Ailenin biriciÄŸi, babasÄ±nÄ±n prensesi... ÃœÃ§ erkek Ã§ocuktan sonra doÄŸmuÅŸtu... ÃœnlÃ¼ Ã§iftin kÄ±zÄ± ne kadar da bÃ¼yÃ¼dÃ¼

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Ama bir de ihanet rÃ¼zgarÄ±na bile direnen birliktelikler vardÄ±r. GÃ¼Ã§lÃ¼ dalgalar yuvayÄ± sarssa bile yÄ±kamaz...

Ã‡iftler el ele, evlendikleri gÃ¼n verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutup kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleri de atlatÄ±rlar..

TÄ±pkÄ± David ve Victoria Beckham gibi...

Ä°HANET BÄ°LE ONLARI AYIRAMADI

1999 yÄ±lÄ±nda, kucaklarÄ±nda dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼Â Brooklyn olduÄŸu halde evlenen Ã§iftin yuvasÄ± belli ki Ã§ok saÄŸlam temeller Ã¼zerine kurulmuÅŸ.

Beckham'Ä±n Ä°spanya'da top koÅŸturduÄŸu yÄ±llarda karÄ±sÄ±na ihaneti bile onlarÄ± ayÄ±ramadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼.

Bu arada ÅŸÃ¶hretlerine ÅŸÃ¶hret, servetlerine servet kattÄ± Beckham Ã§ifti.

DÃ¼ÄŸÃ¼nlerine tanÄ±klÄ±k eden Brooklyn'in dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ tane daha Ã§ocuk sahibi oldular... Ã–nce Romeo sonradan da Cruz dÃ¼nyaya geldi.

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AÄ°LENÄ°N TEK KIZI GÄ°DEREK BÃœYÃœYOR

Ama bir de kÄ±z Ã§ocuk istediler.



Harper Seven adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zlarÄ± da bundan 13 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.

Daha bir bebekken de annesi onu yeni mesleÄŸi moda tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan etkilenerek bir ikon gibi giydirdi.

Sonunda Harper Beckham da aÄŸabeyleri gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Victoria'nÄ±n son sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa da annesinin boyuna yetiÅŸti. Ãœstelik tÄ±pkÄ± bebekliÄŸindeki gibi 'moda ikonu' gibi giyinmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bebekliÄŸinden bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼yen Harper Seven, yakÄ±n bir zamanda popÃ¼lerlik konusunda ailesinin bÃ¼tÃ¼n Ã¼yelerini geride bÄ±rakacak.

Bunun son Ã¶rneÄŸini de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sosyal medyada da paylaÅŸÄ±lan bir aile pozunda sergiledi.

David Beckham hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan birine yani 50 yaÅŸÄ±na Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki mayÄ±s ayÄ±nda ulaÅŸacak.

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Ama Beckham ailesi kutlamalara erkenden baÅŸladÄ± bile.

Beckham Ã§ifti iki oÄŸullarÄ± Romeo ve Cruz ile onlarÄ±n sevgilileri ve kÄ±zlarÄ± Harper Seven ile Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

Victoria Beckham, o paylaÅŸÄ±mda kocasÄ± David'in yeni yaÅŸ kutlamalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± da duyurdu.

BÃœTÃœN BAKIÅžLAR ONA YÃ–NELDÄ°

Tabii ki o pozun merkezinde Victoria ve David Beckham vardÄ±.

OÄŸullarÄ±ndan Romeo sevgilisi Kim Turnbull, Cruz da Jackie Apostel ile birlikte o pozda yer aldÄ±. Annesinin hemen yanÄ±nda ise ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ Harper Seven objektife hafifÃ§e gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordu.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan sonra adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± moda sektÃ¶rÃ¼nde de iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren annesi Victoria'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan siyah bir elbise giyen Harper'Ä±n ne kadar da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ artÄ±k neredeyse genÃ§ kÄ±z olduÄŸu dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Harper'Ä±n zaten uzun sÃ¼redir yaptÄ±ÄŸÄ± hafif makyajÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÃ§larÄ±nÄ±n renginin aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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BÃœTÃœN DÃœNYA, Ã‡OCUKLARINI DA TANIYOR

Victoria ve David Beckham'Ä±n Ã§ocuklarÄ±nÄ± artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya tanÄ±yor. Ama dÃ¶rt kardeÅŸ iÃ§inde Ã¶zellikle son dÃ¶nemde en Ã§ok dikkat Ã§eken Harper.

