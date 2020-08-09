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Haber Giriş: 09.08.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Afra Saraçoğlu K Pop dansı ile dikkatleri üzerine çekti!

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Genç oyuncu Afra Saraçoğlu, yayınladığı son Instagram gönderisinde K Pop dans performansını paylaştı. K Pop müzik türünü yeni keşfettiğini ifade eden Afra Saraçoğlu, dans hocasıyla birlikte K Pop türündeki dans performansını takipçileriyle paylaştı. İşte, Afra Saraçoğlu'nun o performansı

Son dönemlerde oynadığı dizi ve filmlerle dikkat çeken Afra Saraçoğlu, dans performansı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Paylaşımında K Pop türünü yeni keşfettiğini aktaran Saraçoğlu, dans hocasıyla birlikte çalışmalara başladığını ifade etti.

"Dans etmeye bayılıyorum. K-pop uda yeni kesfettim ve gercekten cok sevdim. @kadeernur hocama kosa kosa hadi bana hemen k-pop öğret dedim ve kısa sürede böyle bi şey çıktı ortaya."

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

‘Kötü Çocuk’ adlı sinema filmi ve ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisiyle tanınan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken çalışmaya başlayan Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay’ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu. Son olarak Kardeş Çocukları dizisinin kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu son olarak Öğretmen dizisi ile oyunculuk kariyerine devam ediyor.

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