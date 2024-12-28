Sözde ailenin en uslu gelini ama... Yılın skandalında onun imzası var

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İşin idari boyutu bir yana kraliyet ailelerinin önde gelen üyeleri, hatırı sayılır bir kitle tarafından bir tür magazin figürü olarak değerlendiriliyor. Giyim kuşamları bir yandan özel hayatları diğer yandan milyonlarca meraklı göz tarafından takip ediliyor.

Biz de bunca takipçisi olan kraliyet dünyasında bu yıl ne türden "bomba olaylar" yaşandı, hangi isimler 2024'e damgasını vurdu bir hatırlayalım istedik..

Çünkü genel olarak taçları, tahtları ve mücevherleriyle gündeme gelen kraliyet ailelerinde bu yıl sahte fotoğraflardan, tecavüz iddialarına hatta dayak yiyen prenslere kadar skandala varan bir çok olay yaşandı.

Gelin yıla damgasını vuran bu olayları şöyle bir hatırlayalım.

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Kraliyet dünyası denildiğinde akla gelen ilk isim Galler Prensesi Catherine. Ya da başta İngiliz basını olmak üzere bütün dünyada bilinen adıyla Kate Middleton.

2011'de Prens William ile evlenip resmen aileye katıldıktan ve tabii ki İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi olmayı garantiledikten sonra Kate'e yönelen merak giderek arttı. Bunun en önemli nedeni de halktan bir aileden gelmesiydi diyerek konumuza geçelim.

Gelin gittiği ailenin kurallarına bu kadar uyan tek bir hata bile yapmamak için kılı kırk yaran Kate'in nasıl olup da yıla damga vuran bir skandala imza attığına gelirsek...

Artık herkesin ezbere bildiği gibi Kate bu yılın başlarında karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçirdi. Sonra da uzun bir sessizliğe büründü.

O dönemde hakkında kocasından şiddet gördüğünden başlayıp öldüğüne kadar uzanan bir sürü söylenti yayıldı...

SESSİZLİK BOZULDU AMA...

William'ın onu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı, bu yüzden Kate'in evi terk ettiği söylentileri giderek alevlendi.

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Tam da bunların konuşulduğu dönemde yani mart ayında Kate Middleton ile Prens William'ın resmi sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlandı. O gün İngiltere'de Anneler Günü olarak kutlanıyordu.

Kate de yanına çocukları George, Charlotte ve Louis'i alarak bu günün şerefine bu pozu vermişti. İlk anda büyük heyecan yarattı bu paylaşım. Hatta "Kate sessizliğini bozdu" başlığıyla anında bütün internet sitelerinde yerini aldı.

Ama daha birkaç saat geçmeden söylentiler başladı. O fotoğrafta aşırı müdahale vardı. Yani Kate ile William'ın hesabından "sahte" bir fotoğraf yayınlanmıştı. O pozu paylaşan bütün haber ajansları birkaç saat sonra fotoğrafı geri çekti. İngiliz kraliyet ailesi güvenilmez bir haber kaynağı olarak ilan edildi.

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'HASTAYIM' DEDİĞİ VİDEOYA BİLE KİMSE İNANMADI

Kate Middleton da o fotoğraf nedeniyle bir özür mesajı paylaştı sonradan. O mesajında “Paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir” satırlarına yer verdi.

Bu fotoğrafın paylaşılmasından bir hafta sonra ise Kate yine bir video ile başına gelenleri açıkladı. Geçirdiği ameliyatın ardından yapılan tetkiklerde kanser şüphesine rastlanmıştı ve bu yüzden koruyucu kemoterapi görecekti.

Tabii ki o kriz çıkaran aile pozunun ardından gelen bu video da kimseyi tatmin etmedi. Hatta yapay zeka ürünü olduğu bile ileri sürüldü.

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Kate yine sessizliğe büründü. Nihayet haziran ayında Trooping The Colour etkinliğinde tam altı ay sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

İngiliz kraliyet ailesinde usul usul işler normale dönüyor gibi görünse de hatta Kate eylül ayında kemoterapinin bittiğini açıklayıp sevenlerini mutlu etse de bu Anneler Günü paylaşımı yılın skandallarından biri olarak tarihteki yerini aldı.

Geçen ay Norceç kraliyet ailesinden gelen bir haber Kate'in fotoğraf skandalının da ötesine geçecek türdendi aslında.

Norveç Veliaht Prensi Haakon ile evli olan Prenses Mette Marit'in eski ilişkisinden dünyaya gelen 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz suçlamasıyla tutuklandı.

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Tabii ki bu haber duyanların kanını dondurdu ve şaşırttı. Çünkü Norveç kraliyet ailesi genellikle bu tür olayların uzağında sessiz sakin tuttuğu hayatıyla biliniyor.

Ama zaten aileye katılımı da olaylı olan Mette Marit'in oğlunun kahramanı olduğu bu skandal gündeme bomba gibi düştü.

Polisin açıklamasında Hoiby'nin kendisine karşı koyamayan biriyle zorla cinsel ilişkiye girdiği şüphesiyle tutuklandığı bilgisi yer alıyordu.

PRENS ONA AŞIK OLDUĞU İÇİN 'BÜYÜCÜ' BİLE DEMİŞLERDİ

Bu açıklamaya göre Hoiby, Oslo'da bir adının evinde gecenin ileri saatlerinde yaşanan bir tartışmanın ardından söz konusu kadına zarar verdiği için gözaltına alınmıştı.

