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Afrika’da 800 aileye yardım etti
Ressam Berfin Uluman, Çocuklar İçin Çal Derneği’nin Afrika’daki yardım seferberliğinde Uganda’ya gitti. Uluman, Masaka bölgesindeki bir köyde 800 aileye acil gıda paketleri dağıttığı ve ölen abisi adına su kuyusu açtırdı.
Ressam, öksüz ve yetim çocuklara da resim yapmayı öğretti. Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp tarafından misafir edilen Uluman, “Bu proje ile uluslararası çalışmalarımızın başlangıcını yapıp dokunabildiğimiz kadar çocuğa dokunup umut olmaya devam edeceğiz” dedi.
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