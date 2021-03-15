Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada’da evlendi

Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram’da paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Esra Gülmen’in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç’la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.

Tüzünataç proje kapsamında vücudu “bla bla” yazısıyla kaplı şekilde poz vermiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, nikâh sonrası bu kareyi sosyal medyada paylaştı.

Çıplak pozları ses getiren Berrak Tüzünataç, o projeyi Esra Gülmen’le birlikte hayata geçirmişti.

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