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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Ahmet Kural ve oyuncu Şinasi Yurtsever'in zor anları! Acemi denizciler...

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Ahmet Kural ve oyuncu Şinasi Yurtsever'in zor anları! Acemi denizciler...

Şinasi Yurtsever’in teknesine misafir olan Ahmet Kural, yemekten sonra teknelerine geçerken zoydak bot sorunu yaşadı. Acemilik yaşayan oyuncular, bir saat botu suya indiremedi.

Bodrum tatiline sevgilisi Çağla Gizem’le devam eden Ahmet Kural, “Düğün Dernek” filminde beraber rol aldığı Şinasi Yurtsever ve eşi Ferihan Kaya’nın teknesine misafir oldu.

Ahmet Kural ve oyuncu Şinasi Yurtseverin zor anları Acemi denizciler...

Grup önceki gün Çökertme Koyu’nda görüntülendi. İhtiyar Balıkçı’da yemek yiyen grup, mekanın botuyla mütevazı teknelerine geçti.

Ardından Şinasi Yurtsever kendi teknesinin zodyak botunu indirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Teknesini yeni aldığı öğrenilen Yurtsever’in acemilik çektiği öğrenilirken, Ahmet Kural’ın arkadaşına yardımcı olduğu gözlendi.

Ahmet Kural ve oyuncu Şinasi Yurtseverin zor anları Acemi denizciler...

İkili botu indirmek için uğraş verdiği sırada Çağla Gizem ve Ferihan Kaya kendilerini serin sulara bıraktı. Bir saate yakın zodyak botu indirmek için uğraşan oyuncular sonunda amaçlarına ulaştı. Oyuncu grubunun birkaç gün tekne ile Bodrum koylarını gezeceği öğrenildi.

Ahmet Kural ve oyuncu Şinasi Yurtseverin zor anları Acemi denizciler...

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