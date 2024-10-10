Ailesi ‘Bu adamdan kaç kurtul’ diyordu… Boşanma haberi yalan çıktı: Kızımız bizi kandırdı!

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Tam haber manşetlere çıkıp “Ünlü çift boşanıyor” başlıkları atılmışken Kanye West ve 2 yıllık eşi Bianca Censori Tokyo’da ortaya çıktı.

Ve öpüşüp koklaşırken çekilen fotoğraflarına bakılırsa hiç ayrılmış gibi de bir halleri yoktu… Kanye West Kim Kardashian'dan boşanır boşanmaz ona çok benzeyen biriyle evlendiği ortay açıkmıştı

AYRILIK HABERİ YALAN ÇIKTI

Bu ayrılık haberinin yalan olduğu ve Kanye West’in albümünün reklamı olsun diye ismini öne çıkarmak için yapılmış bir hamle olduğu da böylece ortaya çıktı.

Daha doğrusu sık sık tuhaf hareketleri ve yaptığı anlamsız çıkışlarla tanınan Kanye West’in gerçek niyetinin bu olduğu iddia edildi…

Bianca Censori iki yıl önce Kim Kardashian'ın ikizi gibi görünüyordu

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Kafaları karıştıran bu gelişmelerin ardından kızlarının Kanye West’ten boşanmasını dört gözle bekleyen Avustralya’daki ailesinin ise deyim yerindeyse hayalleri yıkılmış oldu.

BOŞANMA HABERİ BEKLEYEN AİLEYE BÜYÜK ŞOK!

Bianca Censori'nin ailesi, kızlarının sonunda Kanye West'ten ayrılmaya kararlı olduğuna gerçekten inanmış, bu kararından vazgeçmiş gibi görünmesiyle "kandırılmış" hissediyor.

Ünlü çift tuhaf giyimleriyle epey ilgi çekti ve adlarından söz ettirdi

Kanye West ile Bianca Censori'ye yakın çifte yakın kaynaklar basına, çiftin ayrıldıklarını aktarmıştı. Bu haberi yayarken de ayrılık haberini çiftten aldıklarını söylemişlerdi.

Oysa bu haberden bir gün sonra 47 yaşındaki rapçi ve 29 yaşındaki Avustralyalı eşi Tokyo'da birbirlerine yakınlaşmış halde görüntü vererek hâlâ birlikte olduklarını doğruladı.

Kanye West'le evlendikten sonra toplum içine adeta yarı çıplak çıkmaya başlayan Bianca Censori'nin ailesi kızlarını ünlü şarkıcıdan boşanmaya ikna etmeye çalışıyor

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Aynı kaynaklar Bianca Censori’nin ailesine de Kanye West’le "arasının açıldığını" söylediğini bildirmişti.

SIRADAN BİR ÇALIŞANKEN EVLENDİ, 2 YILDA TANINMAYACAK HALE GELDİ

Bianca'nın ailesi ise gördükleri karşısında şokta. DailyMail.com'a konuşan kaynaklar genç kadının ailesi için "Bianca onlara ayrılmaya hazırlandığını söylediği için kandırılmış gibi hissediyorlar. Neler olduğunu anlamıyorlar ve Bianca'nın kontrol altında tutulduğunu düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Kanye West ve Bianca Censori'nin boşanacağı haberi manşetlere çıktıktan bir gün sonra ünlü çift Tokyo'da sarmaş dolaş görüntülendi

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Kanye West’le aşk yaşamaya başlamadan önce onun şirketinde çalışan bir mimar olan Bianca Censori sadece Kim Kardashian’a ikizi kadar benzeyen biriydi.

2022’nin aralık ayında Kanye West’le evlendiği ortaya çıkan Bianca Censori bundan sonra büyük bir değişimden geçti. Kanye West ve Bianca Censori boşanacağız haberleriyle albüm reklemı yapmaya mı çalıştı?

“YARI ÇIPLAK” DOLAŞMAYI KENDİ Mİ İSTEDİ YOKSA KOCASI MI ZORLADI?

