Ağabeyinin dökülen saçlarıyla dalga geçmişti… Prens Harry de alay konusu oldu: Gülme komşuna gelir başına!

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ABD’YE GİTTİKLERİNDEN BERİ SUSMADILAR

Oysa “Artık konuşulmak istemiyoruz, sakin ve lüksten uzak bir yaşam istiyoruz” diyerek gittikleri Amerika’da attıkları her adım, yaptıkları her hamle olay olmaya devam etti. Önce İngiliz kraliyet ailesi hakkında çok ses getiren açıklamalar yapıp, ailenin en üst düzey üyelerine büyük suçlamalar yaptılar.

Harry ve Meghan Amerika'ya taşındıklarından beri haklarındanki tartışmalar aynı şekilde devam ediyor

Ardından dünyanın en büyük dijital platformuyla anlaşıp hayat hikâyelerinden bahseden bir belgeselin başrol oyuncuları oldular. Son olarak da Prens Harry Spare (Yedek) adını verdiği bir anı kitabı yazdı. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte İngiltere tahtına çıkan babası Kral III. Charles’ın onu doğduğu günden beri “yedek” çocuğu olarak gördüğünü, ağabeyi Prens William’ın gelecekte kral olacağı için hep kayırıldığını iddia etti.

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EN BÜYÜK DERDİ AĞABEYİ WILLIAM OLDU

Harry ve Meghan ailenin kendilerine kötü davrandığını ve ayrımcılık yaptığı iddia ederken hep ağabey William ve eşi Kate Middleton’ı hedefe oturtmuştu. Meghan Markle ve Kate Middleton’ın, Meghan aileye girdiğinden beri birbirlerinden hoşlanmadığı ve aralarında bir çekişme ve soğukluk olduğu açıktı. Başlarda kardeşler William ve Harry’nin de aralarının bu “elti kavgası” nedeniyle bozulduğu öne sürülmüştü.

Harry ve William'ın arasının eşlerinin anlaşamaması nedeniyle bozulduğu söylenmişti ancak görünüşe göre kardeşlerin küslüğünün çok daha deri sebepleri var

Ancak ilerleyen zamanlarda yaşananlar aslında Harry’nin asıl derdinin doğduğu günden beri krallığa hazırlanan ağabeyi William’la olduğu giderek daha çok kendini belli etti. Spare adlı kitabında kendisinin yedek çocuk olarak anıldığını ve her zaman hor görüldüğünü anlatan küskün prens Harry, ağabeyi William’ın ise el üzerinde tutulduğunu ve özel muamele gördüğünü anlatmıştı. Prens Harry bir süredir yakın arkadaşıyla birlikte Asya turunda: Nacho Figueras’la birlikte Japonya ve Singapur'a giden küskün prens burada yardım amaçlı bir polo maçına katılmıştı

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“WILLIAM BENİ DÖVDÜ” DEMİŞTİ

Üstelik kitapta yazılanlar doğruysa, kral adayı zalim ağabey William, Meghan Markle ile evliliğini onaylamadığı kardeşiyle çok büyük kavgalar etmiş hatta onu dövmüştü. Harry de bu yaşadıkları karşısında ağabeyinden intikam almak istemiş olacak ki onunla ilgili akla hayale gelmez şeyler yazmıştı. Ocak ayında piyasaya çıkan kitap satış rekorları kırdı ve hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Daha bir hafta önce her zamanki görünümyle fotoğraf veren prensin son hali sosyal medyada olay yarattı

ONUN DÖKÜLEN SAÇLARIYLA BİLE DALGA GEÇTİ

Harry, William’a o kadar bilenmişti ki kitabında onun kelleşen saçlarıyla ilgili yorum bile yapmış hatta ağabeyiyle dalga geçmişti. Prens William'ın kelleşen kafası hakkında yazan Harry durumu "endişe verici" olarak nitelendirmiş ve "benimki böyle değil, William’ın durumu daha kötü" yazarak onunla dalga geçmeye çalışmıştı. Küskün prens Harry’nin son fotoğrafı ise akıllara “gülme komşuna gelir başına” sözünü anımsattı ve sosyal medyada dalga konusu oldu…

Harry, yıllar boyunca içten içe kinlendiği ağabeyi William'la ilgili olarak epeyce bir şeyler yazdığı anı kitabında onun kelleşmesiyle bile dalga geçmişti

