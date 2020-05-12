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Haber Giriş: 12.05.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Afra Saraçoğlu sevgilisinin doğum gününü kutladı

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Afra Saraçoğlu sevgilisinin doğum gününü kutladı
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Afra Saraçoğlu 1.5 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu’nun 27’nci doğum gününü Twitter’dan imalı ve resmi bir mesajla kutladı.

Genç oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 1.5 yıldır birlikte. Afra, Mert’in 27’nci doğum gününü Twitter’dan imalı ve resmi bir mesajla kutlayıp, aynı resmiyet ile yanıt alınca ortalık karıştı.

Mert Yazıcıoğlu da aynı şekilde cevap verdi. Takipçileri “Bu ne soğukluk” diye yorum yaparken Afra Saraçoğlu’nun yazdığı “Ö.d.” ile “Özür dilerim” dediği ve çiftin arasının bozuk olduğu söylendi.

Afra Saraçoğlu bunun üzerine apar topar Instagram hesabından yeni çekilmiş pozlarını yayınlayarak “Yan yanayız” mesajı verdi.

Afra Saraçoğlu sevgilisinin doğum gününü kutladı

 

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