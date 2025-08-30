Ailesi onu pamuklara sarÄ±p sarmaladÄ±... Ama kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olan gerÃ§ekleÅŸti... Bu hayatÄ±mÄ±n en zor kararÄ±ydÄ±

Haberin DevamÄ±

Cybill Shepherd ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi dizide David Addison Jr karakterine hayat verdi oyuncu... AslÄ±nda birbirine aÅŸÄ±k olan ama bunu itiraf bile edemeyen iki dedektifin maceralarÄ±nÄ± anlatan bu dizi 65 bÃ¶lÃ¼m olarak ekrana geldi.

Willis bu diziyle parlayan kariyerini Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit filmle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼...

YÄ±llar geÃ§iyor, yaÅŸÄ± ilerliyor ama o yerinde duramÄ±yordu... Filmlerden dizilere setten sete koÅŸturup durdu oyuncu...

Bruce Willis,Â Mavi Ay dizisiyle bÃ¼yÃ¼k bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±. Sonra da birÃ§ok filmde ve dizide rol aldÄ±.

Bir yandan da Ã¶zel hayatÄ±yla konuÅŸuluyordu. Demi Moore ile bir evlilik yaptÄ±. ÃœÃ§ kÄ±z Ã§ocuk babasÄ± oldu. Evlilik bitse de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dost kaldÄ±lar...

Haberin DevamÄ±

Sonra kendisinden epey genÃ§ Emma Heming ile evlendi. Ondan da iki kÄ±zÄ± oldu... Eski eÅŸi bir yanda yeni eÅŸi bir yanda kÄ±zlarÄ± hep yanÄ±nda yaÅŸayÄ±p gidiyorlardÄ±... Willis de yÄ±llara meydan okuyarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

2022 YILINDA HAYATLARI TAMAMEN DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Ta ki hepsinin hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi 2022 yÄ±lÄ±na kadar... Daha doÄŸrusu kendisiyle ilgili gerÃ§eÄŸin ailesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± tarihe kadar.

Willis'in Ã¶nce afazi adlÄ± bir tÃ¼r biliÅŸsel bozukluÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. ArdÄ±ndan eski eÅŸi Demi Moore, ÅŸimdiki eÅŸi Emma Heming Willis ve her iki evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen beÅŸ kÄ±zÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada Bruce Willis'e frontotemporal demans teÅŸhisi konulduÄŸu duyuruldu.

KÄ±sacasÄ± Bruce Willis, artÄ±k zorunlu olarak mesleÄŸine veda edecekti... Ã–yle de oldu... BirÃ§ok meslektaÅŸÄ±nÄ±n kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortalarÄ±na doÄŸru Willis, artÄ±k kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±.

Bu durum tabii ki hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼.

Ama onun baÅŸÄ±na gelenlere kimse ailesi kadar Ã¼zÃ¼lemezdi elbette. Bir yanda Emma Heming, diÄŸer yanda eski karÄ±sÄ± Demi Moore; kÄ±zlarÄ± Rumer, Tallulah, Scout, Mabel ve Evelyn onu kelimenin tam anlamÄ±yla bir sevgi Ã§emberiyle kuÅŸattÄ±...

Haberin DevamÄ±





AÄ°LESÄ°NÄ°N Ä°LGÄ°SÄ° VE SEVGÄ°SÄ° BÄ°R YANDA HASTALIÄžIN DOÄžAL SEYRÄ° DÄ°ÄžER YANDA

Ã–nemli gÃ¼nlerde geniÅŸ bir aile olarak hep bir araya geldiler.. AmaÃ§larÄ± Willis'i hayata baÄŸlÄ± tutmak ve onunla birlikte yeni anÄ±lar biriktirmekti.

Bir yandan da tÄ±bbi bakÄ±mÄ± sÃ¼rÃ¼yordu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun... Ama bir de hastalÄ±ÄŸÄ±n normal seyri var...

Ä°ÅŸte ÅŸimdi Willis'in geniÅŸ ailesi buna teslim oldu. ÃœnlÃ¼ oyuncuyla ilgili yÃ¼rek burkan gerÃ§eÄŸi de karÄ±sÄ± Emma Heming Willis, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitap iÃ§in hazÄ±rlanan Ã¶zel bir programda anlattÄ±.

47 yaÅŸÄ±ndaki Emma, Bruce Willis'in artÄ±k aile evinde kendileriyle birlikte yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±...

