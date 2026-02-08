Ailesine öfkesi hala dinmedi… Alacağı son intikamın hazırlığını yapıyor… Her şeyi dünyaya anlatacak!

Haberin Devamı

Bugüne kadar elle tutulur pek bir başarısı olmayan ancak buna rağmen ailesi yaptığı her işte arkasında duran 26 yaşındaki Brooklyn Beckham bir süredir anne babası David ve Victoria Beckham’a ve onlarla birlikte üç kardeşine savaş açmış durumda.

Kendini bir aşçı olarak tanıtsa da bu hayattaki tek başarısı Beckham ailesinin oğlu olmak olan ve 2022’de ABD’li bir milyarderin oyuncu kızı Nicola Peltz’le evlenen Brooklyn Beckham nikah masasına oturduğu günden itibaren giderek ailesinden uzaklaşmaya başlamıştı.

Ailesiyle görüşmeyi kesen ve anne babasını yok saymaya başlayan Brooklyn Beckham en sonunda kardeşlerini de hayatından çıkardı. Son bir yıldır magazin gündeminden düşmeyen Beckham ailesi savaşları Brokklyn’in yakın bir zaman önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla iyice büyük bir çıkmaza girmişti.

Haberin Devamı

Instagram sayfasından sayfalarca süren bir açıklama paylaşan Brooklyn Beckham ailesinin kendini yıllar yılı kontrol altında tutmaya çalıştığını ve ona her konuda baskı yaptığını söyledi.

Zaten bunaldığı bu hayatı yaşarken evlendikten sonra ailesinin karısı Nicola Peltz’e de kötü davrandığını iddia eden Brooklyn Beckham “Artık karım benim tek ailemdir” dedi ve David ve Victoria Beckham’ı hayatından çıkardığını söyledi.

Beckham çifti oğullarından gelen bu iddialar ve kırıcı sözler karşısında çaresizce üzülmek dışında bir şey yapamazken Brooklyn Bevkham’ın ailesiyle henüz işi bitmiş değil…

Vücudu dövmelerle kaplı olan ve babasıyla kardeşlerinin anısına yaptırdığı dövmeleri olan Brooklyn Beckham ailesinden o kadar nefret etmişti ki en sonunda bu dövmeleri bile sildirdi ya da üzerlerini başka dövmelerle kapattı.

Haberin Devamı

Anne ve babasına darbe üstüne darbe vuran Brooklyn Beckham hırsını hâlâ alamamış olacak ki intikam planı yapmaya devam ediyor… İddialara göre ünlü ailenin ünlü oğlu ailesini anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki torpilli bebek çocukluğu ve gençliği hakkında bir anı kitabı yazacak, bu kitapta ailesinin kendine ne türlü kötülükler yapıp hayatını berbat ettiğini detaylıca yazacak ve böylece onlardan almak istediği intikama son imzasını atmış olacak.

Brooklyn Beckham’ın birkaç yıldır bir edebiyat ajanı tuttuğu, Beckham adını paraya çevirmek isteyen yayıncılardan gelen tekliflerini bu konuda çalışan kitap menajerleriyle değerlendirdiği ve kitabı için çoktan çalışmaya başladığı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Brooklyn Beckham’ı bu yolda en çok destekleyen ve intikam kitabını bir an önce yazmasını isteyen kişi de elbette David ve Victoria Beckham’a olan nefretini saklamaya bile çalışmayan milyarder kızı karısı Nicola Peltz…

Ancak Brooklyn Beckham’ın bu konuda bir akıl hocası daha var: Prens Harry de evlenip ailesiyle küstükten sonra Spare (Yedek) adında bir anı kitabı çıkarmış ve kraliyet ailesinin kendisine doğduğu günden beri nasıl eziyetler edip ne çok acı çektirdiğini bu kitaptaki iddialarıyla kanıtlamaya çalışmıştı.

Yazdığı kitap iyi satış rakamlarına ulaştı ve Harry bu sayede birçok programa katılıp röportajlar verdi ve böylece popülerliğini artırmış oldu. Brooklyn Beckham da belli ki böyle bir niyetle kitap yazma sevdasına tutulmuş durumda.

Haberin Devamı

Ancak bu hamlelerin bir yandan görünürlük sağlasa da bir yandan da tepki çekme ve yazarına beklemedi bir antipati kazandırma ihtimali yüksek. Brooklyn Beckham kendisi gerçekten kişisel olarak ailesi yüzünden yıpranmış olsa da açtığı bu savaş onu birçoklarının gözünde “nankör” bir evlada ve içinde yüzdüğü zenginliğe rağmen sürekli şikayet eden “şımarık” bir adama dönüştürmüş halde…