Önce Kim Kardashian’a olan benzerliğinden kurtuldu sonra da geçtiğimiz iki sene boyunca Kanye West’in yanında çoğu zaman tuhaf bulunan kimi seferlerde de adeta yarı çıplak göründüğü acayip giyimiyle adından söz ettirdi.

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Sadece Los Angeles’ta değil karı koca gittikleri birçok yurt dışı seyahatinde de Kanye West’in yanında çıplak teninin üzerine giydiği şeffaf giysilerle vücudunu sergileyen Bianco Censori’nin Kanye Wst’in etkisi altında olduğu, bu şekilde gezmesi için kocası tarafından zorlandığı söyleniyordu. Bianca Censori'nin annesi ve kardeşleri kısa bir süre önce ABD'ye gelmiş, kızlarını Kanye West'ten ayrılması için ikna etmeye çalışmıştı

AİLESİ EVLENDİKLERİNDEN BERİ ENDİŞE İÇİNDEYDİ

Hatta Kanye West’in yurt dışına giderlerken bu tuhaf giysileri dikip giydirmesi için yanında özel terzi taşıdığı bile söylendi.

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Evlilikleri duyulduğundan beri Bianca Censori’nin Avustralya’da yaşayan ailesinin çok kaygılı olduğu ve kızlarının akıl sağlığı için endişelendikleri söyleniyordu.

Bianca Censori Kanye West'le tanışmadan önce annesi ve kız kardeşleriyle böyle pozlar veriyordu

Kanye West’in kızlarının hayatının kontrolünü onun elinden tamamen aldığını ve adeta bir kukla gibi kullandığını düşünen ailesi Bianca memleketine gittikçe onu kocasından ayrılması için ikna etmeye çalışıyordu.

“ARTIK KİMSE ONLARIN İLGİ ÇEKME ÇABALARINA KANMIYOR”

Çiftin ayrılık haberi çıkar çıkmaz yapılan yorumlarda "Bianca, arkadaşları ve ailesi halka açık yerlerde giyinme şekli konusunda endişelerini dile getirdiğinde evliliğine yeni bir açıdan bakmaya başladı. Kanye ise Bianca'nın başlangıçtaki kadar kendisine ilgi duymadığını hissetti" denmişti.

Kanye West birkaç ay önce karısının kendi çektiği benzer pozları Instagram hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaşmıştı

Onları tanıyanların basına verdiği isimsiz demeçlerden birinde ise "Bunu yaparak biraz heyecan yaratacaklarını ve Kanye'nin yeni albümünü tanıtmaya çalışırken kendilerini gündeme getireceklerini biliyorlardı. İkisi de insanların artık onlardan sıkıldığını ve Bianca'nın çıplak kıyafetlerinin insanların ilgisini çekmeye yetmeyeceğini biliyorlar. Herkes onu artık çıplak gördü, merak edilecek bir şey kalmadı" yorumu yapılmıştı.

ESKİ EŞTEN UYARI ALMIŞLARDI

Kanye West ve Bianca Censori Aralık 2022'de, West’in Kim Kardashian'dan boşanması kesinleştikten sadece bir ay sonra evlendiler.

Rapçiyle birlikteliğinden bu yana Bianca, Kanye'nin daha önce Kim Kardashian'ı "aşırı cinselleştirilmiş" olmakla eleştirdiği gerçeğine rağmen, son derece kışkırtıcı tarzıyla tanındı.

Kim Kardashian, Bianca Censori çocuklarıyla yakınlaşınca eski kocası Kanye West'i karısının giyim kuşamı konusunda uyarmıştı

Şubat ayında Kanye'nin eski eşi Kim'in, Bianca Censori’yi çocuklarının etrafındayken “usturuplu” giyinmesi konusunda uyardığı haberi manşetlere taşınmıştı. Kim’in Kanye'ye “Karına çocuklarımın etrafında böyle giyinmesine izin verme” dediği iddia edilmişti.