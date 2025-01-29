Çocuklarını da alıp memleketi terk ettiler... Ünlü çift sırra kadem bastı... Nerede olduklarını kimseye söylemiyorlar

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Genellikle gittikleri yer de kırsal bölgeler oluyor. Bir çiftlik satın alıp doğayla baş başa bir hayat kuruyorlar.

Mesleklerini sürdürüyor olsalar da arda kalan bütün vakitlerini, hayatlarına yeni merkez olarak seçtikleri yerlerde geçiriyorlar. Sonuç olarak nereye taşındıklarını, nasıl yaşadıklarını kimseden gizlemiyorlar.

NEREDE OLDUĞUNU BİLE SÖYLEMİYOR

Ama son günlerde ünlü bir dizi oyuncusu var ki ailesini de yanına alıp ülkesini geride bıraktı. Nereye gittiğini de kimseye söylemedi. Üstelik bir dergiye röportaj verdiği halde bulunduğu yeri sır gibi sakladı.

Tek söylediği yeni kariyer olanaklarını değerlendirdiği ve ailesiyle birlikte gezebildiği kadar gezmek istediği oldu.

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Bu ünlü oyuncu, bir zamanlar Meghan Markle'ın da rol aldığı hatta ona yıllarca beklediği şöhreti getiren Suits dizisiyle tanınan Gabriel Macht. Dokuz sezon boyunca dizide kamera karşısına geçen Macht, People dergisine konuştu ve ABD'yi terk ettiğini ama nerede olduğunu kimseye söylemeyeceğini belirtti.

Kendisi gibi oyuncu olan karısı Jacinda Barrett ve çocukları 17 yaşındaki Satine, 10 yaşındaki Luca ile Avrupa'da bir yerde olduğunu sözlerine ekledi Macht.

'AİLEMİZİN DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACI VARDI'

Oyuncu "Nerede yaşadığımı kimseye söylemiyorum, çünkü bunu gizli tutmayı seviyorum" diye konuştu. Sonra da tek bir yerde bile kalmıyor olabileceklerinin ipucunu verdi: "Dünyayı keşfediyoruz."

Gabriel Macht, 2019'da Suits dizisinin bitmesinden sonra kariyerine uzun bir ara vereceğini ve ailesine odaklanacağını söylemişti. Dizinin ardından bir süre New York'ta kalan Macht ve ailesi orada kendilerini kapana kısılmış hissedip yola düşmüş.

Ama söylediğine göre bu kararın öncesinde de zaten karısı Jacinda ile birlikte iki çocuklarını okuldan alıp evde eğitim vermeyi bile göz önüne almışlar.

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Hayatının bir bölümünü New York'ta kalanını da Los Angeles'ta geçiren Macht, özetle ABD'nin iki farklı ucunda yaşadı. Sonunda da ailesini de alıp kıta değiştirip Avrupa'ya gitti.

Bunun nedenini de "Ailemizin bir değişikliğe ihtiyacı vardı" diye açıkladı Gabriel Macht.

OYUNCULUK İÇİN ARTIK ÇOK BÜYÜK BİR İSTEK DUYMUYOR

Birkaç reklam filminde rol alan sonra da bir içecek firmasıyla ortak işler yapan Macht, artık oyunculuğa dönmeyi çok istemediğini de belirtti. "Oyunculuğa çok az ilgim kaldı. Çünkü bu işi yaparak çok vakit harcadım. Bu yüzden artık çocuklarımı büyütme ve bazı yaratıcı işlere yoğunlaşma zamanı" diyerek sürdürdü sözlerini.

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Ama küçük bir ayrıntı... Gabriel Mach, 2011 ile 2019 arasında rol aldığı Suits dizisinin devamı çekilirse yeniden kamera karşısına geçmeye de sıcak bakıyor.

53 yaşındaki Gabriel Macht, 2004 yılında evlendiği 52 yaşındaki Jacinda Barrett ile iki kız çocuğu sahibi. Çocuklarından biri 17, diğeri de 10 yaşında. Görünüşe göre onlar da anne ve babalarıyla birlikte yeni ve heyecanlı bir maceranın içindeler şu anda.

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Gabriel Macht ve kendisi gibi oyuncu olan karısı Jacinda'nın iki tane kızı bulunuyor.





Gabriel Macht, Prens Harry ile evlendikten sonra mesleğine veda eden Meghan Markle'in Suits dizisindeki rol arkadaşıydı... Macht, dizide Harvey karakterini oynuyordu.

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Macht ve karısı Jacinda Barrett, Meghan Markle'ın 2018 yılındaki düğün törenine de katıldı.