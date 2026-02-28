Ailesinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ hiÃ§ kara Ã§Ä±karmadÄ±: Narin genÃ§ kÄ±z Ã§akÄ± gibi askere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼... Daha 20 yaÅŸÄ±nda mÃ¼zelik oldu

Haberin DevamÄ±

TÄ±pkÄ± zamanÄ± geldiÄŸinde Ä°spanya'nÄ±n tahtÄ±nÄ± ve tacÄ±nÄ± babasÄ± Felipe'den olacak olan Asturias Prensesi Leonor gibi...

150 yÄ±l sonra 'kandan kraliÃ§e' olarak yani evlilik baÄŸÄ± olmadan tahta Ã§Ä±kacak ilk veliaht Leonor. O tacÄ±nÄ± giydiÄŸinde de adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±racak zaten.

Ama bunun Ã¶ncesinde daha 20 yaÅŸÄ±nda Ã§oktan "mÃ¼zelik" oldu bile.

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri derken 20 yaÅŸÄ±ndaki Leonor ÅŸimdi HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'nde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.

Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Leonor, son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r zorunlu askeri eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.

Kara kuvvetlerinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini deniz ve ÅŸimdi de hava kuvvetlerinde sÃ¼rdÃ¼ren Leonor, iÅŸte bu arada da daha tahta Ã§Ä±kmadan tarihe geÃ§ti ve kelimenin tam anlamÄ±yla mÃ¼zede ailesini temsil edecek hale geldi.

Haberin DevamÄ±

ArtÄ±k bÃ¼tÃ¼n hayranlarÄ±nÄ±n bildiÄŸi gibi Leonor, San Javier'de bulunan Murcia Genel HavacÄ±lÄ±k Akademisi'ndeki eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda tek baÅŸÄ±na askeri uÃ§ak bile kullandÄ±.

Leonor, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda ilk solo uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Bu ÅŸekilde de Ä°spanyol kraliyet ailesinde solo uÃ§uÅŸ yapan ilk kadÄ±n olarak tarihteki yerini aldÄ±.

Åžimdi de babasÄ± Felipe ve dedesi Juan Carlos ile birlikte kendileri iÃ§in hazÄ±rlanan Ã¶zel bir kÃ¶ÅŸede fotoÄŸrafÄ±yla yer alacak.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Genel HavacÄ±lÄ±k Akademisi MÃ¼zesi'nde Leonor'un da yer alacaÄŸÄ± bu aile kÃ¶ÅŸesi iÃ§in Ã¶zel bir vitrinin hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Prenses Leonor, geÃ§tiÄŸimiz aralÄ±k ayÄ±nda ilk solo uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Murcia Akademisi'nin mÃ¼zesinde hazÄ±rlanan kÃ¶ÅŸede Leonor da kendisiyle aynÄ± eÄŸitimlerden geÃ§en babasÄ± Felipe ve dedesi Juan Carlos ile birlikte yerini alacak.

Â

Haberin DevamÄ±

Prenses Leonor'Ä±n sÃ¶ylenenlere gÃ¶re uÃ§uÅŸ korkusu vardÄ±. Ama eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda bunu da yendi.

Askeri uÃ§aÄŸÄ±n kokpitine oturdu ve ilk solo uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bir baÅŸka deyiÅŸle Leonor, ilk kez yalnÄ±z baÅŸÄ±na uÃ§tu!

Leonor uÃ§arken, yanÄ±nda seyreden bir askeri uÃ§akta bulunan baÅŸka bir genÃ§ kadÄ±n pilot da belli bir mesafeden Prenses'e eÅŸlik etti.

Leonor uÃ§aÄŸÄ±nÄ± yere indirdikten sonra da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu ilk solo uÃ§uÅŸ Leonor iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha hava kuvvetlerindeki askeri eÄŸitimine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Leonor'un uÃ§uÅŸ korkusu olduÄŸu haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

HayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re askeri Ã¼niforma Leonor'a Ã§ok Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Hatta onun sÃ¼rekli bu tÃ¼r giyinmesini isteyenler de var.



SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã¶zellikle de annesi KraliÃ§e Letizia, Leonor'un bu korkusunu nasÄ±l yeneceÄŸinden endiÅŸe ediyordu.