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Bir süredir yakın arkadaşı Nacho Figueras’la birlikte Asya turunda olan Prens Harry Japonya ve Singapur’u gezmiş, bol bol fotoğraf çektirip, Singapur’da katıldığı polo maçında yardım kuruluşları için para toplamıştı. Harry, bu gezisinde her zamanki görünümüyle dünyanın karşısına çıktı. Ancak bu fotoğrafların üzerinden daha bir hafta geçmişken ortaya çıkan yeni fotoğrafı tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. Harry'nin yeni görüntüsü sosyal medyada alay konusu oldu: Küskün prens tıpkı dalga geçtiği William gibi kelleşmeye başlayınca saçlarına işlem yaptırdı... Muhtemelen saç ektiren Harry saçlarının rengini de koyulaştırmıştı

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YENİ SAÇLARI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

ABD’ye yerleştikten sonra ruh sağlığı alanında çalışan bir girişim olan BetterUp adındaki şirkete katılan Prens Harry, girişimin web sitesine yüklenen son fotoğrafında dünyanın karşısına yepyeni görünümüyle ve yeni saçlarıyla çıktı. Prens Harry, tıpkı ağabeyi William gibi tepeden açılmaya başlamış saçlarına yeni bir görünüm kazandırmıştı! Saçları oldukça gürleşmiş görünen Harry açık kızıl olan rengi de sanki boyatmışçasına koyu kızıla çevirmişti. Harry'nin daha birkaç gün önce çekilen fotoğraflarına bakınca aradaki fark bariz...

HARRY SAÇ MI EKTİRDİ?

Bu son görüntüsü Harry’nin saç ektirdiği söylentilerine yol açtı. Ve elbette akıllara hemen Harry’nin kelleşen ağabeyiyle dalga geçip kendi saçlarını övmesi geldi. Sosyal medyada sayısız yoruma yol açan bu fotoğraf yüzünden bu kez de Harry alay konusu oldu. 38 yaşındaki prens web sitesinde “İnsani yardımsever, asker gazisi, zihinsel sağlık savunucusu ve çevreci" olarak tanımlanmıştı ve şirketin baş etki sorumlusu olarak görev yaptığı yazıyordu. İngiliz basını prens Harry'nin kısa süre önceki polo maçında çekilen fotoğraflarıyla web sitesindeki yeni görünümünü karşılaştırıp kararı çoktan verdi...

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Yani Harry bu organizasyonun stratejisini tanımlamaktan ve misyonunu gerçekleştirmeye yönelik ilerlemeyi ölçmek için etki çerçevesini geliştirmekten sorumluydu. Aynı zamanda, küresel stratejik gözetim ve karar almaya katkıda bulunurken, kuruluşun misyonunu, değerlerini ve stratejisini desteklemede önemli bir liderlik rolüne de sahipti ve bunun yanında organizasyonu çeşitli toplumsal platformlarda temsil ediyordu. Ama kimse bu önemli görevi umursamadı ve herkes prensin yeni saçlarına odaklandı. Sosyal medyada eski ve yeni görüntüsü paylaşılan Harry'yle tıpkı kendisinin William'a yaptığı gibi dalga geçildi... Prens Harry'ye sosyal medyada "kıllı prens" adı yakıştırıldı

ADI BİR ANDA “KILLI PRENS” OLDU

Adı bir anda (İngilizce kıllı kelimesi hairy ve Harry’nin adı arasındaki söyleniş benzerliğinden hareketle) “Kıllı Prens”e çıkan Harry hakkında sosyal medyada oldukça sert yorumlar yapıldı. "İnsanların görünüşlerini tartışmayı alışkanlık haline getirmem ama ağabeyiyle dalga geçerek bunu Harry başlattı. Artık kimseyi kandıramıyor ve apaçık ortada olan bir şeyi inkâr etmesi ona hiçbir fayda sağlamıyor." şeklindeki yorumlar küskün prensle ilgili söylenenler arasındaki en “hafif” şeylerdi.





GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA…

"William saçlarının dökülmesini, kardeşi Harry’nin onun aleyhine yaptığı şakalara rağmen, onurlu bir şekilde kabul etti. Harry ise artık 25 yaşında olmadığını ve saç dökülmesine uygun farklı bir saç kesimine ihtiyacı olduğunu kabul etmeyi reddettiği için yine aptal gibi görünüyor." şeklinde dalga geçilen Harry için “William’la alay ettiği şey dönüp kendisini buldu” yorumları yapıldı.