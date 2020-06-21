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Haber Giriş: 21.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ahşap atölyesinden çıkmıyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ahşap atölyesinden çıkmıyor
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Oyuncu Ozan Akbaba, setlerin durmasıyla birlikte hobi olarak el sanatlarına ağırlık verdi. Akbaba, atölye kiraladı ve günlerini orada geçirmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu olan Ozan Akbaba, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Küçüklüğünden beri ahşap tasarımlara ilgisi olan Akbaba, Tuzla’da bulunan büyük bir atölyenin bir bölümünü kiraladı. Vaktinin çoğunu atölyesinde geçiren oyuncu, sehpadan masaya birçok endüstriyel ahşap tasarımları yapmaya başladı.

Ahşap atölyesinden çıkmıyor


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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