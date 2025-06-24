Yıllardır ailesi hakkında ağzına geleni söylüyor... 'Küskün prens' 180 derece döndü... Bu kadarına 'yüzsüzlük' denir!

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Kendisi "Yedek prens" olmaktan rahatsızlık duyduğunu hiç saklamasa da bunun cefasını çektiği kadar sefasını da sürdü. Hatta bir ara "parti prensi" olarak bile anıldı Harry.

Ama asıl ve en büyük hamleyi de Meghan Markle ile evlenip oğlu Archie'yi kucağına aldıktan iki yıl sonra yaptı. Düğünlerinden sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını alan çift, aile içindeki resmi görevlerini bırakıp ABD'ye taşındılar.

Zaten ailesine yönelik ağır eleştirileri de bundan sonra geldi. Hem karısıyla konuk olduğu röportajlarda, hem kaleme aldığı Yedek (Spare) adlı kitapta hem de yine Meghan ile birlikte bir dijital platform için hazırladıkları programda, başta babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William olmak üzere ailenin çoğu nasibini aldı.

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HARRY, 360 DERECE DÖNDÜ

Bütün bunların üstüne ise Harry'den hiç kimsenin beklemediği bir adım geldi: Harry, ailesine resmen zeytin dalı uzattı. Bu tercihiyle de büyük bir şaşkınlık yarattı.

Son gelen iddialara göre Prens Harry, babası Charles ile ağabeyi William'ın kendisinin de kurucusu ve yöneticilerinden biri olduğu Invictus Games'e davet etti.

Üstelik bunu öyle üstün körü bir şekilde de yapmadı. Babası ve ağabeyini 2027'deki Invictus Games'e çağırmak için bir davetiye ile birlikte resmi bir elektronik posta gönderdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre bir kaynak bu konuda "Harry, Invictus komitesiyle, ailesine bir davet göndermesi konusunda anlaştı. Savaşlarda yaralanan ya da sağlığını yitiren gazilere destek amacıyla düzenlenen oyunlara ailesinin de katılmasını umuyor" dedi.

NİCE UMUDU VAR

Yine bu kaynağa bakılırsa Harry, babasının, ordu emektarları için düzenlenen bu etkinlik söz konusu olduğunda aralarındaki bütün sorunları bir kenara bırakmasını umuyor.

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Söz konusu kaynak, İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin, Harry'nin Invictus Oyunları için gösterdiği çabayı her zaman desteklediğini ve bununla gurur duyduğunu da belirtti.

Invictus Oyunları, 2026'da yapılmayacak. Bir sonraki yıl gerçekleşecek olan etkinliğe ise Charles ile William'ın katılıp katılmayacağı belirsiz.

Harry'nin bu girişimi, kraliyet yorumcularını da ikiye böldü ve farklı yorumlara neden oldu.

'CHARLES OĞLUNU AFFEDEBİLİR'

Ingrid Seward "Kral Charles, silahlı kuvvetlere olan desteğini göstermek ve Harry'nin başarısını kutlamak için bu davete olumlu yanıt verebilir" dedi. Ama yine de onun değindiği bir nokta var. Hala aralarında geçebilecek özel konuşmaları basına sızdırmayacağı konusunda oğluna hiç güvenmiyor.

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Bir başka uzman Katie Nicholl de Kral Charles'ın küçük oğluyla iletişimde kalmayı elbette istediğini vurguladı. Ayrıca torunları Archie ve Lilibet'i de görmeyi arzuladığını ve aslınDa büyük bir affetme yeteneği olduğunu belirtti.

Fakat özellikle de sosyal medyada dolaşan yorumlara bakılırsa bu zeytin dalı işe yaramayacak.

Çünkü Harry, geçmişte de her barışma girişiminde karısı Meghan Markle'ı da öne sürüyordu. Oysa kraliyet ailesinin ona bakışı çok da olumlu değil.

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Hatta bazı kişiler daha iki yıldan fazla bir zaman varken erkenden davetiye gönderip bunu da basına sızdırmanın tam da Harry ve Meghan'a yakışır manipülatif bir adım olduğunu ileri sürdü.

Bazı yorumlara göre de Meghan ve Harry; bütün dünyanın gözleri önünde Kral Charles'tan özür dilemediği sürece iki taraf arasında bir yumuşama olamayacağını savunuyor. Buna karşı görüştekiler de "Basın da Meghan ile Harry'den özür dileyecek mi?" diye sordu.

Diğer yandan ailesi hakkında bunca olumsuz söz sarf ettikten sonra Harry'nin böyle bir girişimde bulunmasını "yüzsüzlük" olarak nitelendirenler de çıktı.