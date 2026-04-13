Ailenin göz bebeği olarak biliniyordu: Gelin hanım kayıplara karıştı: İki aydır yüzünü gören yok!

Çünkü bu prensesler, kraliçeler ya da düşesler; milyonlarca kişinin gerçek hayatın zorluklarından uzaklaşmasını, sanki dünya bir peri masalından ibaretmiş gibi görmesini sağlıyor.

Hele söz konusu olan kraliyet ailesi üyesi, hiç öyle bir ortamda dünyaya gelmese ile gelecekte tahta geçecek biriyse. İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini, Prens William'ın karısı Kate Middleton'ın gördüğü ilginin temelinde de bu yatıyor zaten.

Londra'dan epey uzak bir coğrafyada, Ürdün'de de "Ortadoğu'nun Kate'i" olarak anılan bir prenses var.

'KATE'İN ORTADOĞU ŞUBESİ'

Şu anda tahtta oturan Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğundan büyüğü, Veliaht Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa… Bir başka deyişle kocası tahta çıktığında o da ülkenin kraliçesi olacak.

Rajwa'ya 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı diyorlar demesine ama aslında aralarında büyük bir fark da var. Kate, kraliyet ile hiçbir bağlantısı olmayan bir ailede dünyaya gelmişti.

Rajwa'nın ise annesinin kraliyet ile uzaktan da olsa bağlantısı var. Büyük olasılıkla Hüseyin ile nişanlandığında yeni bir peri masalı kahramanına ihtiyaç duyan monarşi meraklıları ona bu benzetmeyi yaptı.

Elbette bu durumda Rajwa'nın nişan pozlarından birinde, Kate'in William ile nişanlandığında giydiği elbisenin renginde giyinmesinin de büyük etkisi var.

Ama diğer yandan da bir gerçek var ki; eğer Rajwa ile Hüseyin tanışmasaydı öğrenim gördüğü mimari alanında çalışacaktı. Şimdi ise Ürdün kraliyet ailesinin göz bebeği gelini...

Rajwa, Hüseyin ile nişan pozlarından birinde bu elbiseyi giyince herkes onu Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak anmaya başladı. İki elbise bire bir aynı olmasa da rengi ve modeli Kate'in nişan duyurusunda giydiği elbiseyi hatırlattı.

AİLE BULUŞMASINDAN SONRA GÖREN OLMADI

Hüseyin ile evliliğinden İman adında bir buçuk yaşında bir kız bebek sahibi olan Prenses Rajwa'nın son haftalarda gündemde olmasının ise farklı bir nedeni var.

Önümüzdeki 21 Nisan'da 31 yaşını bitirecek olan Rajwa, 19 Şubat'tan bu yana halkın karşısına hiç çıkmadı.

Genç kadın son olarak 19 Şubat günü ailenin geleneksel iftar yemeğinde görülmüştü. Üzerinde, doğduğu ülke olan Suudi Arabistan'ın yerel motiflerini taşıyan bol bir kıyafet olan Rajwa, sonrasında kocası Hüseyin'e eşlik edebileceği etkinliklerde bile halkın ve kameraların karşısına çıkmadı hiç.

Elbette dünyanın bu kadar ilgisini çeken bir kişi olduğu için de onun bu yokluğu merak konusu oldu... Sonuç olarak Rajwa, son haftalarda spekülasyonların tam merkezinde yer alıyor.

Aslına bakılırsa önceleri Hüseyin ve Rajwa'nın önce Ramazan ardından da bayram nedeniyle tatile çıktığı konuşuldu. Sonrasında da zaten şubat ayının son gününde Ortadoğu'yu kana bulayan savaş başladı. Başlarda herkes bu nedenle aile üyelerinin çok fazla ortada görünmek istemediğini düşündü.

SÖYLENTİ ÇIKARAN KIYAFET

Ama günler ve haftalar ilerledikçe Prens Hüseyin, karısı Rajwa'nın da yanında katılabileceği etkinliklere tek başına gidince söylentiler de arttı.

