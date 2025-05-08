Affetmek ve unutmak iki farklı şey… İhaneti ailesinin zihninden hiç silinmeyecek: Biz sana bir daha nasıl güvenelim oğlum?

Güncelleme Tarihi:
Kendisi ve ailesi için tehditler olduğunu ve güvenlik açıkları bulunduğunu iddia eden Prens Harry “Annem Diana’nın sonunu yaşamak istemiyorum” diyerek gözü yaşlı şekilde yaptığı açıklamayla ailesine son bir umut zeytin dalı da uzatmıştı.
KÜS OLDUĞU AİLESİNE ZEYTİN DALI UZATMIŞTI
Sürgün prensin uzaklardaki ailesi ise bu mesajı aldı ancak bir karşılık vermedi.
Harry’nin açıklamalarından sonra Zafer Günü kutlamalarında buluşan aile tam tersine birlik olmuş görüntüleri ve sıkı fıkı halleriyle Harry’ye o tabloda yer almasının artık mümkün olmadığını göstermişti.
Saray kaynaklarından gelen son iddialara göre ise kraliyet ailesinin en kıdemli üyeleri Harry konusundaki son sözlerini söyledler…
Prens Harry, babası Kral Charles ve küs olduğu ailesiyle “uzlaşma” arzusunu dile getirmiş olsa da aile için bu barışmanın önünde bir engel var…
HER ŞEYİN ÖNÜNDE DURAN TEK BİR ENGEL VAR
Ve bu engel de tahmin edilebileceği gibi Harry’nin eşi Meghan Markle.
Kraliyet ailesinin Harry ve eşi söz konusu olduğunda “büyük güven sorunları” yaşadığı ve bunun da asi prensle aralarını düzeltmelerini engellediği söyleniyor.
40 yaşındaki Harry ve 43 yaşındaki Markle 2020'de tam zamanlı kraliyet görevlerini bırakıp Kaliforniya'ya taşındıklarından beri Sussex'ler ve kraliyet ailesinin geri kalanı arasında durmak bilmeyen bir drama yaşanıyor.
ÖYLE ŞEYLER DEDİLER Kİ AFFI OLSA DA UNUTULMAYACAK
Çiftin Oprah Winfrey’e verdiği ve Markle'ın akıl sağlığının göz ardı edildiğini ve kocasının ailesi tarafından ırkçılığa maruz kaldığını iddia ettiği meşhur röportajdan, Harry’nin ağabeyi ve geleceğin kralı Prens William ile yumruk yumruğa kavgaları detaylandıran bomba gibi anı kitabı Spare'i yayınlamasına kadar, Harry ve Markle kraliyet ailesinin kirli çamaşırlarını ortaya dökme konusunda geri durmadılar.
Şimdi ise kraliyet kaynakları ailesinin Harry'yi “affedecek” alana sahip olduğunu, ancak Londra'dan ayrıldığından beri yaşananları “unutamayacaklarını” iddia etti.
"SANA BİR DAHA NASIL GÜVENELİM OĞLUM?"
“Kraliyet ailesinin onunla büyük güven sorunları var ve her şeyin merkezinde duran aslında bu. Ona ve Meghan'a güvenmiyorlar ve bu yüzden bir ilişkileri olamaz ... Belki kalplerinde onu affetmek için yer var ama ihanete uğradıklarını unutmayacaklar.”
Babası Charles’ın ilerleyen yaşıyla hele de kansere yakalandıktan sonra kalbinin yumuşayacağını ve onu mutlaka aileye geri alacağını düşünen Harry böylece bir kez daha adeta duvara toslamış oldu ve ailesi ona “affetmenin ve güvenmenin iki farklı şey olduğunu” bir kez daha acı şekilde hatırlatmış oldu…