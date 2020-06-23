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Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Ah be Dilan! (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Ah be Dilan! (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)
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Böyle güzel kızlar, kendilerini bu hale sokmayı nasıl beceriyor anlamış değilim. Bu nasıl bir kombin?

 

Haminne desen değil, dönem kıyafeti desen değil, elegan desen hiç değil.
O up uzun sütun sütun bacakları ve incecik beli triko şort nasılda kötü göstermiş...
İçine giydiği sutyen görünümlü büstiyeri hiç söylemiyorum bile.
Altına bu şort yerine yüksek belli jean giyse çok daha cool olabilirmiş o zaman içindeki sutyen de gözümüzü bu kadar tırmalamazdı.

Ah be Dilan (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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