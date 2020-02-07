Ah Ã–zge ah

Ah Özge ah!
Ã‡ok hoÅŸ bir kadÄ±n, Ã§ok gÃ¼zel bir vÃ¼cudu var fakat stil konusunda hep sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±.
Nesinden hoÅŸlanmadÄ±m diye uzun sÃ¼re baktÄ±m elbiseye.
Mesela neden o omuz, neden o kalÄ±n rugan kemer ve neden o beyaz Ã§izmeler?
Elbisenin omuz detayÄ±, kusursuz vÃ¼cudunun bÃ¼tÃ¼n proporsiyonunu bozmuÅŸ.
Ã‡izmesi siyah olsaydÄ±...
Kemeri minimalize etmek ve sÃ¼tun gibi bacaklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak adÄ±na da stiletto veya ince bantlÄ± bir ayakkabÄ± giyseydi...
Daha hoÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ olacaktÄ±.
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