Bunun nedeni de Harper Seven'in Beckham Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± ve ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olmasÄ±.

AÄŸabeyleri artÄ±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ve kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Harper "anne ve babasÄ±nÄ±n bebeÄŸi" olarak kaldÄ±.

YaÅŸÄ± ilerlemesine raÄŸmen Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin bÃ¼tÃ¼n ilgisi de en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde.

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AÄ°LENÄ°N GÃ–ZBEBEÄžÄ°

David ve Victoria sÄ±k sÄ±k kÄ±zlarÄ±yla Ã§ektikleri pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Elbette aÄŸabeyleri Brooklyn, Romeo ve Cruz'un kalbinde de ayrÄ± bir yeri var kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n. Bir baÅŸka deyiÅŸle Harper bÃ¼tÃ¼n ailesinin gÃ¶zbebeÄŸi.

ArtÄ±k onun usul usul bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Victoria, modacÄ± bir anne olarak tecrÃ¼besini kÄ±zÄ±nÄ±n giyiminde kuÅŸamÄ±nda da konuÅŸturuyor. Ki zaten Harper daha bebekken giydikleriyle kÃ¼Ã§Ã¼k bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

KIZ BABASI OLMAK BAMBAÅžKA!

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa David Beckham daha Harper minicik bir bebekken yani kÄ±z babasÄ± olduÄŸu ilk dÃ¶nemlerde bu konuda bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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Beckham kÄ±zÄ± 22 aylÄ±k bir bebekken verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "kÄ±zÄ±nÄ±n kalbinde Ã¶zel bir yeri olduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti.

Eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ o rÃ¶portajda. The Sun gazetesine konuÅŸan Beckham, kÄ±zÄ± Harper'Ä±, kulede yaÅŸayan masal kahramanÄ± Rapunzel'e benzetmiÅŸti.

Beckham bir sÃ¼re Ã¶nce de kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p yÃ¼rek titreten bir not yazmÄ±ÅŸtÄ±.

David Beckham Harper'Ä±n ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazÄ±p bir de Ã¼zgÃ¼n bir yÃ¼z emojisi kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu durum da birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan Harper'Ä±n da yakÄ±nda bÃ¼yÃ¼yÃ¼p kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bilen David'in biraz Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu.

AslÄ±nda David Beckham'Ä±n, kÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼yen her babanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissetmesi Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil.

Zaten Harper da zaman zaman bu durumu babasÄ±na kendi dili dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nce ifade ediyor.

Bu konuda yaÅŸanan bir olayÄ± da Victoria Beckham katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Victoria, Armchair Experd adlÄ± programda kocasÄ±nÄ±n kendisine anlattÄ±ÄŸÄ± bir olayÄ± aktardÄ±.

Buna gÃ¶re David bir gÃ¼n kÄ±zÄ±nÄ± okula bÄ±rakÄ±yordu. Harper babasÄ±ndan bir ricada bulundu: " Baba beni okuldan biraz uzakta bÄ±rakÄ±r mÄ±sÄ±n!'

Ä°ÅŸte bu rica Victoria'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re David'in kalbini kÄ±rdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ David'e gÃ¶re kÄ±zÄ±, okula babasÄ± tarafÄ±ndan bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶rmesini istememiÅŸti.

Victoria Beckham bu konuda "Belki de David o gÃ¼n kÃ¶tÃ¼ giyinmiÅŸti. Harper onun Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nmesini istememiÅŸti" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Victoria ve David Beckham'Ä±n tek kÄ±zÄ±, dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan Harper Seven, bebekliÄŸinden bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±nda.





BugÃ¼n yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼klere Ã¶zgÃ¼ kÄ±yafetler giymekle eleÅŸtirilen Harper, aslÄ±nda daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken de bir moda ikonu olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yordu.

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Harper kimi zaman bir Ã§ocuÄŸu uygun giyinmemekle eleÅŸtiriliyor. Tabii ki bu eleÅŸtiriler ondan Ã§ok annesi Victoria'ya yÃ¶neliyor.