Haberin DevamÄ±





AÄ°LESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE YAÅžADIÄžI EVDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Bruce Willis, artÄ±k bir bakÄ±m ekibine emanet... Kendisine bakmakla gÃ¶revli olan bu ekiple birlikte tek katlÄ± baÅŸka bir evde yaÅŸÄ±yor bir sÃ¼redir...

Elbette karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ± onu sÄ±k sÄ±k ziyaret ediyor, yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. Yine de bu Ã¶zellikle Emma iÃ§in dayanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ bir durum.

Bruce Willis'in demans ile mÃ¼cadelesini konu alan The Unexpected Journey (Beklenmedik Yolculuk) adlÄ± kitabÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan programa konuk oldu Emma Hemingâ€¦

Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey- A Diana Sawyer Special (Emma ve Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk - Bir Diane Sawyer Ã–zel) adlÄ± programda da artÄ±k kocasÄ±nÄ±n kendileriyle birlikte yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Heming.Â

Haberin DevamÄ±

Â

HAYATININ EN ZOR KARARLARINDAN BÄ°RÄ°

"Bu benim ÅŸimdiye kadar vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±m en zor kararlardan biriydi" diye konuÅŸtu...

ArdÄ±ndan da "Ama her ÅŸeyden Ã¶nce Bruce'un kÄ±zlarÄ±mÄ±z iÃ§in bunu isteyeceÄŸini biliyordum... KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n, ihtiyaÃ§larÄ±na daha uygun bir evde yaÅŸamasÄ±nÄ± isterdi" dedi. EÅŸi Bruce'un kendi ihtiyaÃ§larÄ±ndan Ã§ok iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸini vurguladÄ±.

Emma Heming'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Bruce Willis, artÄ±k kendisine bakan bir ekiple birlikte ailenin baÅŸka bir evinde yaÅŸÄ±yor...





ONU SÃœREKLÄ° ZÄ°YARET EDÄ°YORLAR

Ama Emma, onunla evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 13 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ve 11 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn, birlikte kahvaltÄ± edip akÅŸam yemeÄŸi yiyorlar... Onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±p bol bol birlikte zaman geÃ§iriyorlar.

Haberin DevamÄ±

Sadece onlar da deÄŸil eski eÅŸi Demi Moore, ondan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 37 yaÅŸÄ±ndaki Rumer, 34 yaÅŸÄ±ndaki Scout ve 31 yaÅŸÄ±ndaki Tallulah da Bruce Willis'in ziyaretÃ§ileri arasÄ±nda.

Emma Heming programda Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini de anlattÄ±.

Â





'KOCAM HALA BURADA OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTARIM'

"Ã‡ok konuÅŸkan ve ilgili bir olmasÄ±na raÄŸmen biraz daha sessiz bir hale geldi. Aile bir araya geldiÄŸinde mesafeli ve soÄŸuktu. HiÃ§ Bruce gibi deÄŸildi...Oysa Bruce aslÄ±nda Ã§ok sÄ±cakkanlÄ± ve ÅŸefkatliydi. Bu hali endiÅŸe verici ve korkutucuydu."

Emma Heming, hastalÄ±ÄŸÄ±n kendisini de yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±... Bruce Willis'e teÅŸhis konulduÄŸunda paniklediÄŸini ve sanki serbest dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§miÅŸ gibi hissettiÄŸini saklamadÄ± Emma Heming.

Ancak Heming Willis, Bruce'un dejeneratif rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen "genel olarak Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ±" olduÄŸunu vurguladÄ±. "Sadece beyni onu yarÄ± yolda bÄ±rakÄ±yor. Dil bozuluyor. Ama uyum saÄŸlamayÄ± Ã¶ÄŸrendik. Ve onunla iletiÅŸim kurmanÄ±n farklÄ±, Ã§ok farklÄ± bir yolu var."

Heming, kocasÄ±yla birlikte geÃ§irdikleri kÃ¼Ã§Ã¼k anlar iÃ§in minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸunlarÄ± ekledi: "KocamÄ±n hÃ¢lÃ¢ burada olmasÄ±na minnettarÄ±m."

Bruce Willis ilk evliliÄŸini Demi Moore ile yaptÄ±. 1987'de evlenen Ã§ift 2000 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Ama hep dost kaldÄ±lar.





Bruce Willis, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Emma Heming ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.