Ahlaksız çekim çileden çıkardı: Dansı bıraktı, sahneden kaçtı

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Bir süre önce Soltera adlı yeni bir single çıkaran Shakira; geçtiğimiz hafta sonu Miami'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu...

Shakira, tam neşe içinde; işine odaklanmış bir şekilde sahnede şarkısını söyleyip dans ederken beklemediği bir olay yaşadı.

SEYİRCİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİĞİNİ FARK ETTİ

Shakira sahnede seyircilerden daha yüksek bir seviyede duruyordu. O sırada bazı hayranları da o anları cep telefonuyla kaydediyordu. Bu bazı konserlerde yaşanan bir durum.

Fakat Shakira, kendisi dans ederken tam arkasında yer alan bir grup seyircinin, özellikle de bir erkek hayranının elbisesinin eteği altından uygunsuz görüntüler çektiğini fark etti.

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Bunun üzerine aniden durdu, elbisesinin eteğini topladı ve sahneden indi. Bu arada bu görüntüleri çeken seyircilere olumsuz anlamda başını salladı ünlü şarkıcı.

Shakira'nın sinirlerine zor hakim olduğu o anları gösteren video da sosyal medyada yayıldı.... Bu görüntülere kullanıcılardan da çok sayıda yorum geldi.

Bir grup hayranı Shakira'nın uygunsuz görüntülerini çeken seyircilere yönelik olarak "Bazı insanlar çok kaba" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, Shakira'nın bu görüntüsünü çeken bu kişinin bir erkek seyirci olduğunu belirterek "Shakira kendi şarkısıyla bile dans edemedi. Erkeklerin konserlere gitmesi yasaklanmalı" yazarak görüşünü belirtti.

Shakira olay üzerine konserini yarıda kesti, sahneyi terk etti.





DAHA KISA SÜRE ÖNCE HAYATININ EN BÜYÜK DARBELERİNDEN BİRİYLE KARŞILAŞTI

Ünlü şarkıcı Shakira kısa bir süre önce hayatının en büyük darbelerinden birini yaşadı. 11 yıldır birlikte olduğu uğruna İspanya'ya bile taşındığı sevgilisi Gerard Pique, Shakira'yı yaşça genç Clara Chia ile aldattı.

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Shakira ile Pique'nin bir döneme damgasını vuran birlikteliği de bu ihanetle sona erdi.

Kendisini çok sarsan bu ayrılığın ardından Shakira da oğulları 11 yaşındaki Milan ve 9 yaşındaki Sasha'yı da alarak ABD'ye döndü ve Miami'ye yerleşti.

Her ne kadar Gerard Pique'nin ihanetinden sonra bir süre zorlu bir süreçten geçse de bu yılın mart ayında konuk olduğu Jimmy Kimmel'in sohbet programında artık yeni hayatına alıştığını ve kendini özgür hissettiğini açıkladı Shakira.

Ünlü Kolombiyalı şarkıcı, daha önce de eski sevgilisi Gerard Pique uğruna kariyerinden fedakarlık yaptığını, Pique'nin kendisini "aşağı çektiğini" savunmuştu. Ki zaten bu düşüncesini bir kez daha tekrarladı.

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Shakira programda "Orada ya da burada şarkılar yapıyordum. Fakat bütün bu çalışmaları bir bütün olarak ortaya koymak benim için gerçekten zordu" dedi.

Her ne kadar resmen evli olmasalar da Gerard Pique'den "kocam" diye söz etti ünlü şarkıcı. Ardından da "Şimdi bir kocam yok, kocasızım. Evet, kocam beni aşağı çekiyordu. Şimdi özgürüm ve artık gerçekten çalışabilirim" diye sürdürdü sözlerini.

Shakira program sırasında "Bundan böyle kadınlar ağlamayacak... Şimdi sıra erkeklere geldi" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Shakira, artık kadınların hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkacaklarına kendilerinin karar verdiğini söyledi.

