Ağlatan sürpriz! Şarkılar Bizi Söyler’de duygusal anlar

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“Fatih Kısaparmak Şarkıları” konseptli programın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak “Onuncu Yıl Marşı” ile yapıldı.



Şiirler, şarkılar ve sürpriz düetlerle renklenen programda duygusal anlar da yaşandı.

Programa bu hafta, söz yazarı ve yorumcu Fatih Kısaparmak konuk oldu. 10 yıl aranın ardından ilk kez yeni albümü ile Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Kısaparmak, klasikler arasında yer alan birbirinden güzel eserlerini programda seslendirdi.



ŞAŞKINLIK VE MUTLULUK

Fatih Kısaparmak programda “Mor Salkımlı Sokak” şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak stüdyoya giriş yaptı.



Şarkının şiir bölümünde eşi Şebnem Kısaparmak’ın sesini duyan Fatih Kısaparmak, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı.



AĞLATAN SÜRPRİZ!



Programın bir diğer sürprizi ise ünlü çiftin yeni albümüyle müzik dünyasına giriş yapan oğulları müzisyen Kaan Kısaparmak idi. Fatih Kısaparmak “Bu Adam Benim Babam” şarkısını seslendirirken oğlu Kaan Kısaparmak şarkıya eşlik ederek stüdyoya girdi. Kaan Kısaparmak’ın stüdyoya girişiyle baba-oğul arasında duygusal anlar yaşandı. Ardından baba-oğul bağlamalarını ellerine alarak unutulmaz türküleri art arda söyledi.. Baba-oğulun düeti hem Şebnem Kısaparmak'ı hem de stüdyoda bulunan ünlü sanatçıları duygulandırdı. Sibel Can ve Hakan Altun şarkı boyunca gözyaşlarını tutmakta zorlandı.



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Ayrıca, Şebnem ve Fatih Kısaparmak çifti, Şarkılar Bizi Söyler’e özel hazırladıkları “Nice Yıllara” şarkısını da söyleyerek unutulmaz anlara imza attı.

Türkiye’nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söylendiği Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM FRAGMANI