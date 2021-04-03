Ah o platformlu çizmeler (Deniz Seki)

“Bir kadını en çirkin ne gösterir” diye sorsanız kesinlikle her tür platformlu ayakkabı derim.



Hele bunların rugan versiyonu tam evlere şenlik!



Deniz Seki’nin zaten stil sorunu var.



Bir de bunları giyerek olmamışlığına eklemeler yapması sorununun boyutunu genişletiyor.

İlk defa olmamış! (Tuba Ünsal)

Tuba Ünsal’ı Dior’lar içinde bile olsa, ilk defa bu kadar talihsiz bir seçimle görüyorum.

Çizgi film karakteri Heidi’yi andırıyor.



Muhakkak fotoğraf kurbanı olmuştur ama elbisenin bolluğu, trençkotun bolluğu ile birleşince gizli gizli annesinin kıyafetini giyip çıkan küçük çocuklara benzemiş.



Marka saplantısını bu kadar zorlamamak lazım...

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?