Bu skandalın kahramanı olan genç adamın annesi Mette Marit'in Prens Haakon ile evliliği de döneminde skandal yaratmıştı.

Geçmişte evlilik dışı ilişkiden çocuk sahibi olan ve kötü bağımlılıkları bulunduğu belirtilen Mette Marit'in aileye katılmasına halk bile tepki göstermişti.

Fakat sonuç olarak Haakon ile Mette Marit 2001 yılında evlendi. Çiftin biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu oldu.

PRENS KARISIYLA KAYINPEDERİNDEN DAYAK YEMİŞ

Avrupa'nın küçük ülkesi Arnavutluk'un kraliyet ailesinden de benzerine filmlerde rastlanacak bir skandal haber geldi bu yıl.

42 yaşındaki Prens Leka, Prenses Elia Zaharia ile sekiz yıllık evliliğini bu yılın 8 Ocak günü bitirdi. Resmi dokümanlara bakılırsa bunun nedeni artık evliliğin işlevini yitirmesiydi.

Ancak kapalı kapılar ardındaki gerçek tabii ki çok fazla gizli kalmadı.

BİR TANE ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞLARDI

Tam boşanma aşamasında sosyal medyaya düşen bir video skandal yarattı. O görüntülere göre Prens Leka, karısı ve kayınpederinden dayak yemişti.

Tabi ki sonradan bu videonun internette dolaşımı engellendi. Ama gerçek de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

İşin ilginç yanı ilk karısında şiddet gördüğü için boşanan Prens Leka, bu yılın eylül ayında bir düğün fotoğrafçısı olan yeni sevgilisi Blerta Celibashi ile birlikte ortaya çıktı.

DÜĞÜN PARASI ÖDENMEMİŞ

Dönelim yine Norveç kraliyet ailesine... 2024 yılının kraliyet düğünü ise geçmişteki örneklerinden farklıydı... İki yıl önce kendi arzusuyla saray hayatına ve onun ayrıcalıklarına veda eden Norveç Prensesi Martha Louise ile nişanlısı Durek Verrett, ağustos ayının son gününde hayatlarını birleştirdi.

Gelinin ülkesi Norveç'te yapılan düğüne başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli kraliyet ailelerinin temsilcileri katıldı.

Böylece başlarda Norveç kraliyet ailesinin hiç istemediği Verrett ile onun uğruna eski hayatına veda eden Martha Louise, hayatlarına yeni bir sayfa açtı.

Balayı için Bodrum'a gelen gelin ile damat hakkında ilginç bir söylenti dolaşıyor bir süredir... İddialara göre düğün ve balayı çoktan bitti ama gelin ile damat düğün masraflarını henüz ödemediler!

OĞLUNUN İHANETİNİ UNUTTURMAK İÇİN TAHTINI BIRAKTI

Bu yıl Danimarka kraliyet ailesinde bir skandalın devamı yaşandı...

Kısaca özetlemek gerekirse... Kraliçe Margrethe'nin iki oğlundan büyüğü olan Frederik, geçen yılın ikinci yarısında bir ihanet iddiasıyla gündeme geldi.

Söylentilere göre Veliaht Prens Frederik, karısı Mary'yi, İspanya'da yaşayan bir Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile aldatıyordu.

Hatta bu konu bir söylenti olmanın ötesine geçip Madrid'de çekilen paparazzi fotoğraflarıyla da desteklendi. İkili Madrid'de buluşuyordu.

Ancak gizli buluşmaları, tesadüfen onların bulunduğu yerden geçen bir paparazzinin objektifine takıldı.

Gözden Kaçmasın Üzerine yasak aşkın soğuk gölgesi düşmüştü... 20 yıl önceki düğün gecesinin hatırası var Haberi görüntüle

APAR TOPAR TAHTA GEÇTİ

Danimarka sarayı bu konuda önce sessiz kaldı. Sonra Kraliçe Margrethe, aralık ayındaki yeni yıl konuşmasında tahtını artık oğluna bırakacağını duyurdu. Bu haber bir şok dalgası yarattı.

Yaşından dolayı bazı sağlık sorunları olsa da Margrethe yine de işini gayet iyi yapıyordu.

Konuşulanlara göre Margrethe, oğlunun yuvasını ve tabii ailesinin itibarını kurtarmak için böyle bir karar almıştı. Frederik, kral olup da sorumlulukları arttığında artık ailesini ve evliliğini sarsacak girişimlerde bulunamayacaktı ona göre.

Ama asıl konuşulan konu Margrethe'nin gelini Mary'yi elinden kaçırmak istememesiydi.

Her ne kadar Avustralya'da dünyaya gelmiş olsa da Mary, halk tarafından çok sevildi ve benimsendi yıllar içinde.

Hem onu kaybetmemek hem de veliaht prensin evliliğinin ihanet yüzünden yıkılmasının yaratacağı skandalı önlemek için tahtını oğluna bıraktı.

Frederik, bu yılın ocak ayında tahta çıktı. Karısı Mary de kraliçe unvanını aldı.

Ama bütün bunlar bile Frederik'in adının karıştığı ihanet skandalını unutturamadı.