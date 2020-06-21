Ahşap atölyesinden çıkmıyor

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu olan Ozan Akbaba, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Küçüklüğünden beri ahşap tasarımlara ilgisi olan Akbaba, Tuzla’da bulunan büyük bir atölyenin bir bölümünü kiraladı. Vaktinin çoğunu atölyesinde geçiren oyuncu, sehpadan masaya birçok endüstriyel ahşap tasarımları yapmaya başladı.





