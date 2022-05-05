Evlilik yolunda ilk adım... Aileler tanıştı

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Tuğçe Tayfur'un yalnızlığı bitti

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, işadamı sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, bayram vesilesiyle ailelerini bir araya getirdi. Tayfur ve Kalfa aile fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı.

Önce sağlık

Ebru Gündeş bayramın ilk günü Antalya Side’de verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Yaz sezonu boyunca Sueno Hotel’de 24 konser verecek olan Ebru Gündeş, maratona Ramazan Bayramı’nda başladı. Önceki akşam sahneye çıkan sanatçı, dinleyicilerinin bayramını “Sevdiklerinizle beraber önce sağlıklı, sonra mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir bayram olsun” diyerek kutladı. Ebru Gündeş bayramın ikinci gününde de Concorde Luxury Resort Kıbrıs’ta sahne aldı.

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Sen benim günışığımsın

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır’la çektiği bu selfie’yi Instagram’da paylaştı:

“Bir bayram bırakıyorum buraya. Bayramı bayram yapan en güzel şey olan ‘sevginin’ içinde olduğu.” Bahadır, eşine İngilizce yazdığı mesajla yanıt verdi: “You are my sunshine.” (Sen benim günışığımsın.)

Scooter’ı unuttuk

Güven Kıraç önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

Kızı Maya’nın scooter’ını yemek yedikleri restoranda unuttuklarını, durumu evde fark edince mekana döndüğünü söyleyen oyuncu, “Bayramımız gayet güzel geçiyor. İstanbul’da kalmayı tercih ettik” dedi. Resim sanatıyla ilgilenen Kıraç, sergilerine gösterilen ilginin kendisini memnun ettiğini de dile getirdi: “17 tablom satıldı.” (Sayit DURMAZ)

İlk buluşmayı beklerken

Deniz tutkusuyla bilinen Ata Demirer, Bozcaada Mermer Burnu’nda bulunan deniz fenerinin önünde, elinde çiçeklerle verdiği bu pozu Instagram’da “İlk buluşma” notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

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Ünlü komedyenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Karpuz kabuğu denize düştü

Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ve kızıyla birlikte bayram tatili için Kıbrıs’a gitti.

Ünlü sunucu ve oyuncu, eşiyle sahilde çekilen karesini “Karpuz kabuğu denize düştü” notuyla Instagram’ında paylaştı.

Sevdiklerimiz eksilmesin

Berkay Şahin bayramı sosyal medyada aile fotoğrafıyla kutladı.

Eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla çekilen karesini Instagram hesabına yükleyen ünlü şarkıcı, “Sağlık, huzur, bereketle nice bayramlara. Sevdiklerimiz eksilmesin, sevenlerimiz eksilmesin” notunu düştü.

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Barcelona’da romantizm

İlker Kızmaz, eşi Aslı Kızmaz ve kızı Naz’la bayram tatili için Barcelona’yı tercih etti.

Ünlü çift, 6 yaşındaki kızları Naz’ın çektiği romantik kareleri Instagram hesabına yükledi. Aslı Kızmaz eşini öptüğü karenin altına İngilizce, “Seni aşk şarkısı gibi seviyorum” notunu düştü,

Şeker tadında nice bayramlara

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Elif Ada ile birlikte bayramı kutladı.

Artık boyuna gelen kızıyla çekilen karesini Instagram hesabına yükleyen Yıldız, “Sevdiklerimizle harika zamanlar geçireceğimiz, keyif aldığımız şeker tadında nice bayramlar dileriz” dedi.