MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAhu Tuğbay tekneden inerken düştü
GeriMagazin Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü
Abone Olgoogle-news

Ahu Tuğbay, Bebek sahiline yanaşan teknesinden inerken talihsiz bir kaza geçirdi. Yüzüstü düşen Tuğbay, yanağını ve burnunu betona çarptı.

ISLAK MENDİLLE TUTUNDU
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Tuğbay önceki gün “Turkuaz 1” adlı teknesiyle denize açıldı. Sosyetik isim, Bebek sahiline ineceği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Tuğbay, teknenin ön tarafında bulunan demirlere elindeki
ıslak mendille tutunarak inmeye çalıştı. Ancak aynı anda tekne iskeleye çarptı.

Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü

İLK MÜDAHALEYİ
KAPTAN YAPTI
Dengesini kaybeden Ahu Tuğbay, elleri de kayınca tutunamayıp yere düştü. Beton zemine yanağını ve burnunu çarpan Tuğbay, hemen toparlanarak düştüğü yere oturdu. Burnu kanayan Tuğbay’a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı. İlkyardım malzemeleriyle kanamayı durduran kaptan, Ahu Tuğbay’ı yeniden tekneye bindirerek hızla uzaklaştı. 

Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü

Ahu Tuğbay, bir süre yerde oturup başını yukarı kaldırarak kanamanın durmasını bekledi.

Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü

False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle