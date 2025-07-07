Aile kavgası en çok onu yıktı: Daha 13 yaşındayım abi... Bana buna yapma!

Haberin Devamı

Kapalı kapılar ardından ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bin bir emekle büyütüp bütün imkanlarını seferber ederek yuvasını kurdukları büyük oğulları onlara yüz çevirdi.

Dört çocuklarının en büyüğü Brooklyn'i Nicola Peltz ile evlendiren Beckham çift, o zamandan bu yana dert sahibi oldu.

Öyle ki en büyük mutluluklarını bile buruk yaşıyorlar. David 50 yaşına girdiğinde yanında herkes vardı ama ilk göz ağrısı, büyük oğlu Brooklyn yoktu.

KARDEŞİNİN ÖZEL GÜNÜNDE NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Sonrasında Brooklyn, karısı Nicola'nın babası Nelson Peltz'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozlarıyla kutladı.

Haberin Devamı

Sanki kendi anne ve babası Victoria ile David Beckham'a nispet yapar gibi.

David daha geçen ay yıllardır en büyük hayali olan "Sir" unvanına kavuştu... Yine yanında kalabalık bir grup vardı ailesiyle birlikte, oğlu Brooklyn yine yoktu.

YÜREKLERİ ELLERİNDE YİNE BİR KUTLAMAYI BEKLİYORLAR

Şimdi Beckham ailesi, yürekleri ellerinde yeni bir kutlamayı bekliyor. Daha doğrusu Brooklyn'in o kutlamada ne yapacağını düşündükçe kalp atışları hızlanıyor.

Önümüzdeki perşembe günü Beckham çiftinin en küçük çocuğu ve tek kızı Harper Seven, 14 yaşına girecek. Bu noktada merak konusu olan ise Brooklyn'in kardeşinin bu özel gününde yanında olup olmayacağı.

Yanına gidemese bile sosyal medya hesabından Harper'ın yeni yaşını kutlayıp kutlamayacağı.

Brooklyn, bir süre önce başta annesi ve babası olmak üzere kendi çekirdek ailesiyle hiçbir iletişim kurmak istemediğini, artık kendisi için tek önemli kişinin karısı Nicola olduğunu söylemişti.

İşte bu yüzden bütün Beckham ailesi, Brooklyn'in kardeşini bu özel gününde görmezden gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Haberin Devamı

EN ÇOK HARPER'IN KALBİ KIRIK

Geçmiş yıllarda Brooklyn ile Nicola, ailedeki herkesin ama özellikle de Harper'ın bu özel gününü hiç atlamadı. Bunca kavganın gürültünün ardından ne olacağı ise önümüzdeki perşembe günü ortaya çıkacak.

Beckham ailesine yakın kaynaklara göre Victoria ve David başta olmak üzere bütün çocukları, Romeo, Cruz ve en küçükleri Harper bu aile kavgasından dolayı çok üzgün.

Ama en çok da ailenin en küçüğü Harper, kelimenin tam anlamıyla yıkılmış durumda

Söz konusu kaynak Harper'ın üzüntüsü hakkında "Harper, küçüklüğünden beri Brooklyn ile çok yakındı. O yüzden de bu aile kavgasından herkesten çok etkilendi. Brooklyn, ondan epey büyük olduğu için aralarında özel bir bağ oluşmuştu. Hatta Brooklyn evlendiğinde karısı Nicola'nın Harper için bir abla olması bekleniyordu" diye konuştu.

Haberin Devamı

NICOLA'NIN ONUN İÇİN BİR ABLA GİBİ OLMASI BEKLENİYORDU

İngiliz Mirror gazetesine konuşan bu kaynak, Nicola başlarda gerçekten de ailenin ikinci kızı gibi olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda bu yakınlığın bozulduğunu hatırlattı.

Ardından da şunları ekledi: "Eğer Brooklyn, Harper'ın doğum gününe katılmaz ya da uzaktan da olsa bir kutlama yapmazsa bu Harper için çok büyük bir kalp kırıklığı olacak" dedi.

Beckham ailesine yakın kaynaklara bakılırsa özellikle de Harper yaşındakiler için doğum günleri, yetişkinlerden daha fazla anlam ifade ediyor. Küçük kızın en büyük beklentisi ise abisinin kendisini unutmaması.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa hiç değilse bu özel günde Brooklyn'in hala ailesinin yanında hissettirmesini en çok isteyen ise Victoria. Eğer Brooklyn babasına yaptığı gibi kız kardeşinin bu özel gününde de sessiz kalırsa aile kavgası başa bir boyuta taşınacak.

Diğer yandan tahminlere göre Brooklyn'in kız kardeşini kutlamayı arzu etse bile artık görüşmek istemediği anne ve babasıyla onun hatırına bile bir araya gelmesi çok zayıf bir olasılık.

Brooklyn, babası David'in mayıs ayındaki 50'nci doğum gününü kutlamadı. Ama kayınpederi Nelson Peltz'in doğum gününde karısı ve onun bütün kardeşleriyle birlikte iş insanının yanındaydı. Hatta sosyal medya sayfasında o gün çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Haberin Devamı

Beckham çiftinin en büyük ve en küçük çocukları arasında 12 yaş fark var. Beckham çiftinin dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn ile Harper arasında daha ilk andan itibaren özel bir bağ kurulmuştu. Fakat Brooklyn'in evliliği tüm aileyi olduğu gibi Harper'ı da etkiledi.

Brooklyn, kendi babasının doğum gününü görmezden geldi. Ama kayınpederi Nelson'ın doğum günü için sosyal medya sayfasından özel paylaşım bile yaptı.