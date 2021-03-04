Ahmet Kaya'nın o görüntüleri çıkarılacak

AHMET Kaya’nın ailesi tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada; çekimleri biten “Son Şarkı” adlı film için aileden izin alınmadığı belirtildi. Dava dilekçesinde şöyle denildi: “Filmin yayınlanması halinde Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk ileride telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğrayacaktır. Davalı Erbay Medya şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye sınırları içinde ve dışında yayınlanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca filmin televizyon, internet, sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarında gösterime girmemesi, çoğaltılmaması ve dağıtımının durdurulması için acilen ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz.”





BİLİRKİŞİ: ‘İZİNSİZ KULLANIM’

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Ahmet Kaya’nın gerçek görüntüleri ile “Ağladıkça”, “Beni Buralarda Arama Anne”, “Müjgan’la Biz Ağlaşırdık” ve “Vay Anam” adlı eserlerinin filmde kullanıldığı belirtildi. Tedbir kararını açıklayan mahkeme, Kaya’ya ait görüntüler ile dört eserin filmden çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, davalı şirketin bu içerikleri çıkarmadığı takdirde “Son Şarkı”nın gösterime girmesi, çoğaltılması ve dağıtılmasının durdurulmasına hükmetti. Ahmet Kaya’nın ailesi ve eserlerinin mali haklarının kullanımını devralan Gam Müzik, tedbir kararının ardından mali ve manevi haklarının ihlali sebebiyle dava açtı. Aile ve şirket, filmin sinemada ve dijital ortamlarda gösterime girmesinden men edilmesini talep etti.

GÜLTEN KAYA" İKİ GÖZÜM AHMET" FİLMİNE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret" Gülten Kaya’dan “İki gözüm Ahmet” filmine tepki

Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı iddia edilen ‘İki Gözüm Ahmet’ filmine ilişkin basın açıklaması yapan Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir” dedi.

Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı iddia edilen ‘İki Gözüm Ahmet’ filmine ilişkin basın açıklaması yapan Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir” dedi.

Ahmet Kaya’nın Malatya’dan Paris’e uzanan hayat hikayesini sinemaya taşıyacağı belirtilen ve adının ‘İki Gözüm Ahmet’ olduğu açıklanan filme ilişkin Kaya’nın Eşi Gülten Kaya, avukatları ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Beyoğlu’ndaki Ceyazir Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın açıklamasında Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, yapılan filmin Ahmet Kaya ile ilgisi olmadığını belirterek, yasal ve hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

“Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir”

Ahmet Kaya ile uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Ahmet Kaya filmi yaptığını iddia etmesini sert bir dille eleştiren Gülten Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar, onun hakkından en ufak bir fikri dahi olmayan bir takım insanlar bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir. Çünkü Ahmet Kaya’nın hatırasını bu kadar pervasızca didiklemek, incitmek, talan etmeye kalkmak onu özleyen, öğrenmek isteyen, tanımak isteyen ve dinlemeyi yeniden arzu eden milyonlarca insanı da istismar etmeleri anlamına geliyor. Onlarında yanıltılmalarına ve hayal kırıklığına uğratılmalarına izin veremezdik. Bu yapılmak istenen işler Ahmet Kaya’nın hayatından, mücadelesinden tamamen uzak onu sevenlerine ve geleceğe doğru şekilde aktarmaktan tamamen uzak. Sinema sanatının asgari estetik değerlerini dahi taşımadığını düşündüğüm ve ticari olduğu, sadece ticari amaç taşıdığı son derece net bazı girişimlerle karşı karşıyayız. Hemen ifade edelim ki bizler bütün yasal korunma yollarını etkin biçimde çalıştıracağız ve bu tür girişimlere karşı hukuki haklarımızı elbette sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.



“Yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret, ticari bir faaliyettir”

Ahmet Kaya’yı anlatmaya, onu filmlerin, belgesellerin öznesi yapmaya değer kılan, onun notaları, besteleri, sözleri, sesi, mücadelesi ve bütün olarak hayattaki duruşudur diyerek açıklamasına devam eden Kaya, “Bu duruş emekle, sanatla, mücadeleyle, ahlaki değerlerle yoğrulmuştur. Ahmet Kaya için atılacak her adım, onun bu değerlerine sadakatle gerçekleşmelidir. Oysa yapılanlar Ahmet Kaya’nın vahşi bir sömürüsünden ibaret ticari bir faaliyettir. Ahmet Kaya’nın hayata bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak ‘belgeleme’ yerine, onu yağmalama girişimlerinden olan “film” ya da ”filmler”i yapmaya çalışanların adlarını ise biliyoruz tabi. Bunlar Ahmet Kaya/Yusuf Hayaloğlu ağzından söylemek gerekirse sanat hırsızları. Ahmet Kaya’nın sanatsal varlığı ve üretimi hayatın ortasında bir hakikat olarak varlığını sürdürürken onu taklit etmeye soyunan sanat hırsızı figüranların hali de acıklıdır tabi” şeklinde konuştu.

“Bu istismarın adeta bir maharet sayılması bizlere ve sevenlerine karşı büyük bir saygısızlık”

Ahmet Kaya’nın tüm eserlerini binbir emekle ürettiğini belirten Kaya, “Ahmet Kaya’nın binbir emek ve özenle ürettiği eserlere ve “gerçek” hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması, üstelik bunun hukukun ve yasaların manipüle edilerek yapılması, üstüne üstlük basına bunun hem bir Ahmet Kaya filmi olduğunun hem de Ahmet Kaya’nın hayatının birebir yansıtılmayacağının açıkça beyan edilmesi ve bu istismarın adeta bir maharet sayılması bizlere ve sevenlerine karşı büyük bir saygısızlık, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur” dedi.



“Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi”

Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi yapılmaya çalışılması onun üretimine katkı sunmuş değerli şairler, söz yazarları ve diğer bestecilere karşı da büyük bir hadsizlik ve büyük bir saygısızlıktır. Dolayısıyla yapılan iş bir sanatçının başka bir sanat dalı üzerinden yağmalanmasıdır maalesef. Ahmet Kaya filmi denilen filmde Ahmet Kaya yok. Ancak bütün kamuoyu bu bir Ahmet Kaya filmi diye manipüle ediliyor. Ahmet Kaya neden yok? Eserleri yok. Hayatına dair gerçek hiçbir bilgi yok. Ama ismi Ahmet Kaya filmi. O zaman ne kalıyor geriye, eşittir tüccarlık, gişe kaygısı. Bizim bu tür tüccarlarla bir araya gelme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Bu filmde oynayan oyuncuları da bu sanat hırsızlığı olarak tanımladığım durumun paydaşları olarak görüyorum onları. Daha önceden yaptığı işleri dışarıda tutarak bu ortaklık ettikleri bizi ilgilendiren filme dair söyleyebilirim, bunu” ifadelerini kullandı.