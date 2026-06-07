Ailesi onun hem tahtını hem de bahtını yaptı... Daha 14 yaşında ama anne babasından daha zengin olacak!

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Ünlü bir şarkıcıyken David Beckham’la evlenen, sonra sahnelerden çekilip bir modacı olan Victoria Beckham bu alanda kendini çoktan kanıtladı.

Başta şüpheyle yaklaşılan Victoria Beckham’ın kendi adının taşıyan moda markası artık dünyanın dört bir yanındaki moda haftalarının ve defilerinin en önemli parçalarından biri oldu.

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Çiftin tek kızları olan Harper Beckham zaman zaman yaşından büyük giyindirilip makyaj yapması yüzünden eleştirilerin odağı olsa da onu çok parlak bir gelecek bekliyor… Üstelik bunun sebebi anne babasının büyük servetinden alacağı yüklüce pay bile değil!

Victoria Beckham kendisi gibi süslü ve makyaja meraklı kızına şimdiden bir şirket kurdu ve bu şirketin 2026’nın sonlarında piyasaya süreceği yeni güzellik markası, uzun yıllardır en çok ses getiren lansmanlardan biri olacak gibi görünüyor.

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Henüz 14 yaşında olan Beckham ailesinin en genç üyesi bunu yalnız yapmayacak. Harper Beckham’ın arkasında sadece annesi Victoria değil, onun en çok güvendiği güzellik sektöründeki en güçlü iletişim ekiplerinden birinin yani CGC Global'in PR desteği olacak.

Bu ajansın Harper'ın annesiyle uzun bir geçmişi var ve Victoria Beckham Beauty'nin küresel bir başarı öyküsüne dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Bu hamle, Beckham ailesinin, içeriden gelen bilgilere göre gençlere yönelik en büyük ünlü güzellik lansmanlarından biri olabilecek bu işe ne kadar ciddiyetle yaklaştığını gösteriyor.

Ünlü yıldızı tanıyan kaynaklar "Victoria her şeyin arkasındaki patron ve beyin, ancak şirkete ve şirketin onun hızla büyüyen güzellik markası için yaptıklarına güveniyor. Bu yüzden yaptığı seçim çok doğal” diyor ve bu girişimin başarısının şimdiden garanti olduğu söyleniyor.

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Küçük Harper’ı destekleyecek olan bu şirket Hermes Beauty, Diptyque ve Glossier gibi büyük markaların yanında pop yıldızı Dua Lipa'nın cilt bakım girişimi DUA'nın ve Cruz Beckham'ın kız arkadaşı, müzik yapımcısı Jackie Apostel'ın da arkasında duruyor.

2019'da piyasaya sürülen ve şimdi Harper için kullanılacak olan bu marka, Beckham ailesinin toplam 1,1 milyar sterlinlik servetine büyük katkıda bulundu. Aynı plan Harper’ın gencecik yaşta kurulan kariyerine de uygulanıyor…

Markasının adının HIKU by Harper olacağına dair söylentiler yalanlandı ancak isim ne olursa olsun, yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor ve planların şık, zamansız ve sofistike ambalajlı bir ürün üretmeyi içerdiği söyleniyor.

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Victoria Beckham kızı Harper’ı anlatırken "Eskiden çok güzel bir cildi vardı, ama tüm genç kızlar gibi o da güzellik markalarının cazibesine kapıldı ve cildine uygun olmayan birçok ürünü yüzüne sürdü ve sonuç olarak cildi gerçekten çok kötü olduğu için bir dermatoloğa gitmek zorunda kaldı" diyor.

Victoria Beckham kızının bunu yaşadıktan sonra kendisine gelip "Bir marka yaratmak istiyorum çünkü ne istediğimi biliyorum ve başkalarının benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum." dediğini söylüyor.

Güzellik sektörüne hakim uzmanlar "Güzellik ürünleri satın almak isteyen genç kızların hedef kitlesi giderek gençleşiyor, bu nedenle Harper'ın bu projesi inanılmaz bir başarıya ulaşacak" diyorlar.

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Ve yapılan tahminlere göre Harper Beckham genç yaşta kurduğu kozmetik şirketiyle milyarder olan Kylie Jenner gibi ailesinin servetinin katlayabilme potansiyeline sahip.

Projeye yakın kaynaklar, Harper'ın marka ve ambalajdan ürün kategorilerine ve pazarlamaya kadar her konuda influencer arkadaşlarından geri bildirim almak için aktif olarak çaba gösterdiğini söylüyor.

Ve eğer Harper bu kitleyi başarıyla yönlendirebilirse bu bir altın madeninin üzerinde oturduğu anlamına geliyor… Ve para kazanma konusunda son derece başarılı olan Beckham’lar bunu çoktan fark etmiş durumdalar...