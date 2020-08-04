Afra Saraçoğlu: Biraz rahat olmak lazım

Hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, “Kendinde sevmediğin bir özelliğin var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Mükemmeliyetçi olmam. Bu özelliğimi hem çok seviyorum hem de çok yoruluyorum. Bazen düşünmekten başıma ağrılar giriyor neden daha iyisi olmadı diye. Ama düşününce her zaman daha iyisi tabii ki de var. Her şey kusursuz olacak diye bir kural yok. Biraz rahat olmak, sakin durmak lazım.” Saraçoğlu, “Yaptığın en çılgınca şey neydi?” sorusuna da “Oyuncu olmak” yanıtını verdi.



GÜVEN YOKSA İLİŞKİ YAŞAMAM

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu’yla aşk yaşayan Afra Saraçoğlu’na röportajda ayrıca “İlişkiye başlamadan önce güven sorunu yaşadın mı?” sorusu yöneltildi. Oyuncu şöyle dedi: “Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor.”





