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Ağlamaktan helak olmuştum 'beceremiyorum' diye...

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#Lara Tümer#Lara Tümer Paşalı#Selahattin Paşalı
Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 09:00

Ünlü oyuncu ve eşi ilk bebeklerine temmuz ayında kavuşmuştu. Güzel anne doğumun ardından yaşadığı stresli günleri takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Lara Tümer ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuş, çiftin Bodrum'daki düğünü çok konuşulmuştu.

Aile yakınları ve arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen ikili giydikleri kıyafetler ile dikkat çekmişti.

Oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı’nın kızları Pera 1 Temmuz’da dünyaya geldi. Lara Paşalı doğumdan sonra yaşadığı stresli günleri takipçileriyle paylaştı. İlk başlarda emzirmeyle ilgili sorun yaşayan Paşalı, takipçilerine uyarılarda bulundu:

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

"Burada daha 9 günlüksün. Ne zor şeymiş emzirmek/emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'onu besleyemeyeceğim' diye. 'Beceremiyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum ki imdadıma Ayşe ebe yetişmişti. Saatler süren masajlar sonrasında kendimle baş başa kalıp Zen bir ortam oluşturdum ve olumlamalar yaptım. 'Ben yapabilirim ve yapacağım' dedim ve sakin bir ruh halimle deneyip başardım. Sadece uyuyup kendimi toparlamaya ihtiyacım varmış. Demem o ki her “yeni anne” başka zorluklar yaşıyor. Benim en zorlandığım emzirmeyi ilk günden öğrenememekti. Size basit görünen ama benim için hayatı kolaylaştıran bir şeydi bunu öğrenmek. Fakat en önemli öğrendiğim şey bu süreçte; ilk önce siz iyi olacaksınız, sonra bebeğinize bakacaksınız. Sizleri en çok ne zorlamıştı?"

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Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

'Dile kolay tam 16 saat! Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki...'

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi. 

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Hande Soral'ın 16 saat süren doğumunun detaylarını ve o güne ait görüntüleri Dr. Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabında paylaştı.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

'İNANCI İNANILMAZDI'

"Hiçbir şey kolay olmuyor
Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat...
Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi...
Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı."

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

'BEN NE DERSEM O!'

 "Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali ‘patron’ bizlerse onun emekçileriydik.
Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: Ben ne dersem o!"

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Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

'SABIR'

"Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.
Ama nasıl bir sabır!"

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

'BAŞARDIK HANDE!'

"An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık...
Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık."

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

GÜNEŞİMİZ DOĞDU

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

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2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'a kavuştu.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum " notuyla Instagram'da paylaştı.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

TANIŞTIRAYIM NOVA!

2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne oldu. 

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.

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Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Oğulan Kırca bu fotoğrafı da " İlk gün... Novazetti" notuyla paylaştı. 

BU KARENİN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ

Mustafa Sandal 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. Yaman 14 yaşında delikanlı oldu. Mustafa Sandal, yıllar önce çekilen oğlunu kucağında uyuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Sandal altına "Zaman sadece bir illüzyon... İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde..." notunu düştü. 

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Yaman'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in evliliği 2018 yılında bitti. Ünlü popçu önümüzdeki yaz Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak. 

'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Çift, oğullarına Selim adını verdi. Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'NE MENEM BİR ŞEY'

Oyuncu Necip Memili 2020 yılında baba oldu. 

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Ağlamaktan helak olmuştum beceremiyorum diye...

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

 

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