Afrika’da 800 aileye yardım etti

Ressam, öksüz ve yetim çocuklara da resim yapmayı öğretti. Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp tarafından misafir edilen Uluman, “Bu proje ile uluslararası çalışmalarımızın başlangıcını yapıp dokunabildiğimiz kadar çocuğa dokunup umut olmaya devam edeceğiz” dedi.







