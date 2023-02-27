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Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı

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#Afra Saraçoğlu#Mert Yazıcıoğlu#Melis Döngel
Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:35

Reklam teklifleri yağan Afra Saraçoğlu’nun kaşesi ikiye katlanarak 10 milyon TL’ye çıktı.

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Deprem felaketinin ardından halk yaralarını sarmaya çalışırken, işler de yavaş yavaş eski düzenini bulmaya başlıyor. Verilen aranın ardından setler geçen hafta yeniden start aldı.

Dizi ekipleri ve oyuncular, çok üzgün olsalar da görevlerini yerine getirmek için setlere döndü.

Deprem nedeniyle herkes gibi çok üzgün olan oyuncu Afra Saraçoğlu, bu süreçte dizi dışındaki tüm işlerini durdurdu.

Ancak aldığım duyumlara göre, sezonun en çok konuşulan aktrislerinden olan Saraçoğlu’na reklam teklifleri yağıyormuş. Doğal güzelliği ve sempatik oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, tekliflerin roket hızıyla artmasıyla da kaşesini iki katına çıkarmış.

Halihazırda Garnier ve Elidor’un reklam yüzü olan güzel oyuncu, 2023 için bir markayla daha anlaşma yapacak.

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Bu nedenle çok seçici davranan Afra Saraçoğlu’nun bütçesinin 10 milyon TL’ye ulaştığı gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz ay 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Saraçoğlu, tamamen kariyerine odaklanmış durumda.

Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı

YuvalarınaMatilda katıldı

42 yıllık efsane gece kulübü Etiler Şamdan’ın işletmecisi Mehmet Tuna, 2017’de aramızdan ayrılırken geride iki çocuk ve gözü yaşlı eşi Şehnaz Tuna’yı bırakmıştı. Büyük üzüntü yaşayan Tuna, çocuklarına ve çok sevdiği köpeği Tinky’ye sarılmış ve kendi mesleği olan klinik psikologluğa ağırlık vermişti. Eşinin yasını yıllarca tutan Şehnaz Hanım, sonunda gönlünün kapısını Ceyhan Çandır’a açmış.

Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı

Geçtiğimiz aylarda Tinky’yi kaybeden Tuna’ya desteği 1 yıldır birlikte olduğu Çandır vermiş. Çift, önceki gün birlikte bir fotoğraf paylaşarak, yuvalarının yeni üyesi Matilda’yı da dostlarıyla tanıştırdı.

Çocuklara moral verdi

Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte depremzede çocuklarla bir araya geldi. 

Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı


Dernek, depremin ilk gününden beri yardımlarına hem saha içi hep saha dışı devam ederken, önceki gün Sarıyer Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne yerleştirilen depremzedeler için özel bir program düzenledi. Çocukların mutluluğu için bir tiyatro oyunu sahnelendi ve pamuk şeker stantları kuruldu. Derneğin iyilik elçilerinden Melisa Döngel, çocuklarla birlikte danslar ederken, onlarla yakından ilgilendi.

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Kolektif İyileşme

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’nin bünyesindeki Mina’nın Çocukları Projesi, “Kolektif İyileşme” ile 1-13 Mart tarihleri arasında Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor.

Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı

Ayça Okay küratörlüğünde gerçekleşen sanat oluşumunda, serginin yanı sıra söyleşi ve atölyeler de yapılacak. Mina’nın Çocukları, elde edilecek bağışları kendi bursiyer gençlerinin yanı sıra deprem bölgesindeki üniversiteli genç kadınların barınma ve eğitim sorunlarına çözüm için kullanacak.
Afra Saraçoğlu kaşesini ikiye katladı


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#Afra Saraçoğlu#Mert Yazıcıoğlu#Melis Döngel

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