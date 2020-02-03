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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Ahmet Mekin’in acı günü... Oyuncu Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti

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Ahmet Mekin’in acı günü... Oyuncu Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti

TÜRK sinemasının emektar oyuncularından, ’Altın Portakal’ ödüllü Ahmet Mekin’in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli (82), bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

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  • Ahmet Mekin’in eşi yaşamını yitirdi
  • Ahmet Mekin’in eşi yaşamını yitirdi
  • Ahmet Mekin’in eşi yaşamını yitirdi
  • Ahmet Mekin’in eşi yaşamını yitirdi
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Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin’in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yumdu. Eşinin saat 08.00’de yaşamını yitirdiğini öğrenen Mekin, hastaneye geldi. Hastalığından bu yana eşinin başından ayrılmayan Mekin, acı haberle sarsıldı.

’CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİM’
Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin, 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli’nin ölüm haberini aldıktan sonra sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Çok üzgün olduğu gözlenen Ahmet Mekin, "65 yıllık eşimi kaybetmek çok tarifsiz acı. Ben tüm hazırlığımı kendi ölümüm üzerine yapmıştım. Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Hepimizin anasıydı. Çocuklarımın, torunlarımın, hepimizin anasıydı. Can yoldaşımı kaybettim" dedi.

Ahmet Mekin’in acı günü... Oyuncu Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti

Kumral Şükran Kurteli’nin cenazesi bugün uçakla Balıkesir’e gönderilecek. Erdek ilçesinde düzenlenecek tören sonrası cenaze burada toprağa verilecek.
Ahmet Mekin’in acı günü... Oyuncu Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti

2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için 2 hafta önce DHA’ya verdiği röportajda 1957 yılında eşim Avrupa’da Orhan Kemal’in romanından uyarlanan ’Suçlu’ filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, ’Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor’ dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.

Sanatçı Ahmet Mekin, hastanedeki eşinin başındaTÜRK sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin (Kurteli) (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli'nin (82) hastanedeki odasında başından ayrılmıyor.
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