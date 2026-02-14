Bu kez aile dostu Ã§ok acÄ± sÃ¶yledi: AÅŸktan gÃ¶zÃ¼ kÃ¶r olmuÅŸ... Ä°nsan nereden geldiÄŸini unutmamalÄ±

Haberin DevamÄ±

Elbette, Beckham Ã§iftinin bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn ile kavgasÄ±ndan sÃ¶z ediyoruz.

Belki kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸansa kimsenin bilmeyeceÄŸi ya da ailenin kendi iÃ§inde Ã§abucak halledeceÄŸi sorunlar giderek bÃ¼yÃ¼yor. DÃ¶rt bir yandan yorumlar yapÄ±ldÄ±kÃ§a iÅŸler daha da iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz hale geliyor.

Ãœstelik Brooklyn Beckham, yaptÄ±ÄŸÄ± ve ailesine deyim yerindeyse aÄŸzÄ±na geleni sÃ¶ylediÄŸi bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla yangÄ±na benzin dÃ¶ktÃ¼.

AÃ§Ä±kÃ§a ailesini, karÄ±sÄ± Nicola ile kendisini ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±. Daha da Ã¶tesinde Victoria'nÄ±n, dÃ¼ÄŸÃ¼n dansÄ±nÄ± bile gasp ettiÄŸini belirtti.

BÃ¼tÃ¼n bunlar zaten Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham'Ä±n 2022'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden beri konuÅŸulduÄŸu iÃ§in de artÄ±k herkes bir yorum yapÄ±yor.

Bu kez ise daha "iÃ§eriden" birinden, Beckham Ã§iftinin aile dostu Gordon Ramsay'den bu kavgayla ilgili bir yorum geldi...

Kendisi de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce kÄ±zÄ± Holly'yi madalyalÄ± olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Adam Peaty ile evlendirdi Ramsay. Ãœstelik damadÄ±nÄ±n da dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi kendi ailesiyle arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± kendisi de evlilikle baÅŸlayan bir aile kavgasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda kalan Gordon Ramsay, yÄ±lardÄ±r dost olduÄŸu Beckhamlar'la ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.

GÃ¶rmÃ¼ÅŸ geÃ§irmiÅŸ bir aile babasÄ± olarak yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yorum, Brooklyn Beckham'Ä±n karÄ±sÄ± Nicola'ya duyduÄŸu aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶zlerinin kÃ¶r olduÄŸuydu.

Bir dijital platformda yayÄ±nlanacak olan Being Gordon Ramsay'Ä±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kendisine sorulan "AÅŸÄ±k olduÄŸunuzda zor oluyor deÄŸil mi?" sorusu Ã¼zerine "Bu zor bir durum" dedi Ramsay.

Sonra da Brooklyn Beckham'Ä±n da aÅŸktan gÃ¶zlerinin kÃ¶r olduÄŸunu belirtti.

Ramsay sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ã‡aresizce kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmak istiyor. Bunu yapmasÄ±na saygÄ± duyuyorum. Bu Ã§ok iyi bir ÅŸey."

Ramsay bunun ardÄ±ndan da belki de Brooklyn'in pek hoÅŸuna gitmeyecek baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±ya deÄŸindi: "Ama nereden geldiÄŸinizi unutmayÄ±n... DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse bir gÃ¼n anneniz ve babanÄ±z olmayacak. Bunu anlamanÄ±z gerekiyor."

59 yaÅŸÄ±ndaki Ramsay sonrasÄ±nda da Beckham Ã§iftinin durumuna deÄŸindi. "Victoria Ã§ok Ã¼zgÃ¼n ve bÃ¶yle olmakta haklÄ±" dedi..

AynÄ± ÅŸekilde David'in de Brooklyn'i ne kadar Ã§ok sevdiÄŸini bildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Bu arada Brooklyn'in de Gordon Ramsay ile arasÄ± Ã§ok iyi. Ä°kilinin gayet gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iliÅŸkisi var.

Zaten Ramsay de zaman zaman Brooklyn ile mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta daha da Ã¶tesinde Brooklyn hakkÄ±nda "Onu seviyorum, kalbi temiz bir Ã§ocuk" diye konuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ ÅŸef Gordon Ramsay, Beckham ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu sorunlarÄ±n gÃ¼nÃ¼n birinde Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi.

DostlarÄ± Victoria ve David hakkÄ±nda "Ne kadar iyi bir anne ve baba olduklarÄ±nÄ± bizzat gÃ¶rdÃ¼m. AyrÄ±ca David inanÄ±lmaz bir baba. Ä°kisi de Ã§ocuklarÄ±na Ã§ok fazla zaman ve enerji harcadÄ±. Brooklyn'i zor duruma dÃ¼ÅŸmekten kaÃ§ kez kurtardÄ±klarÄ±na tanÄ±k oldum" dedi.

Ramsay rÃ¶portajda Brooklyn'e bir nasihatte bulundu. Onu, nereden geldiÄŸini unutmamasÄ± ve annesiyle babasÄ±nÄ±n onun adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±klarÄ± hatÄ±rlamasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±.

Â