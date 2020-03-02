Ahu Yağtu'nun sahnede omurgası kırıldı

Sahnede ayağı takılan ve dengesini kaybedip düşen Yağtu’nun omuru kırıldı. Doktorunun 5 hafta evde istirahat verdiği oyuncu, “Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah” diye konuştu.