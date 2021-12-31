Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan'ın set kardeşliği!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Terim listeyi verdi ama Elmasın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktıTerim listeyi verdi ama Elmas'ın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktı#Galatasaray
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Merkez Bankasından önemli tebliğ Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldıMerkez Bankası'ndan önemli tebliğ! Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldı#Türk Lirası
İçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklamaİçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklama#PKK
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
Nebati’ye dair her şeyNebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş Son bir yılda ne kadar kazandırdıAltın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş! Son bir yılda ne kadar kazandırdı?#Altın
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağrıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağrıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
Şoke eden saldırı Ailesini korudu ama...Şoke eden saldırı! Ailesini korudu ama...#Saldırı
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Türkücü Ceylanın baba acısı...Türkücü Ceylan'ın baba acısı...#Ceylan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan'ın set kardeşliği!

#Celil Nalçakan#Ahu Yağtu#Nişantaşı
Ahu Yağtu ve Celil Nalçakanın set kardeşliği
Behlül AYDIN

Aşk dedikodusuyla gündeme gelen Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan, Nişantaşı’nda yemek yerken görüntülendi. Nalçakan, yaptığı açıklamayla iddiaya son noktayı koydu: “Bizimki set kardeşliği.”

Haberin Devamı

Aynı dizide rol alan ve aşk yaşadıkları iddia edilen Ahu Yağtu ile Celil Nalçakan önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekandaydı. Sete verilen arada öğlen yemeğine çıktıklarını söyleyen ikili, fotoğrafları çekilirken hayli rahattı. Nalçakan, aşk iddiası sorulunca “Benim hayatımda kimse yok, yalnızım. Bizimki set kardeşliği” dedi.

Ahu Yağtu ve Celil Nalçakanın set kardeşliği

KÖTÜYÜ OYNAMAK EĞLENCELİ

Celil Nalçakan, “Yılbaşı tatiline çıkacak mısınız?” sorusu üzerine “Birkaç gün izinli olacağız, sonra tekrar işbaşı yapacağız” dedi. Oyuncu, kötü adam rolü nedeniyle tepki alıp almadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Karakteri oynamak eğlenceli, seviyorlar. Tepki yok, onlar evveldenmiş.”

Gözden Kaçmasın

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde 2 TürkDünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde 2 Türk
#CAN YAMAN#BARIŞ MURAT YAĞCI
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi
#DANİEL HAMİD KADİR OSMANOĞLU#II. ABDÜLHAMİT

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Celil Nalçakan#Ahu Yağtu#Nişantaşı

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021