Sonuç olarak Rajwa, bugüne kadar sadece doğum izninde bu kadar halktan uzak kalmıştı.

Onun bu gizemli kayboluşuyla ilgili en çok konuşulan ayrıntı ikinci kez hamile olduğu... Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı ama Prenses hakkında zaten belirli aralıklarla bu tür söylentiler ortaya atılıyor.

Aslında Rajwa'nın iftarda giydiği yerel çizgiler taşıyan kıyafeti bir ilk değildi. Geçen yılki iftar yemeğinde de Ramazan'da kocasıyla birlikte yaptıkları başka ziyaretlerde de benzen çizgiler taşıyan kıyafetler giymişti. Yine de o göz alıcı kıyafetten sonra ortada görülmemesi yeni bebek söylentilerini alevlendirdi.

Rajwa, 19 Şubat'taki bu iftar yemeğinden 12 gün önce önce de kocası Hüseyin'in aynı adı taşıdığı dedesi, eski kral Hüseyin'in kabri başındaki anma toplantısına katılmıştı.





KOCASINA EŞLİK EDEBİLİRDİ AMA ÖYLE YAPMADI

Sonrasında kocası başka etkinliklere ve ziyaretlere gitse de Rajwa hiç onun yanında yer almadı.

Prens Hüseyin bundan 5 gün önce ailesi adına kuruyan El Hüseyin Burs Programı'nın beşinci dönemi için düzenlenen bir toplantıya katıldı. Normalde karısı Rajwa da bu tür ziyaretlerde ona eşlik ederdi.

Ama bu kez öyle olmadı.

Sonrasında da Prens Hüseyin, aslında yine karısı Rajwa ile katılabileceği başka bir ziyarete gitti. Prens, bir halk sağlığı merkezinin açılışındaydı. Ama yine yanında karısı yoktu.

İşte arka arkaya gelen bu durum, genç çiftin yeni bir bebek beklediğini ve Rajwa'nın da bu yüzden ortada görünmediği söylentilerini yine alevlendirdi. Bu konu sosyal medyada tartışılır oldu.





İKİNCİ BEBEK SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ: Hepsinin ötesinde Kraliçe Rania, geçen ay büyük kızı İman, kocası Jameel Thermiotis ve minik bebekleri Amina ile Londra'da görüntülendi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Rajwa'nın da kızı İman ile birlikte onların yanında olduğu iddiası ortaya atıldı.





Rajwa, geçtiğimiz yıl içinde ABD'den Fransa'ya oradan İngiltere'ye bazı resmi ziyaretlere kocasıyla birlikte katıldı. Hatta Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe giderken küçük kızını bile yanından ayırmadı.





İLK BEBEKLERİ 2024 YILINDA DÜNYAYA GELDİ

Rajwa ile Hüseyin'in kızı İman, geçen ağustos ayında ilk doğum gününü kutladı. Anne ve babasının evlenmesinden 10 ay sonra hamilelik haberi duyuruldu ve bu gelişme tüm aileyi sevince boğdu.

Büyük halası gibi İman adı verilen bebek, Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın da ilk torunu. Bu yüzden onun dünyaya gelişini Rania ve Abdullah da sosyal medyadan coşkulu paylaşımlarla duyurdu.

İman da neredeyse dünyanın gözleri önünde büyüyor.. Anne ve babası gittikleri her yere hatta yurt dışı gezilerine bile onu da götürüyor.

Meraklısı için de bir not... Minik İman ailesini sevince boğdu ama ülkesinin tahtı üzerinde bir hakkı yok. Tabii eğer yasalar değişmezse...

Bir başka deyişle veliaht çifte yani Rajwa ile Hüseyin'e bir erkek bebek gerek. Zaten bu hamilelik söylentilerinin çıkması biraz da bu yüzden.