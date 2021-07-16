Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı

Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.





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