Ahu Aysal, Elon Musk ile davalık oldu: Ya paramı ver, ya uzaya gönder

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ŞİRKET ELON MUSK’A SATILDI

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ahu Aysal, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Aysal yıllar önce uzaya gitme hayalini gerçekleştirebilmek için bir şirketle anlaşmıştı. Ünlü isim, konuyla ilgili sorular üzerine şirketin Elon Musk’a

satıldığını ve bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

BU ZAMANDA 100 BİN DOLAR AZ MI?



ELON MUSK’a dava açtığını dile getiren Ahu Aysal, “Şirketi Elon Musk’a satmışlar. Onun firmasıyla mahkemeliğim. 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı? Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı. Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim” dedi.

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Mars’ta kalırım

Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Ahu Aysal, “Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da uzaya gönderecekler. Ama ben uzaya gitmeye razıyım. Mars’a kalmak üzere bile giderim. Pek normal değilim” diye konuştu.