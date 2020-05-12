Afra Saraçoğlu sevgilisinin doğum gününü kutladı

Genç oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 1.5 yıldır birlikte. Afra, Mert’in 27’nci doğum gününü Twitter’dan imalı ve resmi bir mesajla kutlayıp, aynı resmiyet ile yanıt alınca ortalık karıştı.

Mert Yazıcıoğlu da aynı şekilde cevap verdi. Takipçileri “Bu ne soğukluk” diye yorum yaparken Afra Saraçoğlu’nun yazdığı “Ö.d.” ile “Özür dilerim” dediği ve çiftin arasının bozuk olduğu söylendi.

Afra Saraçoğlu bunun üzerine apar topar Instagram hesabından yeni çekilmiş pozlarını yayınlayarak “Yan yanayız” mesajı verdi.



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