gelin ilan edildikten sonra İngiliz kraliyet ailesine son yılların en büyük skandallarını yaşatan Meghan’ın cebinde taşıdığı dolu silah ve intikam planı da bu günlükte yazanların bir gün açığa çıkması…