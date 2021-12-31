Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan'ın set kardeşliği!

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Aynı dizide rol alan ve aşk yaşadıkları iddia edilen Ahu Yağtu ile Celil Nalçakan önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekandaydı. Sete verilen arada öğlen yemeğine çıktıklarını söyleyen ikili, fotoğrafları çekilirken hayli rahattı. Nalçakan, aşk iddiası sorulunca “Benim hayatımda kimse yok, yalnızım. Bizimki set kardeşliği” dedi.

KÖTÜYÜ OYNAMAK EĞLENCELİ

Celil Nalçakan, “Yılbaşı tatiline çıkacak mısınız?” sorusu üzerine “Birkaç gün izinli olacağız, sonra tekrar işbaşı yapacağız” dedi. Oyuncu, kötü adam rolü nedeniyle tepki alıp almadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Karakteri oynamak eğlenceli, seviyorlar. Tepki yok, onlar evveldenmiş.”