Afacan prensi evde bıraktılar... Annesi kızıyla, babası oğluyla... Mavilere bürünüp mutluluk saçtı

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Genç kraliyet üyeleri, ebeveynleri Prens William ve Kate Middleton ile birlikte dün İspanya'dan Carlos Alcaraz ve İtalya'dan Jannik Sinner'ın erkekler tekler finalinde yarışmasını izlemek için geldiler.

KRALİYET AİLESİNDEN WIMBLEDON SÜRPRİZİ

Tüm aile, mavi ve beyaz renklerle uyumlu kıyafetler giymişti. Kate parlak mavi kemerli bir elbise giyerken, Charlotte pembe tırnaklarıyla beyaz elbisesiyle çok sevimliydi. George ve William ise lacivert takım elbiseleriyle şık görünüyorlardı.

Kate ve William dün sürpriz yaparak Wimbledon finaline birlikte geldiler... Çift en küçük çocuklarını evde bırakıp yanlarına George ve Charlotte'ı aldılar

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10 yaşındaki Charlotte ve 11 yaşındaki George bu önemli günde anne ve babalarıyla boy gösterirken ailenin en küçük çocuğu, afacanlığı ve sevimliliğiyle gönülleri fetheden Prens Louis ise evde kaldı…

Ailenin tam kadro katıldığı tüm etkinliklerde anne ve babasının yanında bir türlü rahat durmayan, el kol hareketleri ve sevimli yüz ifadeleriyle tüm kameraları kendine çeviren Prens Louis muhtemelen final maçı üç setten fazla süreceği ve yerinde duramayacağı için evde bırakılmıştı. Ünlü aile giyim kuşamlarıyla da tam bir uyum içindeydi

KÜÇÜK PRENSİ EVDE BIRAKTILAR

Louis’in ağabeyi George ve ablası Charlotte de Louis yaşındayken henüz bu etkinliğe katılmıyordu.

Kate ve kızı Charlotte maçı yan yana izlerken anne kızın kıyafetleri ve görüntüleri arasındaki uyum da dikkat çekti.

43 yaşındaki Galler Prensesi ve kızı, birbirini tamamlayan tonlarda kıyafetlerini ustaca koordine ettiler. Kate, sol omzunda narin fırfırlı bir fiyonk bulunan gök mavisi bir elbise giydi ve bu, Prenses Charlotte'un beyaz elbisesindeki lacivert biye detayını yansıtıyordu. Anne kız maçı izlerken arada sohbet de etti

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ANNE KIZ YİNE MÜKEMMEL BİR UYUM SERGİLEDİ

Kızının saçını kendisi ören Kate, Charlotte'un örgüsüne mavi bir kurdele ekleyerek kendi kıyafetini mükemmel bir şekilde tamamladı. Anne ve kızın, neredeyse aynı uzunlukta olan saçları sırtlarına döküldü.

Prens William ve Prens George da ailenin renk temasını benimsedi ve keskin, uyumlu bir görünüm için mavi takım elbise ceketleri ve uyumlu kravatlar giydi.

Daha önce katıldığı etkinliklerde çeşit çeşit şık Lady şapkaları takan Kate bu sefer güneşten korunmak için çok da alışılmadık bir şekilde geniş siperlikli bir hasır şapka tercih etmişti. Kate bu kez bir tarz değişikliğine giderek güneşten geniş kenarlı büyük bir hasır şapkayla korunmayı tercih etti

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YELPAZELİ SOHBET

Kate ve Charlotte uyumlarını yelpazeleriyle de gösterdiler ve maç boyunca zaman zaman yelpazelerinin altından fısıldaştıkları dikkat çekti.

Kate Middleton kanser teşhisini Mart 2024'te açıklamış, temmuzda kemoterapisinin bittiğini, eylülde de kanserin gerileme aşamasına girdiğini duyurmuştu. Turnuvanın şampiyonu her zamanki gibi ödülünü Galler Prensesi'nin elinden aldı

GÖREVLERİNE GERİ DÖNDÜ AMA...

Halkın sevgilisi olan güzel prenses o günden beri yeniden kraliyet görevlerine geri döndü. Ancak zaman zaman hastalığının ağır etkilerini hissetmeye ve katılacağını bildirdiği görevlerden vazgeçmeye de devam ediyor.

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Kate için Wimbledon’ın yeri ise her zaman başka. Dünyanın bu en büyük tenis turnuvası kraliyetin ev sahipliğinde yapılıyor ve Kate Middleton da uzun yıllardır Wimbledon’ın hamiliğini üstleniyor.