Aile dostunun sevgilisiyle saniyelik kaçamağı skandal olmuştu: Hayatının aşkını buldu... Hem gözyaşı döktü, hem evlendi

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İşte Jordyn Woods da bunlardan biri...



Çok değil bundan yaklaşık sekiz yıl önce çok konuşular, her ayrıntısı didik didik edilen bir skandalın kahramanıydı 28 yaşındaki Woods.



Jordyn Woods, düğününde giyeceği kıyafetlerin provası sırasında, Türk asıllı fotoğrafçı Su Müstecaplıoğlu'nun objektifine poz verdi.

Kardashian Jenner ailesinin özellikle de ailenin en küçüğü Kylie'nin yakın dostuydu Jordyn. Öyle ki sadece Kylie ile değil tüm aileyle yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi.

Fakat sonra beklenmedik bir skandal patladı.



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Jordyn, Kylie Jenner'ın ablası Khloe Kardashian ile o dönemde sevgilisi olan Tristan Thompson'ı ayırmakla suçlandı. Herkes ona "yuva yıkan kadın" damgasını vurdu.

Jordyn Woods ise Jada Pinkett Smith'in sunduğu The Red Table adlı programda gözyaşları içinde kimsenin yuvasını yıkmadığını, bir gece kulübünde Tristan Thompson'ın kendisini dudaklarından öptüğünü söyledi.

Hatta yine ağlayarak ekledi: "O sadece beni öptü. Aramızda tutku yoktu." Bu olanlar, Kylie ile Jordyn'in dostluğunun da sonunu getirdi.

Sonrasında herkes kendi hayatına döndü. Ama Kylie ile Jordyn, bundan üç yıl önce yine dostluklarını tazeledi.



Sonunda model, şarkıcı ve oyuncu olan Jordyn Woods da hayatını paylaşacağı erkeği buldu.



Geçtiğimiz hafta sonu da New York Knicks takımında basketbol oynayan Karl Anthony Towns ya da spor dünyasındaki adıyla KAT ile hayatını birleştirdi.

Woods ile bir ara yolları ayrılan Kylie Jenner, düğüne sevgilisi Timothee Chalamet ile katıldı. Genç milyarder dekolte kısımlarıyla dikkat çeken iddialı bir elbise giydi.

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Malibu'da açık havada gerçekleşen törene Jordyn Woods'un ablası Khloe yüzünden arasının açıldığı eski dostu Kylie Jenner da sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte katıldı.

Törende magazin ve spor dünyasından başka ünlüler de vardı elbette.

Jordyn Woods, bu büyük günü için Danielle Frankel imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Kendisi için özel olarak tasarlanan gelinliği, İtalyan ipeğinden dikildi.

Balo eteği denilen tarzda kabarık eteğin üst kısmı ise drape ve korsajlarla süslüydü.

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Üst kısmı bedene oturan askısız gelinliğini boynuna doladığı bir şal ile tamamladı Jordyn Woods. Bu şal için fil dişi renginin üç farklı tonu kullanılmıştı.

Genç kadın, Vogue dergisine verdiği röportajda fil dişi rengindeki gelinliğinin, hayal ettiğinden bile daha güzel olduğunu söyledi. Ayrıca bu rengi ten rengine çok yakıştırdığını da söylemeden geçemedi.

Nikah töreninde hem Jordyn Woods'un hem de basketbolcu Karl Anthony Towns'ın heyecanı gözlerden kaçmadı.Gelin Jordyn, bir ara duygularına hakim olamadı ve gözleri yaşardı. O anlarda da siyah takım elbisesi içinde gayet şık görünen Towns, ona destek verdi.

Woods da makyajının akmaması için elindeki kağıt mendille dikkatli bir şekilde gözlerini sildi.



Jordyn Woods, nikahın ardından yine Danielle Frankel tarafından tasarlanan iki farklı kıyafet daha giydi.

DAMADIN DA ELMAS BROŞU VARDI

Bu arada damat Karl Anthony Towns da gelinin yanında gayet şık bir görüntü sergiledi. Ralph Lauren tasarımı smokinini, elmaslarla süslü iki broşla tamamladı.

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Jordyn Woods ve Karl Anthony Towns'ın düğününe Kylie Jenner'ın yanı sıra Hailey Bieber, Jada Pinkett Smith, Ben Stiller, Gayle King gibi ünlüler de katıldı.

Damadın takım arkadaşları da bu mutlu güne tanıklık edenler arasındaydı.