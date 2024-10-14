Ailesi ve arkadaşları ünlü oyuncu için endişeli… 27 yıllık yuvasıyla birlikte kendisi de dağıldı…

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Aradan tam bir yıl geçti ama bu ayrılığın yankıları hâlâ sürüyor… Ailesi ve arkadaşları Deborra Lee Furness'ten boşanmasının ardından Hugh Jackman için korktuklarını, haline bakıp endişelendiklerini itiraf etti. Hollywood'un en özenilen evliliklerindne birine sahip olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness geçen sene 27 yıllık evlilikerini bitirerek herkesi şaşkına çevirmişti

27 YILLIK YUVA BASİT BİR AÇIKLAMAYLA DAĞILIVERDİ

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, Eylül 2023’te 27 yıllık evliliklerini bitirdiklerini ortak bir açıklamaya imza atarak duyurmuştu.

Yıldız oyuncu bu ayrılığın ardından suskunluğa bürünmüş, kendini birkaç ay önce vizyona giren son filmi Deadpool & Wolverine için çalışmaya vermişti. Ömrünün neredeyse yarısını geçirdiği karısından ayrıldıktan sonra bir hayli sarsılmış görünen Hugh Jackman'ın yakınları ünlü oyuncu için endişelendiklerini anlatıyor

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"BOMBA" BİR KİTAP YAZIYOR

Usta oyuncu şu sıralarda hayatıyla ilgili büyük bombalar patlatmayı vaat eden anı kitabının son rötuşlarını yapıyor ve yakın bir arkadaşı onun içini dökme konusunda endişeli olduğunu iddia ediyor.

Daily Mail’e konuşan bu kaynak “Hugh elbette gergin çünkü her zaman arkasına saklanabileceği film karakterleri ya da ailesi vardı” dedi.

“Kendisini hiçbir zaman gerçek bir sert adam gibi hissetmedi ve doğuştan kırılganlığının imajını bozacağından endişeleniyor” diyen bu yakın arkadaş Hugh Jackman’ın çevresindeki pek çok kişinin onun için endişelendiğini itiraf etti.

"HEPİMİZ ONUN İÇİN ENDİŞELENDİK"

“Dürüst olmak gerekirse, hepimiz onun için biraz endişelendik. Deb'e ve çocuklara o kadar odaklanmıştı ki ve bu boşanma sürecinde hepsiyle ilgilenildiğinden emin olmak isterken, biraz kayboldu, Hugh kendini kaybetti” diyen yakın çevresi madalyonun öbür yüzünün ise daha ferah olduğunun altını çizdi.

Jackman'a bu zorlu süreçte en çok destek çıkanlardan biri yakın arkadaşı Ryan Reynolds olmuştu

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Hayranları anı kitabındaki büyük ifşanın ne olabileceği konusunda spekülasyonlar yaparken, yakın dostları 57 yaşındaki Hugh Jackman’ın 68 yaşındaki eski eşi Deborra ile ilişkilerinin istikrara kavuşmasıyla çok daha rahat bir noktada olduğunu “Açıklanacak çok şey var! Deb ile artık çok daha rahat bir durumda... Artık rahat ve destekleyici bir dostlukları var ve ikisi de çok daha mutlu” sözleriyle anlatıyor.

HALİNİ MERAK EDEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA BAKIYOR

Hugh Jackman, geçen yıl evliliğini bitirdikten sonra bekar bir erkek olarak hayatına devam ediyor. Ve sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarına (kimi zaman onları endişelendirse de) ruh halini ve içinden geçtiği zor günleri anlatıyor.

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Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness 15 Eylül 2023 tarihinde yaptıkları “Harika, sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse otuz yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız. Yolculuğumuz artık değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman en yüksek önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu yeni dönemi minnettarlık, sevgi ve nezaketle üstleniyoruz” ortak açıklamasıyla 27 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuşlardı.

Eski eşler açıklamayı 'Deb ve Hugh Jackman' olarak imzaladılar ve eklediler: “Bu ikimizden birinin yapacağı tek açıklamadır.”

Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı her zaman çok konuşulmuş, Deborra Lee Furness'a yönelik "eleştiriler" sürekli medyaya yansıdıkça Hugh Jackman da karısına olan aşkını hep dile dökmüştü

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Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, Jackman gencecik bir yıldız adayı ve Deborra Lee Furness da bir yapımcıyken sette tanışmışlardı.

EVLENDİKLERİNDE BİRİ 27 BİRİ DE 41 YAŞINDAYDI

Büyük bir aşk yaşayan ikili tanışmalarının üzerinden bir yıl geçmeden, 11 Nisan 1996'da Melbourne'daki bir kilisede “Evet” diyerek evlendiler. O sırada Hugh Jackman 27, Deborra Lee Furness ise 41 yaşındaydı.

Çiftin aralarındaki yaş farkı her zaman çok konuşuldu; Deborra Lee Furness’ı Hugh Jackman’a “yakıştıramayan” çok sayıda kişi yıllarca çifte yönelik çirkin yorumlar yaptı. Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ise bu söylentilerin hiçbirine aldırmadan büyük bir aşk yaşayıp evlat edindikleri iki çocuklarını mutlu yuvalarında büyüttüler.

Ünlü çiftin yıkılmaz gibi görünen evliliği uzun yıllar sonra hele de iki çocuklarını büyütüp yuvadan uçurmalarının ardından aralarındaki tutkunun ölmesiyle sona erdi... En azından yakın çevreleri böyle söylüyor...

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Ortak bir açıklama yapıp dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftin evliliklerinin gerçekte neden bittiği ise aslında hala bir muamma. Çiftin yakın çevreleri birlikte çeyrek asır deviren, çocuklarını büyütüp sorumluluklarını yerine getiren ve ilişkileri artık yorulan çiftin aralarında aşk kalmadığını iddia ettiler.

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GEÇEN UZUN YILLAR ARALARINDAKİ TUTKUYU ÖLDÜRDÜ

Aslında çiftin bir süredir birbirlerinden uzaklaştığı, aralarındaki tutkunun ve heyecanın yok olduğu söylentileri vardı. En sonunda kendini tükettiği belli olan bu evlilik de sona erdi. Deborra Lee Furness, ayrılık haberinden sonra ortalarda pek görünmedi, Hugh Jackman ise film projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla yakın ilişkiler kurmaya devam etti.