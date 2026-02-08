Ailesi Epstein’in ‘dostu’ eski prense son darbeyi vurdu… Onu bir ‘çöp poşeti’ gibi gece yarısı kapını önüne koydular!

Haberin Devamı

Jeffrey Epstein’in suç ağı, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği suçlar, korkunç cinayet iddiaları ve önemli konumdaki kişilerle kurduğu ilişkiler de böylece bir kez daha ortaya serilmiş oldu.

Ve bu kan donduran suçların Avrupa’nın kraliyet ailelerine nasıl sızdığı da yeniden gündeme geldi. İngiliz kraliyet ailesinin “eski” prensi, Kral Charles’ın erkek kardeşi ve Prens William’ın amcası Andrew Mountbatten-Windsor da bu isimlerden biriydi.

Eski Prens Andrew zaten Jeffrey Epstein’le bağları yüzünden yıllardır kraliyet ailesine tarihin en büyük utancını yaşatmış ve son olarak geçen ekim ayında sahip olduğu tüm unvanlar ve kraliyet nişanları bizzat ağabeyi, Kral Charles tarafından elinden alınmıştı.

Yaşanan son gelişmelerden sonra Andrew’nun uzun süredir yaşadığı kraliyet konutu Royal Lodge'daki evinden gece yarısı gizlice atıldığı ortaya çıktı.

Kraliyet kaynaklarına dayandırılan habere göre eski prens devam eden Epstein skandalı nedeniyle geçtiğiniz günlerde bir arabaya konarak Norfolk'un derinliklerine gönderildi.

Basına dün akşam sızan iddialara göre Andrew'in Norfolk'taki Sandringham'da bulunan Wood Farm'daki geçici bir konuta taşındığı ve bu durumun aceleyle ve gizlice düzenlendiği, geriye kalan eşyaların ise Royal Lodge personeline bırakıldığı konuşuluyor.

Eski prensi evinden gece yarısı alelacele kovan ve onu adeta bir anda ortadan kaybedip bir daha göze görünmemesini sağlayan ise ağabeyi Charles ve yeğeni William oldu.

İngiliz basını Andrew Mountbatten-Windsor’ın son bir haftadır kamuoyuna yansıyan ve sosyal medyada giderek yayılan korkunç fotoğrafları ve Epstein skandalında oynadığı rol giderek derinleşince acil bir görüşme yapan Prens William ve Kral Charles’ın, bu görüşmenin ardından eski prensi gece vakti “bir çöp” gibi gece yarısı konutundan kovduğunu yazdı.

Kimileri Andrew Mountbatten-Windsor’ın artık kendi ülkesinde yaşama şansı bile kalmadığını ve kraliyet ailesinin utancı haline gelen ismin Bahreyn’e yerleşeceğini iddia ediyor.

BBC bu hafta başında eski prensin pazartesi günü Windsor'da Royal Lodge yakınlarında ata binerken görüldüğünü ve Windsor Kalesi'nden arabayla uzaklaşırken etraftakilere el sallarken fotoğrafçılar tarafından görüntülendiğini bildirmişti.

Cumartesi günü Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Halkı selamlaması, hayranlık ve saygıya alışkın olduğu kraliyet günlerini hatırlattı" dedi.

"Andrew gerçekliği kabullenmekte zorlanıyor ve bu durum sarayda giderek artan bir endişeye yol açıyordu; hem zihinsel durumunun bir işareti olarak hem de halkın onun hâlâ kraliyetin ayrıcalıklarından yararlandığını görmesinin hoş karşılanmayacağı için."

Aslında Andrew Mountbatten-Windsor için bu süreç ekim ayında başlamış, Buckingham Sarayı Kral Charles tarafından Andrew'un "York Dükü" ve "prens" unvanları da elinden alındığını açıklamıştı.

Artık prens statüsünü ve onunla birlikte gelen tüm ayrıcalıkları kaybeden Andrew’nun sahip olduğu en büyüğünden en küçüğüne tüm kraliyet nişanları bile elinden alınmış ve yıllardır oturduğu kraliyet konutu Royal Lodge'dan da çıkarılacağı İngiliz halkına resmi ağızlardan duyurulmuştu.

Andrew Jeffrey Epstein’la olan yakınlığı, ortaya çıkan fotoğraf ve belgeler ve özellikle de Epstein’in kurbanlarından Virginia Giuffre’nin ifadeleriyle bu konuda suçlu olduğu ortada olsa da kraliyet kaynaklarının iddialarına göre suçlarını başından bugüne kadar hep reddetti.

Kraliyet ailesi de bir süre bu konuda aksiyon almadan bekledi ancak bu konudaki suskunlukları halkın tepkisine yol açınca Andrew en sonunda hapse girmemiş olsa da en azından tüm ayrıcalıkları elinden alınarak cezalandırıldı.

Artık kalacak bir evi olmayan ve nereye götürüldüğü bile meçhul olan eski prens için sürgün günleri başlamış oldu.

Öte yandan bu son dosyaların açıklanmasıyla birlikte Andrew’nun eski eşi ve ayrılmış olmalarına rağmen hâlâ birlikte yaşamaya devam ettiği, York Düşesi unvanlı Sarah Ferguson'ın da Jeffrey Epstein’la yakın ilişkileri olduğu ve o zamanlar 19 yaşında olan kızları Eugenie hakkında yaptığı kaba yorumları içeren bir e-posta da ortaya çıktı.

Kraliyetin Sarah Ferguson için de acil bir hamle yapma hazırlığında olduğu ancak düşesin ülkeden çoktan kaçtığı iddia ediliyor.