Fakat dÃ¶rt ay boyunca hem teorik hem pratik eÄŸitim alan Leonor, bu ilk solo uÃ§uÅŸuyla bu korkusunu Ã§oktan yendiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Prenses Leonor, San Javier HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Akademisi'ndeki eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra askeri eÄŸitimi de bitmiÅŸ olacak.

Prenses Leonor'un akademiye adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerde bu uÃ§uÅŸ korkusu da gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Hatta Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda bu konuda haberler de Ã§Ä±ktÄ±.

Akademiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸey gayet yolunda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ama meÄŸer Leonor o gÃ¼lÃ¼msemesinin ardÄ±nda hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k korkusunu gizliyordu.

Haberin DevamÄ±

Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Prenses Leonor'un uÃ§uÅŸ korkusu vardÄ±... Hem de bu Ã¶yle sÄ±radan bir korku deÄŸil, hayatÄ±nÄ± etkileyecek dÃ¼zeydeydi bu korkusu.

Prenses Leonor'un askeri eÄŸitimi ve bu konuda gÃ¶sterdiÄŸi baÄŸlÄ±lÄ±k ailesi, Ã¶zellikle de babasÄ± Felipe iÃ§in gurur kaynaÄŸÄ±.

Hatta yine Ã¼lke basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara bakÄ±lÄ±rsa KraliÃ§e Letizia, kÄ±zÄ±nÄ±n bu bÃ¼yÃ¼k korkusuyla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce uykularÄ± bile kaÃ§Ä±yormuÅŸ.

Bir baÅŸka deyiÅŸle gÃ¶receÄŸi akademik eÄŸitim deÄŸil ama iÅŸin pratik kÄ±smÄ± Leonor'un bÃ¼yÃ¼k uÃ§uÅŸ korkusunu ve bu konudaki gÃ¼vensizliÄŸini tetikleyecek ayrÄ±ntÄ±larla doluydu.

Haberin DevamÄ±

DiÄŸer yandan bu durum Leonor iÃ§in bir tÃ¼r "kiÅŸisel meydan okuma" olarak nitelendirildi o dÃ¶nemde. BÃ¶ylece uÃ§uÅŸ korkusunun Ã¼zerine gidip yanÄ±nda bir eÄŸitmenle yapacaÄŸÄ± uÃ§uÅŸ onu bu korkusundan kurtaracaktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re tam da bÃ¶yle oldu.

Her ne olursa olsun Leonor'un San Javier'deki havacÄ±lÄ±k eÄŸitimi konusunda gÃ¶sterdiÄŸi bu kararlÄ±lÄ±k babasÄ± Felipe'yi hem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de duygulandÄ±rdÄ± Ä°spanyol basÄ±nÄ±na gÃ¶re.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelecekte tahtÄ±nÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n, hayattaki en bÃ¼yÃ¼k korkusunun Ã¼zerine bÃ¶ylesine kararlÄ±lÄ±kla gitmesi, onun ailenin geleceÄŸine olan adanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶stergesi Felipe'ye gÃ¶re.

Zaten daha akademideki ilk gÃ¼nlerinde kiÅŸisel engellerini aÅŸmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi bu Ã§aba Leonor'un eÄŸitmenlerini de etkiledi..

ASKERÄ° EÄžÄ°TÄ°M AÄ°LE Ä°ÇÄ°N ÇOK ÖNEMLÄ° : DiÄŸer yandan uçuÅŸ korkusuna raÄŸmen alacaÄŸÄ± bu eÄŸitim Leonor'un Ä°spanya'daki genç nesil arasÄ±ndaki sempatisini de artÄ±rdÄ±. Onun kiÅŸisel korkularÄ±nÄ±n üzerine gitmesi, görevine ve ülkesine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Leonor sayesinde ailesinin de popülerliÄŸini artÄ±rdÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bütün kraliyet ailelerinde veliahtlarÄ±n gördüÄŸü bu askeri eÄŸitim zorunlu. Çünkü bunun verdiÄŸi mesaj gayet güçlü.. Veliaht'Ä±n askerlik hizmetinde bulunmasÄ± tahtta oturan aileyle ilgili istikrar algÄ±sÄ±nÄ± güçlendiriyor...

Â