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'SANKİ DİŞLERİMİN ARASINDA BİR BIÇAK VARDI'

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben çiğdim, henüz olgun değildim. Bir sürü şeyle başa çıkıyordum. Dişlerimin arasında bir bıçak olduğunu hissettiğim zamanlar oldu."

"Dağılan parçalarımı yerden kendim toplayıp bir araya getirdim" diyen Shakira kendini yeniden inşa etme sürecinde olduğunu sözlerine ekledi. Sonra da müziğin bu konuda büyük işlevi olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı Shakira, "Acıyı, öfkeyi ve hayal kırıklığını yaratıcılığa, üretkenliğe ve dayanıklılığa dönüştürdüğümü hissediyorum" diye konuştu.

AŞKI UĞRUNA KARİYERİNİ GERİ PLANA İTMİŞTİ

Shakira geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda da yıllar sonra kendisini aldatan sevgilisi uğruna kariyerine gereken önemi vermediğini itiraf etmişti.

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Sevgilisinin futbol sahalarındaki başarısı uğruna kendini geri plana çektiğini de eklemişti Shakira.

Shakira ile Gerard Pique, iki çocuklu 11 yıllık beraberliklerini 2022 yılının haziran ayında bitirdi. Bunun nedeni de Pique'nin, ünlü şarkıcıyı kendisinden çok genç Clara Chia Marti ile aldatmasıydı.

Pique de bu ayrılığın ardından 25 yaşındaki Marti ile ilişkisini saklamaz oldu. Hatta aynı eve taşınıp onunla birlikte yaşamaya başladı.

DÜNYA KUPASI SIRASINDA TANIŞTILAR

Ayrılıkları büyük olay olan Shakira ile Gerard Pique, 2010 yılındaki FIFA Dünya Kupası sırasında tanıştı.

Shakira o şampiyonanın resmi şarkısı olan Waka Waka'yı seslendiriyordu. İkili aynı şarkının klibinde de oynadı.

Aralarında 10 yaş fark olmasına rağmen bu onların birbirleri uğruna aşka düşmesine engel olmadı.

AŞKLARI NE KADAR MUTLU BAŞLAMIŞTI

Shakira ile Gerard Pique'nin aşkı başlangıcında ve en ateşli dönemlerinde bir masal gibi anlatılıyordu. Aralarındaki 10 yaş fark bile onların mutluluğunu bozamayacak gibi görünüyordu.

Zaten ilişkinin ilerleyen dönemlerinde dünyaya gelen iki çocukları da mutluluklarını taçlandırdı. Resmi olarak evlenmeseler de "Biz böyle iyiyiz" diyorlardı. Fakat sonra kimsenin onlardan beklemediği o gelişme yaşandı. Pique, sevgilisini 20'li yaşlarının başındaki Clara Chia Marti ile aldattı.

İşin ilginç yani Marti'nin bir zamanlar Pique'nin eski çalışanı olmasıydı. Pique şirketinde işe aldığı elemanıyla 12 yıllık sevgilisini aldatmıştı özetle.

'BİR DAHA AŞKA DÜŞEBİLİR MİYİM EMİN DEĞİLİM'

Epey konuşulan bir süreçte Shakira ile Pique yollarını ayırdı. Shakira o zamanlarda ne kadar üzüldüğünü sosyal medya hesaplarından bile ilan etti.

Ayrılığın ardından da iki oğlunu alıp sevgilisi uğruna taşındığı İspanya'nın Barcelona kentine veda etti. Kendine ABD, Miami'de yeni bir hayat kurdu. Üstelik yine aşkı uğruna geri plana attığı mesleğine de dört elle sarılmaya başladı.

Shakira'nın adı ayrılıktan sonra Tom Cruise, Lewis Hamilton gibi isimlerle anılsa da kendisi kısa bir süre önce verdiği röportajda aslında bir daha birisi için aşka düşebileceğinden emin olmadığını söyledi. Artık aşka değil aşka öncelik verdiğini söyledi.