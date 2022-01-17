Ahmet Tatlı beyin ameliyatı olmuştu... Adalet Sara oğlunun sağlık durumunu paylaştı

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"OĞLUM RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

İşte Adalat Sara'nın o paylaşımı:

"Malumunuz üzere oğlum Ahmet riskli bir beyin ameliyatı geçirdi. Tedavisi devam etmekte. Bu zorlu süreçte tüm gayretleri ile yanımızda olan doktorlara, hastane çalışanlarına, bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan dua eden, adına sadakalar veren, şükür kurbanları kestiren, uzaktan ve yakından yanımızda olan akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, talebelerimize, DM'den SMS'den yorumdan dua eden telefonla arayan tüm kardeşlerimize ilgi ve akalarından dolayı teşekkür ederim."

BABA - OĞUL KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ!

İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 'Ailemde köstebek var' açıklaması yapmış, gözler oğlu Ahmet Tatlı'ya çevrilmişti

Tatlıses, iddiaları yalanlasa da çok geçmeden baba oğulun gayrimenkul yüzünden karşı karşıya geldiği ortaya çıkmıştı.

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Oğlu hakkında şikayette bulunan İbrahim Tatlıses, daha sonra canlı yayında oğluyla bir araya gelmiş 'Ahmet benim göz bebeğimdir, oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır' ifadelerini kullanmıştı.