Mavi sularda aile saadeti

KALABALIK AİLEYLE TATİL

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre evlerine kapanan ve kendi çekirdek aileleri dışında diğer yakınlarını göremeyen ünlüler kelimenin tam anlamıyla "cümbür cemaat" tatil yaptı bu yıl. Öyle ki onların anne- baba, büyükanne-büyükbaba tatil yaparken çekilen fotoğrafları da magazin sayfalarını süsledi. Gelin "cümbür cemaat" aile boyu tatil yapan o ünlülere bir bakalım.





LÜKS YATLA GEZİYE ÇIKTILAR

Gabrielle Union ile Dwayne Wade, aileleriyle birlikte çıktıkları dünya turunu sürdürüyor.2014 yılından bu yana evli olan oyuhcu Union ile emekli basketbolcu Wade, geçen hafta İtalya'nın farklı tatil beldelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere takıldı.





TÜM GÜN DENİZDE KALDILAR

Union ve Wade, önceki gün lüks bir yat kiralayıp denize açıldı. Kalabalık aileleriyle birlikte gün boyu denize giren, güneşlenen ve zaman zaman da su sporlarıyla ilgilenen çiftin keyfinin yerinde olduğu görüldü. Kimi zaman yatın güvertesinde birbirlerini öpücüklere boğan Gabrielle Union ile Dwayne Wade, bir ara da aile üyelerinin objektifine poz verdi.





DANS SAATİ

O gün yeşil bir bikini giyen Gabrielle Union, teknede çalan müziğin ritmine kendini bırakıp uzun uzun dans etti. O anlarda Union'ın neşeli kahkahaları da yankılandı. Bir süredir İtalya'yı gezen çifte, kalabalık aileleri de eşlik ediyor. Gabrielle Union, tatil sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında "Wade Dünya Turu" etiketiyle, takipçileriyle de paylaşıyor.





'AİLE HER ŞEYİN ÜZERİNDE'

Gabrielle Union ve Dwayne Wade baş başa vakit geçirmenin yanı sıra ailelerine zaman ayırmanın da keyfini çıkarıyor. Union, bir Instagram paylaşımında bütün ailenin fotoğrafına "Niye Yapıyoruz, Ne Yapıyoruz. Aile Her Şeyin Üzerindedir" mesajı eşliğinde paylaştı. 2014 yılında evlenen Gabrielle Union ve Dwayne Wade'in Kaavia James Union Wade adında bir kızları bulunuyor.





ONLAR DA BU SENE KALABALIK AİLE İLE TATİLE ÇIKTI

Gabrielle Union ve Dwayne Wade, tatile kalabalık aileleriyle çıkan tek ünlü çift değil. İşte bu yaz çıktıkları tatillerde "aile boyu" görüntülenen ünlüler.





CHARLIZE THERON DA AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI

Güzel oyuncu Charliz Theron, tatil için Yunanistan'ı seçti bu yıl. Adaları gezdi ve bol bol denize girip güneşlendi. 46 yaşındaki iki çocuk annesi Theron'a tatilinde iki çocuğu Jackson ve August da eşlik etti.





GERDA HER ZAMAN YANINDA

Elbette Theron'un yanında, hayatının her döneminde en büyük destekçisi olan annesi Gerda da vardı. Gerda, hem tatilin keyfini çıkardı hem de torunlarıyla ilgilendi. Güzel oyuncu ve ailesini tatilde bir grup arkadaşı da yalnız bırakmadı.





ÜNLÜ MÜZİSYEN BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TATİLE ÇIKTI

Kalabalık bir grup olarak tatile çıkanlardan biri de Richie ailesiydi. 80'lere şarkılarıyla damgasını vuran Lionel Richie, bu yıl sadece sevgilisini yanına almak yerine bütün çocuklarını ve onların eşleriyle sevgililerini de aldı.





YENİ YAŞINI KUTLADI

Nicole Richie kocası Joel Madden, iki kızları, Richie'nin küçük kızı Sofia ve onun en yakın arkadaşı, ünlü şarkıcının oğlu Miles, aile tatili grubunda yer aldı. Richie o tatilde yeni yaşını da kutladı.





ÇOCUKLARI VE TORUNLARI DA ONLARLA BİRLİKTEYDİ

Hollywood'un yıllara meydan okuyan çifti Kurt Russell ile Goldie Hawn da bu yıl kalabalık bir aile kadrosuyla tatile çıktı. Hawn'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen ancak Russell tarafından büyütülen kızı Kate Hudson da onlarla birlikteydi. Elbette Hudson'a sevgilisi Danny Fujukawa ile ondan olan kızı ve bir önceki ilişkisinden dünyaya gelen oglu eşlik etti. Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı gezen aileye, Kate Hudson'ın en büyük oğlu da sonradan katıldı.





BOL BOL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hawn ve Russell'ın aile tatilinde Kate Hudson'ın erkek kardeşi Oliver da yer aldı. Kalabalık aile uzun süren tatilde Yunanistan ve İtalya'yı gezdi. Özellikle de Kate Hudson, tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından bol bol paylaştı.

En lezzetli yemek tarifleri burada