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Haber Giriş: 15.03.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

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Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen’le önceki gün Büyükada’da evlendi.

Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram’da paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Esra Gülmen’in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç’la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Tüzünataç proje kapsamında vücudu “bla bla” yazısıyla kaplı şekilde poz vermiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, nikâh sonrası bu kareyi sosyal medyada paylaştı.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Çıplak pozları ses getiren Berrak Tüzünataç, o projeyi Esra Gülmen’le birlikte hayata geçirmişti.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

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