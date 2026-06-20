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Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz

Güncelleme Tarihi:

#Gladyatör#Russell Crowe#Hollywood
Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 12:39

Bundan 26 yıl önceydi... Bir film gösterime girdi ve kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavurdu... Üstüne üstlük başrol oyuncusunun da kariyer basamaklarını neredeyse koşarak çıkmasını sağladı.

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Sinema dünyasında adet olduğu üzere bunca başarı kazanan filmin devamı da çekildi yıllar sonra. Herkesin umudu da yine aynı başarıyı elde etmesiydi...

Ama öyle olmadı. Sonuç hüsrandı.

İşte bunun nedenini de sinema salonlarında fırtına gibi esen o filmin yıldızı kendi bakış açısıyla yorumladı.

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Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz

 DÖNEMİNDE FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ
İzleyenler Gladiator (Gladyatör) filminden söz ettiğimizi çoktan anladı.

Ridley Scott'ın imzasını kaşıyan 2000 tarihli film, başrol oyuncusu Russell Crowe'un kariyerinde de çok önemli bir sıçrama tahtası olmuştu.

Öyle ki Crowe hala birçok kişinin hafızasında bu filmle yer ediyor. Ardından onca film yapmış olmasına rağmen.

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O ilk filmde Maximus karakterine hayat veren Russell Crowe, konuk olduğu Taormina Film Festivali'nde bir panele katıldı.

Orada da Ridley Scott imzalı bu ilk filmin başarısının, 2024 tarihli devam filminin bekleneni verememesinin nedenini yorumladı.

Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz

Taormina Film Festivali'nde bir panele konuk olan Russell Crowe, ilk filmle ikinci filmi karşılaştırdı.  Bu arada Crowe'un, festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldığını da hatırlatalım.

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Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz

'BÖYLE BİR ADAM KADINLARLA İLİŞKİ YAŞAMAZ'
Crowe'a göre Gladyatör 2'nin başarısızlığının nedeni, ilk filmin ahlaki özünden yoksuN olması.

Kendisine de şöhret kapılarını ardına kadar açan ilk film hakkında şöyle konuştu Crowe: "O filmi çekerken çok büyük baskı vardı. Stüdyo ve yapımcılar, Maximus ile kadın karakterler arasında bir cinsellik yaşanması gerektiğini düşünüyordu. Ama ben buna karşı çıktım. Çünkü bu karısının ve çocuğunun ölümünün intikamını almak isteyen bir adamın hikayesi. Bu yolculukta, bu adamın durup biriyle cinsellik yaşadığı bir an olamaz. Bu mantıklı değil."

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Crowe'un anlattığına göre yönetmen Ridley Scott da bunu kabul etti.

Hatta Crowe ile Connie Nielsen arasındaki samimi bir sahnenin filmi duygusal özünden uzaklaştıracağını düşündü.

Bu nedenle senaryoda yazılı olmasına rağmen söz konusu sahneyi filmden çıkardı.

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'İKİNCİ FİLMDE AHLAKİ MERKEZİ YOK ETMİŞLER'
Russell Crowe, 2024'te çekilen devam filminde ise bu ahlaki merkezin yok edilmesini ilginç bulduğunu ifade etti.

Zaten bu konuda da çok acımasız konuştu "Bu ilginç. Çünkü bu ikinci film, ilk filmin gişe hasılatının yarısına bile ulaşamadı. Doların değerindeki değişimi hesaba kattığınızda, başarısız oldular. Başarısız oldular çünkü ilk filmin neden başarılı olduğunu anlamadılar. İlk filmin ahlaki bir özü vardı."

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Ridley Scott imzalı Gladyatör, 2000 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu. En iyi film dahil beş dalda Akademi Ödülü (Oscar) kazandı.

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Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz

Orijinal filmde Crowe, bir zamanlar güçlü bir general olan Maximus'u canlandırıyordu; imparatorun oğlu onu kıskanıp ailesini öldürdükten sonra köle olarak satılıp gladyatör olarak eğitiliyordu.

Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz

İkinci filmde Paul Mescal, Maximus'un oğlu Lucius rolünde. Esir olarak Roma'ya dönen Lucius, Denzel Washington'ın canlandırdığı eski bir köle olan Macrinus için gladyatör olarak eğitilir. Macrinus'un ise ikiz imparatorları devirme planları vardır.

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Ahlaki özü kaybettiler, sonuç hüsran oldu: Bir adam onca acının içinde kadınlarla ilişki yaşayamaz


 Bu arada Gladiator 2 filminin yönetmeninin de Ridley Scott olduğunu hatırlatalım. Filmde Paul Mescal, Pedro Pascal gibi son dönemin gözde isimlerinin yanı sıra Denzel Washington gibi bir usta da rol alıyor.

İlk film 2000 yılında 465.5 milyon dolar hasılat elde etti. 2024 tarihli ikincisi ise 462 milyon dolarda kaldı. Ancak bugünkü enflasyon oranlarına göre değerlendirildiğinde ilk filmin hasılatının çok daha yüksek olduğu görülüyor.

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#Gladyatör#Russell Crowe#Hollywood

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