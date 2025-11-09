Ailesini en önemli günlerinde yine yalnız bıraktı… Bu son darbeydi, artık geri dönemezler: Böyle evlat olmaz olsun!

Haberin Devamı

Ülkenin gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından olan ve milli takıma da senelerce hizmet eden David Beckham bu hizmetleri, spordaki başarıları ve hayır işlerine verdiği katkılarla İngiltere kraliyetinin dağıttığı en yüksek nişana kavuştu ve şövalye ilan edildi.

ÖMRÜNÜN EN GURUR DOLU GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Bu mutlu günde David Beckham’a anne babasıyla birlikte 26 yıllık eşi Victoria Beckham eşlik etti. Aile bu mutluluğu daha sonra ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay’nin restoranında verilen özel bir yemek davetiyle kutladı.

Beckham çiftinin yanında babalarıyla gurur duyan çocukları da vardı. Ama bir eksikle…

Ailesine sırtını dönen ve onlarla olan bağını tamamen koparan en büyük çocukları, ilk göz ağrıları oğulları Brooklyn Beckham bu büyük günde de ailesini yalnız bıraktı.

2022’de ABD’den sayılı milyarderlerinden birinin kızı olan Nicola Peltz’le evlenen Brooklyn Beckham o günden sonra yavaş yavaş ailesinden uzaklaşmaya başlamıştı. Daha sonra erkek kardeşi Romeo ile bir sürtüşme yaşayan Brooklyn bir anda ailesinin geri kalanıyla da görüşmemeye başladı.

İLK GÖZ AĞRISI OĞLU ONU YİNE YALNIZ BIRAKTI

Anne ve babasının çağrılarını yanıtsız bırakan Brooklyn “Benin yerim karımın yanı. Artık tek ailem karımdır.” diyerek ailesinden vazgeçti.

Bu kardeş kavgasının aslında bir bahane olduğu, eşinin ailesinden hiç hoşlanmayan Nicola Peltz’in bu küslüğü fırsat bilerek kocası Brooklyn’i annesi Victoria ve babası David’den kopardığı iddia ediliyor.

Victoria Beckham ve Nicola Peltz düğün sırasında bir tatsızlık yaşamışlar ve araları da uzun süre bozuk kalmıştı. Nicola Peltz’in zaten Beckham ailesini hiç sevmediği ve Brooklyn’i onlardan koparmak için bir fırsat beklerken bu kardeşi kavgasını fırsat bilerek durumu bu hale getirdiği iddia ediliyor.

AİLESİNDEN VAZGEÇTİ, GÖZÜ KARISINDAN BAŞKA KİMSEYİ GÖRMÜYOR

Dedikodulara göre Nicola Peltz ün ve zenginlik bakımından kendi ailesinden geride kalmayan Beckham ailesini kendinden aşağıda görüyor, onları “avam” buluyor ve kendi ailesine yakıştıramıyormuş…

Beckham’la oğullarının bu davranışları karşısında gafil avlanmış ve onun aileden kopuşunu kabullenmekte zorlanmıştı. David Beckham ilk çocuğu olan Brooklyn’in kendisinin en önemli gününde bile ortada olmamasından dolayı çok üzgün.

Hatta yıldız isimin şövalye ilan edildikten sonra oğlundan bir telefon hatta ufacık da olsa bir tebrik mesajı beklediği ancak ellerinin yine boş kaldığı söyleniyor.

TEK BİR TEBRİK MESAJI BİLE YETECEKTİ AMA...

Nicola Peltz ise sanki ailenin yarasına tuz basmak ister gibi tam da Beckham’lar bu büyük mutluluğu yaşarken kocası Brooklyn’in sokakta yürüdüğü alelade bir görüntüsünü paylaştı.

50 yaşındaki Sir David, spor ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı 4 Kasım Salı günü Windsor Kalesi'nde şövalye ilan edildi ve bu, hayatının en gurur verici anlarından biriydi. Ancak 51 yaşındaki eşi Lady Victoria ve üç küçük çocuğu - 23 yaşındaki Romeo, 20 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki Harper - yanında gülümserken, 26 yaşındaki Brooklyn binlerce kilometre uzakta, New York'taydı.

Beckham’lar üç çocuklarıyla birlikte mutlu pozlar verseler de bu özel günde yanında olmayan oğullarından dolayı aslında çok üzgünlerdi. Aileyi yakından tanıyanlar bu son darbenin en ağırı olduğunu, David ve Victoria Beckham’ın artık oğullarını affetmeyeceğini söylüyor.

"YIKILMIŞ HALDELER"

"Victoria, Brooklyn'in bu aşağılaması yüzünden çok üzgün. İlişkiyi düzeltmek için her şeyi denedi ama bu son darbe gibi geliyor. Brooklyn olmadan David'in böyle bir onura layık görülmesi ikisi için de yıkıcıydı." denirken David Beckham’ın fotoğraflarda gülümsediği ancak kapalı kapılar ardında oğlundan gördüğü bu davranış yüzünden yıkılmış olduğu dile getiriliyor.

Çiftin bir aile dostları basına "David ondan haber almayı umuyordu ama bir türlü arama gelmedi. Tebrik etmek için sessiz bir mesaj bile gelmedi. En çok canımı yakan da buydu. Mesele hiçbir zaman ilgi odağı olmak değildi; mesele bir babanın oğlundan saygı beklemesiydi." dedi.

BU SON DARBEYDİ... ARTIK AF YOK!

Ünlü aile için bu son yaşananların artık bir sona işaret ettiği, David Beckham bir gün oğlunu affetmek istese de bu kez de Victoria Beckham için artık oğlunu affetmenin bir yolunun kalmadığı ve paramparça olan anne kalbiyle bir yandan da ona karşı öfkeyle dolduğu söyleniyor…