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Hande Can
Haber GiriÅŸ: 07.02.2020 - 07:40,Son GÃ¼ncelleme:/

Ah Özge ah!

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Ah Özge ah!

Ã‡ok hoÅŸ bir kadÄ±n, Ã§ok gÃ¼zel bir vÃ¼cudu var fakat stil konusunda hep sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±.

Nesinden hoÅŸlanmadÄ±m diye uzun sÃ¼re baktÄ±m elbiseye.
Mesela neden o omuz, neden o kalÄ±n rugan kemer ve neden o beyaz Ã§izmeler?
Elbisenin omuz detayÄ±, kusursuz vÃ¼cudunun bÃ¼tÃ¼n proporsiyonunu bozmuÅŸ.
Ã‡izmesi siyah olsaydÄ±...
Kemeri minimalize etmek ve sÃ¼tun gibi bacaklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmak adÄ±na da stiletto veya ince bantlÄ± bir ayakkabÄ± giyseydi...
Daha hoÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ olacaktÄ±.

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Ah Ã–zge ah

 

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