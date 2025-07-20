Affettiğini sandığı ihanet kalbini çok kırmış… Ünlü çift çoktan ayrıldı… ‘Boşanma haberini yakında alırsınız’

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Dışarıya karşı her şey yolunda mesajı verip sosyal medya hesaplarından da hep aşk pozları paylaşıyorlardı.

BÜYÜK AŞKIN SONU GELDİ

Oysa söylenenlere göre ünlüler dünyasında herkes bu aşkın ve evliliğin çoktan bittiğini biliyor. Hatta hâlâ birlikteymiş gibi davranmaya çalışan çiftin ayrılığı için “Bu, şov dünyasının en kötü saklanan sırrı” deniyor.

Justin Timberlake ve Jessica Biel'in, aslında çoktan ayrıldıkları ve bunu bir süredir sakladıkları iddia edildi.

Ünlü çiftin sı olarak saklamaya çalıştıkları bu ayrılığı yakın çevreleri çoktan öğrenmişti. İkilinin yakında ayrıldıklarını resmen açıklamaları bekleniyor…

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MEĞER HERKES BİLİYORMUŞ

Hollywood'da kimsenin buna şaşırmayacağı, ayrılık haberinin çoktan “eskidiği” ve Justin Timberlake’le Jessica Biel'in bir süredir ayrı hayatlar yaşadığı söyleniyor.

43 yaşındaki Biel ve 44 yaşındaki pop yıldızı kocası, uzun süredir Hollywood'un en tanınmış çiftlerinden biri. Ancak ikilinin adı uzun zamandır türlü skandallarla anılmaya devam ediyordu.

Justin Timberlake karısı Jessica Biel’i aldatırken yakalanmış, durumu saklayamayınca kamuoyu önünde ondan af dilemişti.

İHANET ETTİĞİ KARISINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

2019 yılında, bir filmde birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele tutuşurken yakalanan ünlü şarkıcı karısından özür diledi.

O sırada oğulları daha 4 yaşındaydı ve Jessica Biel bu ihanetin acısını sineye çekerek evliliğini devam ettirme kararı aldı.

EVLİLİKLERİ KURTULSUN DİYE BİR ÇOCUK DAHA YAPMIŞLARDI

Bu skandalın ardından çiftin bir oğulları daha oldu. Hatta ünlü karı kocanın bu ikinci çocuğu evliliklerini kurtarabilmek için yaptığı bile söylendi.

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Tam sular duruldu derken Justin Timberlake bu kez de geçen yıl alkollü araç kullanırken yakalandı. Bu da çiftin düzeltmeye çalıştıkları ilişkisine bir darbe daha indirdi.

Avrupa turnesine çıkmadan önce ailesiyle vakit geçirmek yerine, NFL yıldızı Travis Kelce ile Las Vegas'ta partilerde gözüken Justin Timberlake bu turneyi hâlâ sürdürüyor.

HER ŞEY TURNE DÖNÜŞÜ ORTAYA ÇIKACAK

Jessica Biel’in de boşanma davası ve ayrılık duyurusu için turnenin bitişini beklediği söyleniyor.

30 Temmuz’da konserinin bitirip ABD’ye dönecek olan Justin Timberlake’i bekleyen Jessica Bİel’in bu süreçte ayrılıkla ilgili detaylar üzerinde çalıştığı ve kocası gelir gelmez ona boşanma şartlarını sunacağı da iddia ediliyor.

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