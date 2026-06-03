Ailesi uğruna şöhreti elinin tersiyle itti… Saçları gurbette beyazladı... ‘Çocuklarımın en güzel yıllarını kaçırmak istemedim’

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Dizi final yapıp ekranlara veda ettikten sonra o da birden ortadan kayboldu. Elde ettiği şöhretle üst üste yeni roller alabilecek, çok daha büyük paralar kazanabilecek, hayatını da bu şöhret ve servetin sağladığı lüksle yaşayabilecek haldeydi.

Matthew Fox ise bunun tam tersini yaptı… Önce Hollywood’un pırıltılı dünyasından kaçmak için Oregon’a yerleşti sonra da daha da radikal bir karar alarak ailesiyle birlikte İtalya’ya yerleşti.

Kariyerinin en parlak zamanında aldığı karar hayranlarını şaşkına çevirip üzmüş olsa da Matthew Fox bu kararının arkasında durmaya devam ediyor ve “Bu sektördeyseniz, hayatınızı yaşadığınızı hissettiğiniz bir yer yaratmanın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum” diyor…

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Verdiği bu kritik kararın üzerinden yıllar geçtikten sonra mesleğine geri dönen Matthew Fox hiç pişman değil ve hâlâ Los Angeles'tan iyi bir nedenle ayrıldığını düşünüyor.

59 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün verdiği röportajda Los Angeles'tan İtalya'ya taşınmasının Lost dizisinin sona ermesi ve babalık hayatı nedeniyle olduğunu söyledi.

Kariyerine çocuk denecek yaşta başlayan Matthew Fox, 2004'ten 2010'a kadar Lost dizisinde Jack Shephard karakterini canlandırdı.

“Hollywood’da birkaç yıl boyunca, özellikle Lost ile, yoğun bir şekilde ilgi odağındaydım ve ardından birkaç yıl film yaptım” diyen Fox “Benim için uzaklaşmanın nedeni daha çok ailemle zaman geçirmekti.” dedi.

Ekranların yıldız ismi yurtdışına taşınma dönemini “Kızımız ergenlik çağına giriyordu ve ben de Lost dizisi için setlerdeydim ve çok fazla tanıtım gezisi yapıyordum. Eşim Margherita ve ben, ergenlik çağını geçiren çocuklarımıza gerçekten odaklanmak için harika bir zaman olduğunu düşündük, ki bu her zaman biraz zorlu bir süreçtir.” sözleriyle anlattı.

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Çocuklarını kesinlikle inanılmaz olarak nitelendiren ve onlarla çok gurur duyduğunu söyleyen iki çocuk babası yıldız oyuncu şöhrete sırtını dönüp yıllarca ortadan kaybolmasını “Bu işte olduğunuzda, hayatı yaşadığınızı hissettiğiniz bir yer yaratmanın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Bence bu sektöre tekrar girdiğinizde ve bir iş aldığınızda yaptığınız işi de besliyor.” diyor.

Matthew Fox, İtalya'ya taşınmanın kendisine oyunculuk dışında hayatındaki birçok ilgi alanı keşfetme" olanağı sağladığını, bunların arasında müzik ve uçmanın da bulunduğunu söyledi.

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İtalya’da yaşadığı süre boyunca pilotluk yapan ünlü oyuncu "Uçmak benim için gerçekten önemli ve çok zamanımı uçarak geçiriyorum. Benim için neredeyse meditatif ve terapötik bir şey. Zihnimi düzenlememe yardımcı oluyor" sözleriyle ekranlardan uzakta olduğu süre boyunca sadece sevdiği işleri yaparak yaşadığının altını çiziyor.

"Ailemle gerçekten yoğun bir şekilde ilgilenmenin zamanı geldiğini hissettim. Lost dizisi ve filmlerle sürekli sette olduğum için çocukluklarının bir kısmını kaçırmıştım" diyen ünlü oyuncu “Geri adım atıp bir anlığına durup, dünyada en çok sevdiğim ve değer verdiğim insanlarla vakit geçirmek için doğru zamandı” diyerek ailesini kariyerinin önüne koymuş olduğunu söyleyerek verdiği karardan hiç pişman olmadığını da belirtiyor.

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Matthew Fox’un 1992’den beri evli olduğu eşi Margherita Ronchi Venedik doğumlu bir İtalyan. Çift Matthew Fox henüz Columbia Üniversitesi'nde öğrenciyken ve oyunculuk kariyerinin çok başındayken tanışmışlardı.

İtalya’da modellik yaparken şansını denemek için ABD’ye gelen Margherita Ronchi, yolu Matthew Fox’la kesişince ve ona aşık olunca bambaşka bir hayatı oldu. Ünlü oyuncu yıllar yılı eşinin özellikle şöhret basamaklarını tırmanırken ve Lost dönemindeki küresel çılgınlık boyunca en büyük dayanağı ve "ayaklarını yere basmasını sağlayan kişi" olduğunu söyledi.

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Çiftin 1998 doğumlu Kyle Allison adında bir kızları ve 2001 doğumlu Byron adında bir oğulları var. Lost dizisinin çekimleri tam 6 yıl boyunca Hawaii'de yapıldığı için, çift çocuklarını gözlerden uzak, doğayla iç içe bir şekilde orada büyüttüler.

Dizi 2010'da bittikten sonra Matthew Fox’un ailesine daha yakın olmak için bir süre Oregon'da yaşayan çift çocuklar ergenlik çağına geldiğinde ise Matthew Fox’un oyunculuğa tamamen ara vermesiyle Margherita Ronchi’nin memleketi İtalya’ya yerleştiler.