Ah be Dilan! (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Haminne desen değil, dönem kıyafeti desen değil, elegan desen hiç değil.

O up uzun sütun sütun bacakları ve incecik beli triko şort nasılda kötü göstermiş...

İçine giydiği sutyen görünümlü büstiyeri hiç söylemiyorum bile.

Altına bu şort yerine yüksek belli jean giyse çok daha cool olabilirmiş o zaman içindeki sutyen de gözümüzü bu kadar tırmalamazdı.





