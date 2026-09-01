Ailenin en yaşlısı hayata veda etti... Tabutunu yıllarca yaşadığı yerde oda oda gezdirdiler: En zor veda!

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2000'li yıllarda yaşayanlar bundan 4 yıl önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayata vedasına ve son yolculuğuna uğurlanışına tanıklık etti.

Arada Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahtını beklenmedik şekilde oğluna devretti. Ama Margrethe, oğlu Frederik'in karıştığı ihanet skandalını örtmek için henüz hayattayken böyle bir karar almıştı.

Şimdi ise hayatını tahtta geçiren Norveç Kralı Harald 28 Ağustos'ta hayata veda etti. Onun 89 yaşında ölümüyle birlikte 53 yaşındaki oğlu Haakon, kral olarak tahta geçti.

Bu sayede aslında eskiden olsa kraliyet ailesinin yanından geçmesine bile izin verilmeyecek Mette Marit de kraliçe unvanını aldı.

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Çiftin büyük çocuğu Ingrid Alexandra da babasının veliahdı olarak tahta bir adım daha yaklaştı.

Şimdi başta "Hiç tanışmasak da o ulusumuzun büyükbabasıydı" diyen Norveç halkı olmak üzere bütün bir ülke hatta dünya 35 yıldır tahtta oturan Harald'ı son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.

Bunun için de bir dizi tören düzenlendi. Bu törenlere Harald'ın karısı Kraliçe Sonja, yerine geçen oğlu Haakon, karısı Mette Marit, veliaht kızı Ingrid ve çiftin küçük çocuğu Prens Sverre katıldı.

Harald ile Sonja'nın, sıradan bir aileden gelen sevgilisiyle evlenmek için unvanını ve sarayı terk eden kızı Martha Louise de acı dolu yüzüyle veda törenlerinde yerini aldı.

Harald'ın, sıradan bir hayatı seçen kızı Martha Louise de babasına veda etti. 2024'te evlendiği kocası Durek Verrett ise bu törenlerde yer almadı.

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Kral Harald'a veda için düzenlenen törenlerde dikkat çeken biri daha vardı.

Artık kraliçe olan Mette Marit'in, Haakon ile tanışmadan önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen oğlu Marius Borg…(en solda)

34 ayrı suçtan hüküm giymiş olan Marius, bu tören için polisten özel izin aldı ve ayağında elektronik kelepçeyle aile arasında yerini aldı.

Bu tören için Harald'ın bütün ailesi, onun üzeri aile armasıyla işli bir bayrakla örtülü olan tabutunu, yıllardır yaşadığı sarayın odalarından geçirerek, Saray Şapeli'ne götürdü.

Kral Harald'ın naaşının, 35 yılını geçirdiği resmi konutundaki veda yürüyüşü sırasında ailesinin yanı sıra saray çalışanları da ona son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi.

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Saray'ın kırmızı salonundan geçirilip şapele getirilen Harald'ın naaşı tören gününe kadar orada kalacak.

Sonra da 9 Eylül'de Oslo Katedrali'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Bu arada Kral Harald 'ın hayatının son dönemini hiç kolay geçirmediğini hatırlatalım. Şu anda oğlu Haakon'un kral olmasıyla kraliçe unvanı alan gelini Mette Marit'in, Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçmesi büyük bir skandal olmuştu.Hatta Mette Marit'in, Epstein ile birlikte çekilen fotoğrafları bile ortaya çıktı.

Harald'ın ölümüyle birlikte Haakon kral olarak tahta geçti.

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Diğer yandan Mette Marit'in, evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu Marius Borg ile aile içi şiddet ve tecavüz suçlarından ceza aldı.

Yakın zamanda akciğer nakli geçiren Mette Marit ise bütün bu karmaşa içinde sağlığına kavuştu.