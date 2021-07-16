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Haber Giriş: 16.07.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı

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ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, son paylaştığı video ile gündem oldu.

Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları  'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.

Ahu Tuğba: Amerikada paran yoksa sokakta ölüyorsun
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