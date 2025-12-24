Ailesinden bağımsız olmak istedi... At çiftliğine milyonlar yatırdı

Haberin Devamı

Ama bunu tercih etmedi... Bunun yerine ailesinin gölgesinden uzaklaşıp kendine farklı bir alanda kariyer yarattı. O zamana kadar kazandığı şöhretin sayesinde orada da sağlam adımlar attı...

Kazandığı paraları da akıl hocası annesi sayesinde gayet düzgün bir şekilde harcıyor bu ünlü. En büyük yatırımı da emlak sektörüne yapıyor.

Bir değil birkaç tane de evi var. Bunlar arasında en çok sevdiği ise bir çiftlik evi. İşte o evinde çektiği "şıkır şıkır" fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

ATLARIYLA YAŞADIĞI ÇİFTLİK EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Bu anlattığımız ünlü Kendall Jenner'ın ta kendisi!

Haberin Devamı

Üyesi olduğu Kardashian Jenner ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şovla tanınan Kendall Jenner, birkaç yıl önce kendi kanatlarıyla uçmak için moda dünyasına geçti.

Önceden gelen şöhreti sayesinde de kısa sürede kariyerinde yükseldi. Ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı.

Artık 20'li yaşların defterini kapatıp 30 yaşına giren Jenner, kazandığı dudak uçuklatan parayı da annesi Kris Jenner'ın akıl hocalığıyla düzgün bir şekilde harcıyor.

En çok parayı da emlak yatırımı için harcıyor. Jenner'ın bunlar arasında en çok sevdiği ise atlarıyla birlikte yaşadığı çiftliği.





GENİŞ BİR ARAZİDEKİ MÜLKÜN DEĞERİ 23 MİLYON DOLAR

Kendall Jenner, 23 milyon dolar değerindeki çiftliğinden bazı kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tabii öyle "çiftlik" deyince gayet basit bir şekilde döşenmiş bir ev aklınıza gelmesin.

Çünkü Kendall Jenner'ın evi her ne kadar doğanın kollarında olsa da bunun gerektirdiği unsurları taşısa da her bir santimetresi büyük bir özenle ve tabii büyük paralar dökülerek dayandı, döşendi.

Kendall Jenner, çiftliğini yaklaşan Noel ve yeni yıl şerefine pırıl pırıl süsledi. Kapısından başlayarak her köşesi ışıklarla, çiçeklerle süslenmiş evinin kapılarını da sosyal medya sayfası aracılığıyla takipçilerine açtı Jenner.

Haberin Devamı





BURAYI ŞUBAT AYINDA SATIN ALDI

Model, evinin dekorasyonunda çok sevdiği atları da unutmadı. Evin farklı noktalarında üzerinde at figürleri yer alan bir kupa dikkat çekiyor.

Kendall Jenner, çiftlik evini bu yılın şubat ayında satın aldı. Kendisi gibi zengin insanların yaşadığı Montecito'da bulunan bu çiftlik evinin arazisinde atların barınabileceği özel ahırlar da var.

Jenner'ın evi tam altı dönümlük bir arazide yer alıyor.

İyi bir binici olan Kendall Jenner'ın çiftliğinde atları için özel ahırlar da var.





Haberin Devamı

Evinin dekorasyonunda da atları hatırlatan unsurlar unutulmamış.





Kendall evinin dört bir yanını yaklaşan Noel ve yeni yıl için pırıl pırıl süsledi.





GEÇEN YIL DA DİĞER EVİNİN KAPILARINI AÇMIŞTI

Kendall Jenner, geçen yıl da tam da bu zamanlarda Beverly Hills'teki evinin kapılarını Architectural Digest adlı dergi için açmıştı. O zaman da yaklaşan yeni yıl için evini nasıl süslediğini gözler önüne sermişti. Kendall Jenner, evinin gayet rahat ve samimi olmasını istediğini, dekorasyonunu da buna göre yaptığını söyledi.

Ayrıca dikkat ettiği ayrıntılardan biri de evdeki bütün eşyaların mümkün ölçüde organik olması.Ünlü model ışıltılı süslemelerin bile olabildiğince doğal görünmesini tercih etti. Ayrıca büyük evinde sadece bir tane değil tam üç tane ağaç da süsledi.

Haberin Devamı

Oturma odasında yer alan ağaçlardan birinde Kendall'ın çocukluk yıllarından kalan bazı süslemeler bile yer alıyor. Top model, bu süslemelerin kendisine, annesi Kris Jenner tarafından hediye edildiğini de sözlerine ekledi.

Çocukluğundan kalan süslemelerin Kendall Jenner için önemi de çok büyük. Bu konuda "Onlar benim çocukluğum... Bunca yıllık hayatım" diye konuştu güzel model.





YATAK ODASINDA BİLE ÇAYDANLIK VAR

Kendall Jenner, bundan dört yıl önce de yine aynı dergi için evinin kapılarını açmıştı. O dönemde de mutfak, oturma odası ve hatta yatak odasındaki detaylardan Jenner'ın kelimenin tam anlamıyla bir çay bağımlısı olduğu da ortaya çıkmıştı. Söylediğine göre Jenner, hiç kahve içmiyor. Bunun yerine çayı tercih ediyor.

Haberin Devamı

O dönemde Jenner, evinde olduğu her seferinde günde üç kez duş aldığını da söylemişti. Jenner'ın bu kadar önem verdiği banyosunda da altın renginde bir küvet yer alıyor.

Her ne kadar ailesi şöhretini ve servetini televizyon sayesinde kazansa da Kendall Jenner, oturma odasında asla televizyon bulundurmuyor. Bunun yerine evine gelen aile üyeleri ya da konuklarıyla sohbet etmeyi seviyor.

Akdeniz tarzında inşa edilen evinde Kendall Jenner'ın yapmayı sevdiği etkinliklerden biri de "ses banyosu"... Bu konuda bir sosyal medya paylaşımı da yapmıştı ünlü model.

"Ses banyosu" sürekli tekrarlanan farklı notalar sayesinde insanı düşüncelerinden uzaklaştırmayı ve zihnini boşaltıp ruhunu sakinleştirmeyi amaçlıyor.





PARA HARCAMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Kendall Jenner, evinin dekore edilmesi sırasında para harcamaktan da hiç çekinmedi. Milyon dolarlık evinde bazı ünlü sanatçıların yapıtları da yer alıyor.

Bunlardan biri de rengarenk bir ışıklı heykel. James Turrell'ın imzasını taşıyan bu eserin değerinin 500 bin ile 750 bin dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Turrell'ın yanı sıra Tracey Emin, Barbara Kruger, Richard Prince gibi çağdaş sanatçıların eserleri de Kendall Jenner'ın evinde yer alıyor.

Kendall Jenner'ın yaşadığı evin ilk sahibi Detroit Pistons adlı basketbol takımının sahibi Tom Gores idi. Ondan sonra ünlü oyuncu Charlie Sheen bu evin sahibi oldu.

Kendall Jenner da 2017 yılında 8.5 milyon dolar ödeyerek bu eve sahip oldu.

Jenner, evinin dekorasyonu için neden bu kadar çaba harcadığını da "Karakteri olan evleri seviyorum" diyerek özetledi.