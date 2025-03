Ağabeyinin yedeği olduğu için dertleniyordu... Ne yaptıysa kaderini değiştiremedi... O artık karısının yedeği!

Haberin Devamı

Kitap boyunca, dünyaya gözlerini açtığı aile içinde nasıl da kenara itildiğini, daha doğduğu günden itibaren nasıl da "yedek prens" olarak anıldığını anlatıp durdu Harry.



Belki de çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı bu eksikliği gidermek için karısı Meghan Markle ile birlikte kendi hayatını kurmak istedi ve 2020 yılında ailesini alıp ABD'ye gitti.



Ama görünüşe göre Harry "yedek" olmaktan tam olarak kurtulamadı. Hatta kraliyet uzmanlarına bakılırsa Prens, yıllar içinde karısı Meghan Markle'ın "yedeğine" dönüştü.





The Times gazetesinin köşe yazarı Shane Watson, Markle'ın bir dijital platform için hazırladığı programdan yola çıkarak Prens'in durumunu değerlendirdi.Meghan Markle'ın With Love, Meghan (Sevgilerle... Meghan) adlı TV programının bazı bölümlerinde Prens Harry de karısıyla birlikte kamera karşısına geçti.İşte Watson'ın yorumuna göre Prens, o programda da "küçülmüş ve gerçekten bir yedek parça" gibi göründüğünü ileri sürdü.Shane Watson, programı temel alarak Sussex çiftinin dinamiklerini masaya yatırdı.

Onun satırlarına göre "isteyen beğensin isteyen beğenmesin Meghan Markle'ın tüm yaşamı bu program etrafında şekilleniyor şu sıralarda."







Söz konusu dijital platformun açıklamasına göre Meghan Markle'ın programı bir sezon daha çekilecek. Markle da yine ilk sezondaki ekiple birlikte çalışacak.Yazarın yorumuna göre Meghan Markle, dönüşürken Harry onun yanında yine bir yedek parça gibi görünüyor.Köşe yazarının yorumuna göre Harry, Meghan Markel'ın programı içinde kamera karşısına geçtiği anlarda bile bir göz kapatıp açıncaya kadar sanki görünmez oluyor...Hatta programın ilk sezonunun veda bölümünde bile en arkada, kalabalığın içinde sıkışmış gibi duruyor Harry. Kendisinden ne beklendiğinden bile emin değil.Karısı Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşındıktan sonra Prens Harry'nin karısının gölgesinde kaldığı daha önce de defalarca gündeme gelmişti.Harry'nin belki de geri planda kalmaya yazgılı olduğu geçen yıl karısı Meghan Markle ile birlikte çıktığı Nijerya gezisi sırasında da uzun uzun konuşuldu.Harry'nin kurucularından olduğu Invictus Games nedeniyle bu ülkeye giden Meghan ile Harry, kelimenin tam anlamıyla gerçek birer kraliyet ailesi üyesi gibi karşılandı.

Her ne kadar 2020 yılında ailedeki resmi görevlerini bırakıp Markle'ın memleketi ABD'ye taşınmış olsalar da Nijerya'da sergiledikleri görüntü, evlendikten hemen sonra çıktıkları resmi turu hiç aratmadı.



Çocukları Archie ve Lilibet'i ABD'de bırakan Meghan Markle ile Prens Harry, bu ziyaret sırasında giyim kuşamlarıyla, tavırlarıyla kelimenin tam anlamıyla bir şov yaptı.

Özellikle de Meghan Markle, birçok yoruma göre Harry'yi bile gölgede bıraktı.Zaten yıllardır haklarında konuşulan "Harry, karısının gölgesi oldu. Sanki kraliyet ailesinde doğan Meghan, sonradan aralarına katılan Harry gibi" yorumlar yeniden alevlendi.Prens Harry, bütün hemcinsleri gibi bu gezi sırasında da klasik giyim tarzından ödün vermedi. Meghan Markle ise yine bu gibi durumlarda adet olduğu üzere çeşit çeşit kıyafetleri ve takılarıyla bütün bakışları üzerinde topladı.Ayrıca gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla Harry'yi geri planda bıraktı. İşte bu durum da bazı söylentilere neden oldu.O gezideki görüntülere bakılarak yapılan yorumlara göre Meghan Markle, kameralar karşısında olmaktan da halktan gördüğü ilgiden de gayet memnundu. Bunu da hiç saklamadı zaten.Ama Harry'ye bakıldığında o karısı kadar şen ve neşeli değildi. Hatta yapılan yorumlara göre endişeli bile görünüyordu.

İşte aynı yerde aynı ortamda yan yana bulunan çift arasındaki bu fark da masaya yatırıldı. Kraliyet uzmanları Meghan'ı, kocasını bu şekilde gölgede bırakmayı sürdürmesi halinde karşılaşabileceği sonuçlar hakkında uyarıldı.



Sanki kraliyet kanından gelen Harry değil, Meghan... Beş yılda karısının gölgesine dönüştü.

Kraliyet yorumcusu Duncan Larcombe'un OK! dergisine yaptığı değerlendirmeye göre 39 yaşındaki Harry, baskın bir karakteri olan 42 yaşındaki karısı Meghan Markle 'ın yanında "orkestradaki ikinci kemancı" gibi görünüyor.Larcombe'a göre "Meghan çok güçlü bir karakter, son derece hırslı ve çok azimli. Neredeyse her zaman Harry'yi gölgede bırakması da kaçınılmaz bir durum. Ondan daha fazla dikkat çekmesi normal."Uzmana göre Prens Harry , her zaman karısının gölgesinde kalacak. Öte yandan onun değerlendirmesine göre Harry eskiden beri ilgi çekmekten çok fazla memnun olmayan bir kişiliğe sahipti.Bunca ilgi görmekten hiçbir zaman keyif almadı. O yüzden de karısının böyle her yerde ön plana çıkması onu çok da rahatsız etmiyor.