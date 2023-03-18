Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ahu Aysal, Elon Musk ile davalık oldu: Ya paramı ver, ya uzaya gönder

Güncelleme Tarihi:

#Ahu Aysal#Elon Musk#Uzay Yolculuğu
Ahu Aysal, Elon Musk ile davalık oldu: Ya paramı ver, ya uzaya gönder
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:56

Yıllar önce uzaya gidebilmek için bir şirketle anlaşan Ahu Aysal, şirketin Elon Musk’a satılması üzerine hem parasından hem de hayallerinden olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ŞİRKET ELON MUSK’A SATILDI

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ahu Aysal, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Aysal yıllar önce uzaya gitme hayalini gerçekleştirebilmek için bir şirketle anlaşmıştı. Ünlü isim, konuyla ilgili sorular üzerine şirketin Elon Musk’a
satıldığını ve bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Ahu Aysal, Elon Musk ile davalık oldu: Ya paramı ver, ya uzaya gönder

BU ZAMANDA 100 BİN DOLAR AZ MI?

ELON MUSK’a dava açtığını dile getiren Ahu Aysal, “Şirketi Elon Musk’a satmışlar. Onun firmasıyla mahkemeliğim. 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı? Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı. Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim” dedi.

Haberin Devamı

Ahu Aysal, Elon Musk ile davalık oldu: Ya paramı ver, ya uzaya gönder

Mars’ta kalırım

 Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Ahu Aysal, “Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da uzaya gönderecekler. Ama ben uzaya gitmeye razıyım. Mars’a kalmak üzere bile giderim. Pek normal değilim” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahu Aysal#Elon Musk#Uzay Yolculuğu

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm