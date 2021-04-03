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Magazin
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Ah o platformlu çizmeler (Deniz Seki)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Ah o platformlu çizmeler (Deniz Seki)

Pandemide nelerden vazgeçtik, bir şu platformlu bot ve çizmelerden vazgeçemedik.

“Bir kadını en çirkin ne gösterir” diye sorsanız kesinlikle her tür platformlu ayakkabı derim.

Hele bunların rugan versiyonu tam evlere şenlik!

Deniz Seki’nin zaten stil sorunu var.

Bir de bunları giyerek olmamışlığına eklemeler yapması sorununun boyutunu genişletiyor.

Ah o platformlu çizmeler (Deniz Seki)

İlk defa olmamış! (Tuba Ünsal)

Tuba Ünsal’ı Dior’lar içinde bile olsa, ilk defa bu kadar talihsiz bir seçimle görüyorum.

Çizgi film karakteri Heidi’yi andırıyor.

Muhakkak fotoğraf kurbanı olmuştur ama elbisenin bolluğu, trençkotun bolluğu ile birleşince gizli gizli annesinin kıyafetini giyip çıkan küçük çocuklara benzemiş.

Marka saplantısını bu kadar zorlamamak lazım...

Ah o platformlu çizmeler (Deniz Seki)

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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